Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии

В центре Минска начались столкновения сторонников оппозиции с сотрудниками ОМОН. Они начались ближе к вечеру на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Причиной, как утверждается, стали задержания ряда протестующих.

После закрытия избирательных участков в Минске рядом с ними собралась толпа примерно из 300 молодых людей. Часть из них была задержаны правоохранителями. Сторонники оппозиции попытались отбить задержанных, но получили отпор. Милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска, передаёт Sputnik Беларусь. Среди протестующих есть раненые, они в крови.

Напомним, что события развиваются в точном соответствии с планом белорусского "майдана", который был опубликован в Сети на этой неделе, незадолго до выборов. Сценарий "цветной революции" предполагал сбор у избирательных участков и выдвижение требований, затем сбор в центре Минска на массовую акцию протеста, которая должна повторяться до тех пор, пока требования протестующих не будут выполнены.