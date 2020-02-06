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Промахи правительства Медведева: отчёт составила Счётная палата России

06 февраля 2020, 17:54  •  155 • Политика
Счетная палата раскритиковала систему стратегического планирования правительства Медведева, заявив о промахах. Отчёт публикуют сегодня журналисты.
Разбалансированная и неэффективная система - так стратегическое планирование федеральных органов исполнительной власти выглядит с точки зрения Счётной палаты России. Речь идет об органах, которые напрямую подчинялись правительству Дмитрия Медведева. В подобном виде достижение целей, поставленных в рамках национальных проектов России, невозможно.
Проверяли весь спектр ведомств, в том числе министерства и такие структуры, как Роспотребнадзор или Рособрнадзор вместе с Росприроднадзором.
Например, отмечается, что ни один из утверждённых планов деятельности ФОИВ на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям. А в целом система управления рисками в стратегическом планировании в общую стратегию не встроена. Кроме того, Счётная палата полагает, что принципы открытости и информативности ведомствами в подчинении правительства Медведева не соблюдались.

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