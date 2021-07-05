Proletären: Швеция должна держаться подальше от НАТО

Пора бы понять: НАТО – это союз, созданный для разжигания войны

«Неделю назад США вновь бомбили Ирак и Сирию. Такой приказ отдал президент Джо Байден – тот самый Байден, который не так давно задействовал всё своё обаяние, чтобы очаровать членов НАТО на саммите организации. Он всячески заискивал перед генеральным секретарём НАТО, норвежским социал-демократом Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg). Похвалам не было конца. Воинственная позиция Дональда Трампа по отношению к НАТО ухудшила отношения. Поэтому сейчас администрации Байдена приходится идти на всё, лишь бы ликвидировать нанесённый ущерб. Соединённым Штатам нужен альянс, а альянсу нужны Соединённые Штаты», – пишет шведский еженедельник Proletären.







Экс-президент США Дональд Трамп был уверен, что финансовый взнос всех стран в бюджет альянса слишком маленький по сравнению с тем, сколько тратит Вашингтон на содержание военного блока, отмечает издание. Это и было причиной постоянного недовольства и ссор. Хотя правило существует давно и для всех одинаково – минимум 2% от ВВП. Между тем не все страны в состоянии делать подобные взносы – лишь десять стран из тридцати следуют этому условию.

Еженедельник также сообщает, что в следующем году альянс представит обновлённую стратегию, которая была составлена ещё в 2010 году, однако спустя десятилетие потребовалась значительная её корректировка. В новой версии пойдёт речь о том, каким станет альянс к 2030 году.

«НАТО существенно нарастит вооружения и превратится в гораздо более агрессивного игрока. Мягкий и примирительный тон уйдёт в прошлое. Мускулы заменят диалог, оружие заменит взаимопонимание. К нам вернётся риторика холодной войны. В новом документе правительства России и Китая названы авторитарными, они обвиняются в подрыве международного правопорядка», – говорится в редакционной статье журнала.

Однако, по мнению Proletären, совершенно непонятно, кто на самом деле представляет угрозу и кому, и если Россия угрожает НАТО, то каким образом? Пока что видно лишь наступление альянса на Восток – к российским границам: это Барак Обама принял решение создать первую в истории американскую военную базу на территории бывшей Организации Варшавского договора. Военная база в Польше открылась буквально через неделю после того, как Трамп стал президентом, теперь там размещаются 3,5 тысячи военнослужащих и около сотни танков. А во всех военных проектах и операциях НАТО нарастающая агрессия даже не скрывается. Чего стоят только постоянно растущие военные расходы стран НАТО: в прошлом году все вместе они потратили $1,2 триллиона на оружие и военную технику. Военный бюджет США растёт год от года, сегодня он составляет $778 миллиардов – это в 12,5 раза больше, чем тратит на военные нужды Россия ($61,7 млрд).

Тем не менее именно Россию постоянно называют величайшей угрозой миру и безопасности, подчёркивает издание. Что касается ещё одной «угрозы» для США – Китая, то его военные расходы не составляют и третьей части расходов американских, однако риторика США в отношении Китая постоянно ужесточается.

Не могли все эти изменения в геополитике не затронуть и Швецию, которая также занялась наращиванием своей военной мощи. Предыдущее правительство Швеции приняло проект, согласно которому отчисления на шведскую оборону должны вырасти до 90 миллиардов в год и это самые большие отчисления в стране на оборону со времён холодной войны. Таким образом, расходы на оборону выросли на 40%, а это, между прочим, деньги налогоплательщиков, напоминает издание.

И хотя Швеция всегда была борцом за мир и разоружение, сегодня об этом стараются не вспоминать – страна полностью подчинилась Соединённым Штатам и НАТО. А после того, как Швеция заключила договор с альянсом о приёме военных на территории страны, войска НАТО получили полный доступ в страну, причём со всем вооружением, в том числе и ядерным.