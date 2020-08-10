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Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии

10 августа 2020, 03:35  •  52 • Политика
В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. Появилась информация о первых раненых. Людям в крови оказывают помощь.
В центре Минска начались столкновения сторонников оппозиции с сотрудниками ОМОН. Они начались ближе к вечеру на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Причиной, как утверждается, стали задержания ряда протестующих.
После закрытия избирательных участков в Минске рядом с ними собралась толпа примерно из 300 молодых людей. Часть из них была задержаны правоохранителями. Сторонники оппозиции попытались отбить задержанных, но получили отпор. Милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска, передаёт Sputnik Беларусь. Среди протестующих есть раненые, они в крови.
Напомним, что события развиваются в точном соответствии с планом белорусского "майдана", который был опубликован в Сети на этой неделе, незадолго до выборов. Сценарий "цветной революции" предполагал сбор у избирательных участков и выдвижение требований, затем сбор в центре Минска на массовую акцию протеста, которая должна повторяться до тех пор, пока требования протестующих не будут выполнены.

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