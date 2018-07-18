|
Прокуратура заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут выехать с территории Украины
18 июля 2018, 20:24 • 145 • Украина
Пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно выехать с территории Украины.
© Государственная пограничная служба Украины
«Поночовный (украинский прокурор. — RT) подчеркнул, что граждане Украины — члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой», — цитирует РИА Новости Тихончик.
27 июня на Украине продлили досудебное расследование по уголовному делу в отношении капитана российского судна Владимира Горбенко.
25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом.
Подпишитесь на нас
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 июля 2018, 05:28
|
14 июля 2018, 12:24
|
18 июля 2018, 00:54
|
13 июля 2018, 07:24
|
13 июля 2018, 02:24
|
12 июля 2018, 08:39
|
18 июля 2018, 07:39