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Прокуратура заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут выехать с территории Украины

18 июля 2018, 20:24  •  145 • Украина
Пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно выехать с территории Украины.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

«Поночовный (украинский прокурор. — RT) подчеркнул, что граждане Украины — члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой», — цитирует РИА Новости Тихончик.

27 июня на Украине продлили досудебное расследование по уголовному делу в отношении капитана российского судна Владимира Горбенко.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом.

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