Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне: "Реабилитируют нацистов"

Организация "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и пытается сформировать лживый образ Советского Союза, заявили в Генпрокуратуре.

"Мемориал"* создавался как организация по увековечиванию памяти. Однако сейчас она искажает правду и историю.

Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников,

- заявил представитель Генпрокуратуры.

Организация "Мемориал", которой явно платят за пропаганду, создаёт лживый образ СССР, добавили в ведомстве. Она ни разу не обратилась в прокуратуру, чтобы реабилитировать осуждённых, хотя Генпрокуратура начиная с 1991 года реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД - 3 миллиона.

Ранее сообщалось, что материалы иноагента "Мемориал" вгоняют в депрессию и негативно влияют на нравственное развитие несовершеннолетних. В ноябре Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Мемориал" за многократные нарушения закона об иноагентах.