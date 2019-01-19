Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины

В Крыму поддержали предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов, передает РИА «Новости».

«Крыму скрывать нечего. Мы открыты, в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумное и правильное, если немецкая и французская стороны готовы вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе», — пояснил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он также допустил приезд украинских экспертов, но упомянул, что президент Украины Петр Порошенко и его команда не настроены на конструктивный процесс. Гемпель выразил уверенность, что в ближайшее время в российско-германских отношениях победят прагматизм и желание выстраивать позитивный диалог.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила и внимательно изучит предложения Германии по поводу свободы судоходства в Керченском проливе, передает НСН.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, российский дипломат отметил, что впервые увидел эти предложения в ходе переговоров.

«Мы только что его получили (предложение ФРГ — «Газета.Ru»), мы должны его изучить», — отметил российский министр.

По его словам, Маас признал, что сейчас проход через пролив свободен, передает ФАН.

«Керченский пролив в данный момент свободен для прохода судов

— это подтверждают все причастные», — сказал в свою очередь Маас.

«Она (свобода) была всегда. И украинские суда — гражданские, рыболовецкие, торговые — ходят и ходили всегда спокойно. А в сентябре прошлого года проходили и суда военно-морских сил Украины, прекрасно справились с этой задачей, потому что они следовали правилам, которые применяются для прохода по этому непростому участку акватории», — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что еще в ноябре прошлого года Путин согласился с предложением Меркель отправить немецких специалистов в район Керченского пролива для наблюдения.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал, что провокации Киева в Керченском проливе связаны с приближающимися на Украине президентскими выборами.

«То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента (Украины), сомнения не вызывает», — резюмировал Лавров.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее

украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб

в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение. Также после произошедшего украинский лидер Петр Порошенко хотел поговорить по телефону с Владимиром Путиным, но получил отказ.

Российский лидер объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента. Он отметил, что провокация была проведена Киевом в интересах Порошенко, который ради повышения своих политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Происшествие вызвало сильный международный резонанс. Из-за инцидента президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Вместе с тем большинство стран Европейского союза назвали неуместным введение дополнительных санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, рассказывал источник в структурах ЕС.

Европолитик подчеркнул, что ЕС принял такое решение, желая добиться снижения эскалации конфликта. Он добавил, что европейские страны также хотели бы решить вопрос с длительным досмотром судов. Вскоре эта позиция получила отражение и в коммюнике стран ЕС по итогам саммита.