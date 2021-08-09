|
Прокурор поддержала снятие Грудинина с выборов: "Помешали иностранные активы"
09 августа 2021, 16:45 • 45 • Политика
Представительница Генпрокуратуры поддержала решение ЦИК снять бизнесмена Павла Грудинина с выборов в Госдуму. Предприниматель хотел баллотироваться от партии КПРФ, "Помешали иностранные активы", - заявила гособвинитель.
Представительница Генпрокуратуры прокомментировала исключение главы Совхоза им. Ленина Павла Грудинина из списка кандидатов в депутаты от партии КПРФ. Она обратила внимание, что у предпринимателя всё ещё имеются зарубежные активы, которые мешают ему избираться.
- отметила она.
Напомним, что ЦИК исключил Грудинина из числа кандидатов после того как получил письмо от бывшей жены предпринимателя. В нём она уведомила комиссию о том, что её экс-супруг владеет долей в иностранной компании. Речь идёт о 16,6 тыс. акций компании Bontro LTD, которая зарегистрирована в Белизе. В итоге Центризбирком решил зарегистрировать список без Грудинина.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2021, 00:45
|
07 августа 2021, 22:35
|
07 августа 2021, 20:45
|
03 августа 2021, 04:55
|
06 августа 2021, 23:40
|
07 августа 2021, 01:30
|
07 августа 2021, 01:30