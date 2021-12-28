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Прокурор обвинил "Мемориал"* в искажении памяти о войне: "Реабилитируют нацистов"
28 декабря 2021, 13:45 • 167 • Политика
Организация "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и пытается сформировать лживый образ Советского Союза, заявили в Генпрокуратуре.
"Мемориал"* создавался как организация по увековечиванию памяти. Однако сейчас она искажает правду и историю.
- заявил представитель Генпрокуратуры.
Организация "Мемориал", которой явно платят за пропаганду, создаёт лживый образ СССР, добавили в ведомстве. Она ни разу не обратилась в прокуратуру, чтобы реабилитировать осуждённых, хотя Генпрокуратура начиная с 1991 года реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД - 3 миллиона.
Ранее сообщалось, что материалы иноагента "Мемориал" вгоняют в депрессию и негативно влияют на нравственное развитие несовершеннолетних. В ноябре Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Мемориал" за многократные нарушения закона об иноагентах.
*"Мемориал" - НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента в России.
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