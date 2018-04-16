Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя прокомментировал предложение Порошенко лишить Россию права вето в ООН
Шито белыми нитками
Путину передали "виртуальную флэшку"
Лавров: отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны
Главная / Карикатуры

Промазали

16 апреля 2018, 21:39  •  104 • Карикатуры

В понедельник рубль пытается продолжить рост, наметившийся на прошлой неделе. Таким образом, опасения, что курс российской валюты упадет из-за удара США и союзников по Сирии, не оправдались.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

104
Источник
Похожие новости
13 апреля 2018, 18:54
Приоритетное финансирование
16 апреля 2018, 15:09
Шито белыми нитками
10 апреля 2018, 16:09
Игра без правил

11 апреля 2018, 21:24
Горе от ума
11 апреля 2018, 18:09
Не влезай, убьет
10 апреля 2018, 19:24
Застряли в прошлом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 апреля 2018, 07:39
Пробный удар по Т4 «Эт-Тияс» и коронный вылет RC-135V. Небо Сирии перед большим хаосом
14 апреля 2018, 12:24
Запад дает понять России, что она должна исчезнуть
12 апреля 2018, 08:24
Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии
11 апреля 2018, 09:39
Полторак – Порошенко: «Петя, не надо!»
12 апреля 2018, 11:39
В шаге от 3-й мировой: Конгресс замахнулся на «Томагавки» Трампа
13 апреля 2018, 00:24
«Ещё один шаг»: как в России и на Украине оценили согласие Финляндии на строительство «Северного потока — 2»
11 апреля 2018, 12:24
Методы цветных революций и гибридных войн ударили по США и Израилю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.