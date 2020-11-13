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Прокурор спровоцировал нападение на адвоката по делу MH17

13 ноября 2020, 18:20  •  152 • Политика
Родственник погибшего в катастрофе MH17 напал на адвоката в суде после провокационного выступления прокурора, который пытается не допустить допроса важных свидетелей.
В Нидерландах продолжаются слушания по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. Во время последнего слушания родственник одной из жертв трагедии напал на женщину-адвоката, которая защищает в суде гражданина России Олега Пулатова, обвиняемого в причастности к катастрофе.
Сообщается, что нападение произошло во время перерыва. Когда адвокат Сабине тен Дуссхате отправилась в туалет, её там подкараулил родственник одной из жертв крушения авиалайнера. Из-за этого юрист не смогла участвовать в дальнейших слушаниях.
Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Поэтому она сейчас не с нами… Хочу обратить внимание, что излишне обидный тон, который был использован прокурором, привёл к такой ситуации, - заявил коллега пострадавшей, адвокат Баудевейн ван Эйк.
Тем временем прокурор пытается не допустить допроса в суде членов 53-й зенитно-ракетной бригады Вооружённых сил России из Курска, которые бы могли пролить свет на произошедшие события. Обвинение утверждает, что для допроса свидетелей якобы нет достаточных оснований.

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