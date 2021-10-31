|
Прокурор готовит Зеленского к отставке через публичное раскаяние
31 октября 2021, 20:40 • 114 • Политика
Юрий Луценко, некогда генеральный прокурор Украины, опубликовал политическую статью с заявлением о скорой отставке Владимира Зеленского. Луценко нравится версия отставки президента Украины, где тот публично признаётся в своих грехах.
Свои тезисы бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко озвучил на страницах интернет-издания "Украинская правда". Луценко полагает, что Владимиру Зеленскому пора спасать страну от "шантажа Кремля". И сделать это можно, только признавшись публично в грехах и покинув должность.
Надо сказать, об отставке Владимира Зеленского говорят много и часто. Однако версия Луценко выглядит вполне себе оригинально. Итак, бывший генпрокурор говорит, что энергетическая катастрофа - это следствие плохой политики правительства Зеленского. К энергетическому кризису прилагаются:
Логика Луценко в следующем: Москва рада тому, что Украиной управляет слабый президент. Более того, Кремль шантажирует Зеленского, пользуясь его запятнанной репутацией, продолжает бывший прокурор, ссылаясь на офшорный скандал. Так вот, теперь, продолжает экс-прокурор, Зеленский должен публично каяться в своих преступлениях. После чего его рейтинг упадёт окончательно, и появится возможность провести в стране досрочные выборы в Верховную раду. Тогда мол удастся сформировать правительство, подотчётное парламенту.
Подпишитесь на нас
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2021, 15:05
|
25 октября 2021, 03:05
|
29 октября 2021, 02:10
|
27 октября 2021, 14:00
|
31 октября 2021, 09:00
|
26 октября 2021, 07:40
|
30 октября 2021, 00:55