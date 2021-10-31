Прокурор готовит Зеленского к отставке через публичное раскаяние

Юрий Луценко, некогда генеральный прокурор Украины, опубликовал политическую статью с заявлением о скорой отставке Владимира Зеленского. Луценко нравится версия отставки президента Украины, где тот публично признаётся в своих грехах.

Свои тезисы бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко озвучил на страницах интернет-издания "Украинская правда". Луценко полагает, что Владимиру Зеленскому пора спасать страну от "шантажа Кремля". И сделать это можно, только признавшись публично в грехах и покинув должность.

Надо сказать, об отставке Владимира Зеленского говорят много и часто. Однако версия Луценко выглядит вполне себе оригинально. Итак, бывший генпрокурор говорит, что энергетическая катастрофа - это следствие плохой политики правительства Зеленского. К энергетическому кризису прилагаются:

...международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженная на постоянную ложь Зеленского и его моносброда.

Логика Луценко в следующем: Москва рада тому, что Украиной управляет слабый президент. Более того, Кремль шантажирует Зеленского, пользуясь его запятнанной репутацией, продолжает бывший прокурор, ссылаясь на офшорный скандал. Так вот, теперь, продолжает экс-прокурор, Зеленский должен публично каяться в своих преступлениях. После чего его рейтинг упадёт окончательно, и появится возможность провести в стране досрочные выборы в Верховную раду. Тогда мол удастся сформировать правительство, подотчётное парламенту.