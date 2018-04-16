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Промазали
16 апреля 2018, 21:39 • 104 • Карикатуры
В понедельник рубль пытается продолжить рост, наметившийся на прошлой неделе. Таким образом, опасения, что курс российской валюты упадет из-за удара США и союзников по Сирии, не оправдались.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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