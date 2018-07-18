Прокуратура заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут выехать с территории Украины

Пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно выехать с территории Украины.

«Поночовный (украинский прокурор. — RT) подчеркнул, что граждане Украины — члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой», — цитирует РИА Новости Тихончик.

27 июня на Украине продлили досудебное расследование по уголовному делу в отношении капитана российского судна Владимира Горбенко.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом.