|
Прокурорам будут выдавать шлемы и бронежилеты
12 ноября 2018, 19:09 • 61 • В России
Премьер Дмитрий Медведев утвердил перечень индивидуальных средств защиты для прокуроров, которые им будут покупать за госсчет. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В приложении к документу перечислены три вида средств личной защиты. Во-первых, средства раздражающего действия, во-вторых, отечественные защитные жилеты 1–5 классов защиты, а также защитные шлемы 1–3 классов защиты, тоже отечественного производства.
По закону прокуроры имеют право на ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, а также на их применение.
Подпишитесь на нас
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
06 ноября 2018, 00:56
|
10 ноября 2018, 02:09
|
08 ноября 2018, 03:09
|
09 ноября 2018, 01:54
|
07 ноября 2018, 01:09
|
09 ноября 2018, 01:54
|
09 ноября 2018, 01:39