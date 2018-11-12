Прокурорам будут выдавать шлемы и бронежилеты

Премьер Дмитрий Медведев утвердил перечень индивидуальных средств защиты для прокуроров, которые им будут покупать за госсчет. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В приложении к документу перечислены три вида средств личной защиты. Во-первых, средства раздражающего действия, во-вторых, отечественные защитные жилеты 1–5 классов защиты, а также защитные шлемы 1–3 классов защиты, тоже отечественного производства.

По закону прокуроры имеют право на ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, а также на их применение.