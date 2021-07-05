Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Главная / Украина

Proletären: Швеция должна держаться подальше от НАТО

05 июля 2021, 01:25  •  71 • Украина
Пора бы понять: НАТО – это союз, созданный для разжигания войны
«Неделю назад США вновь бомбили Ирак и Сирию. Такой приказ отдал президент Джо Байден – тот самый Байден, который не так давно задействовал всё своё обаяние, чтобы очаровать членов НАТО на саммите организации. Он всячески заискивал перед генеральным секретарём НАТО, норвежским социал-демократом Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg). Похвалам не было конца. Воинственная позиция Дональда Трампа по отношению к НАТО ухудшила отношения. Поэтому сейчас администрации Байдена приходится идти на всё, лишь бы ликвидировать нанесённый ущерб. Соединённым Штатам нужен альянс, а альянсу нужны Соединённые Штаты», – пишет шведский еженедельник Proletären.


Экс-президент США Дональд Трамп был уверен, что финансовый взнос всех стран в бюджет альянса слишком маленький по сравнению с тем, сколько тратит Вашингтон на содержание военного блока, отмечает издание. Это и было причиной постоянного недовольства и ссор. Хотя правило существует давно и для всех одинаково – минимум 2% от ВВП. Между тем не все страны в состоянии делать подобные взносы – лишь десять стран из тридцати следуют этому условию.
Еженедельник также сообщает, что в следующем году альянс представит обновлённую стратегию, которая была составлена ещё в 2010 году, однако спустя десятилетие потребовалась значительная её корректировка. В новой версии пойдёт речь о том, каким станет альянс к 2030 году.
«НАТО существенно нарастит вооружения и превратится в гораздо более агрессивного игрока. Мягкий и примирительный тон уйдёт в прошлое. Мускулы заменят диалог, оружие заменит взаимопонимание. К нам вернётся риторика холодной войны. В новом документе правительства России и Китая названы авторитарными, они обвиняются в подрыве международного правопорядка», – говорится в редакционной статье журнала.
Однако, по мнению Proletären, совершенно непонятно, кто на самом деле представляет угрозу и кому, и если Россия угрожает НАТО, то каким образом? Пока что видно лишь наступление альянса на Восток – к российским границам: это Барак Обама принял решение создать первую в истории американскую военную базу на территории бывшей Организации Варшавского договора. Военная база в Польше открылась буквально через неделю после того, как Трамп стал президентом, теперь там размещаются 3,5 тысячи военнослужащих и около сотни танков. А во всех военных проектах и операциях НАТО нарастающая агрессия даже не скрывается. Чего стоят только постоянно растущие военные расходы стран НАТО: в прошлом году все вместе они потратили $1,2 триллиона на оружие и военную технику. Военный бюджет США растёт год от года, сегодня он составляет $778 миллиардов – это в 12,5 раза больше, чем тратит на военные нужды Россия ($61,7 млрд).
Тем не менее именно Россию постоянно называют величайшей угрозой миру и безопасности, подчёркивает издание. Что касается ещё одной «угрозы» для США – Китая, то его военные расходы не составляют и третьей части расходов американских, однако риторика США в отношении Китая постоянно ужесточается.
Не могли все эти изменения в геополитике не затронуть и Швецию, которая также занялась наращиванием своей военной мощи. Предыдущее правительство Швеции приняло проект, согласно которому отчисления на шведскую оборону должны вырасти до 90 миллиардов в год и это самые большие отчисления в стране на оборону со времён холодной войны. Таким образом, расходы на оборону выросли на 40%, а это, между прочим, деньги налогоплательщиков, напоминает издание.
И хотя Швеция всегда была борцом за мир и разоружение, сегодня об этом стараются не вспоминать – страна полностью подчинилась Соединённым Штатам и НАТО. А после того, как Швеция заключила договор с альянсом о приёме военных на территории страны, войска НАТО получили полный доступ в страну, причём со всем вооружением, в том числе и ядерным.
«Часть увеличившихся военных отчислений будут использованы для того, чтобы адаптировать наши системы вооружений к натовским системам. Вдобавок Швеция послушно вторит пропаганде, направленной против стран, неподвластных диктату Вашингтона. Пора бы в Стокгольме понять простую истину: НАТО – вовсе не союз, созданный для того, чтобы сберечь мир. Это альянс для разжигания войны. И мы все должны приложить максимум усилий, чтобы держать Швецию от него подальше», – констатирует Proletären.

Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






71
Источник
Похожие новости
04 июля 2021, 07:05
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
04 июля 2021, 16:15
Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины
04 июля 2021, 14:25
Отношения Токио и Москвы– момент истины наступил?
04 июля 2021, 18:05
Об украинских спекуляциях на тему веры
04 июля 2021, 16:15
В Белоруссии нейтрализованы террористические ячейки
04 июля 2021, 14:25
Парламент Украины заблаговременно готовится к празднованию юбилея движения коллаборационистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2021, 01:30
"Удары были необходимы": В США подтвердили ракетную атаку на базу в Сирии
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
04 июля 2021, 08:00
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали на видео
01 июля 2021, 08:30
"США и НАТО ждут с 2014-го!": Оптимизм украинского полковника вызвал взрыв хохота в России
30 июня 2021, 22:25
В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
02 июля 2021, 23:55
"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.