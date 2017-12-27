Прокуратура ЯНАО бежала от дела • 266 • Аналитика Дело с выступлением наших школьников в Бундестаге пытаются «слить» самым пошлым образом







Как я сообщал, мои обращения (уверен, что и обращения других людей) переадресованы на рассмотрение в прокуратуру ЯНАО. Это пока ещё было в рамках закона. Но вот прокуратура ЯНАО... переадресовала обращение в департамент образования ЯНАО, и «ответ по существу обращения будет дан департаментом образования ЯНАО».





Позвольте, но я просил проверить выступления школьников на предмет нарушения закона, конкретнее — по признакам реабилитации нацизма! Так при чём тут департамент образования?! С каких пор у нас департаменты образования занимаются оценкой деяний на предмет нарушения закона? Это как раз прямая обязанность и прерогатива прокуратуры! Ни следственный комитет, ни ФСБ или МВД не смогут расследовать дело, если прокуратура сочтёт, что признаков преступления нет, с другой стороны, они не смогут «слить» дело когда прокуратура считает, что признаки преступления имеются.



На обращение о признаках преступления прокуратура должна дать ответ с выводом: либо признаки преступления есть, дело заведено и передано на расследование туда-то, либо признаков преступления нет.



Но такого вывода в ответе прокуратуры ЯНАО нет. Прокуратура ЯНАО устранилась от ответа по существу, что сама же прямым текстом указала.



Если оценивать по-армейски, то такое поведение прокуратуры ЯНАО — это бегство с поля боя. Позорное бегство.



Единственными виноватыми пытаются выставить сотрудников лицея, организовавших поездки школьников. Я не оправдываю учителей, которые воспитали пораженцев, они должны понести наказание. И не выговор, а как минимум дисквалификацию. Но самоустранение прокуратуры заведомо оставляет без воздействия «Фонд Эберта», связанный с германской разведкой БНД («Бесогон», смотреть с 19 минуты). Департамент образования, даже если проявит чудеса патриотизма, ничего сделать с этим фондом не сможет, нет таких прав у департамента образования.



Более того, такое поведение прокуратуры фактически перекрывает возможности по расследованию всем правоохранительным структурам.



Понятно, что прокуратура действует (точнее, бездействует) с оглядкой на одобрение Путиным этого проекта "примирения над могилами".



Поэтому я направил в электронную приёмную президента РФ следующее обращение:



В электронную приёмную президента Российской Федерации.



Наименование государственного органа: президент РФ Путин В.В.



Фамилия, имя, отчество: Сватеев Виктор Алексеевич.



Адрес электронной почты: ХХХХХХХХ.



Телефон: ХХХХХХХХ.



Тип: обращение.



Текст:



Товарищ верховный главнокомандующий!



29 июня 2016 года Вы одобрили проект (далее цитирую по ТАСС) "Работа во имя мира — примирение над могилами", который осуществляет немецкая школа в Москве при поддержке немецкого Народного союза по уходу за солдатскими могилами и посольства Германии.



Вы решили, что этот проект поможет российским и немецким школьникам "видеть, к чему приводит стремление к порабощению других стран". Почему-то Вас не смутило, что этот проект приурочен не ко Дню Победы, не к годовщине разгрома фашистской Германии, а к 75-й годовщине нападения фашисткой Германии на СССР. Вы посчитали проект "своевременной и полезной инициативой".



Во-первых, позвольте узнать, каких полномочий не хватает Вам как президенту РФ, чтобы инициировать создание российской школьной программы по истории, из которой наши школьники узнавали бы правду: к чему привели бредовые человеконенавистнические расовые идеи германского фашизма? Неужели без помощи немецкой школы в Москве рассказать это российским школьникам никак нельзя?!



Прикрываясь Вашим одобрением, в рамках указанного проекта российских школьников возили по немецким захоронениям. Например, Н. Десятниченко в Бундестаге вспоминал о посещении только немецких захоронений и не говорил, что его возили на захоронения наших защитников Отечества. Проект «ЗЗ». Дед Мороз не едет к Санта-Клаусу



В рамках одобренного Вами проекта в наши школы зашёл "Фонд Эберта", который запрещён в союзной нам Беларуси, а в Турции на базе этого фонда работала германская разведка БНД.



Результатом одобренного Вами проекта стали позорные выступления российских школьников в Бундестаге. Или Вы считаете нормальным сожаления наших школьников по "невинно убиенным" немецко-фашистским захватчикам?!



Вы как-то вспоминали, что Ваша мама не испытывала ненависти к немцам. Верю. Моя бабушка тоже не испытывала ненависти, хотя в 1942 году, тогда уже вдова (дед погиб в октябре 1941 года), она с моей 5-летней мамой чудом не погибла под фашистскими бомбёжками в родном хуторе близ Сталинграда. После Сталинградской битвы немецкие военнопленные долго восстанавливали разрушенные дома и коровники в хуторе, часто приходили к жителям менять одни продукты, которые им выдавали по солдатской норме, на другие. В нашем хуторе ни один пленный не умер. У моей бабушки не было ненависти к пленным немцам. Но она их и не простила.



Наш народ давно примирился с немцами. Это случилось 9 мая 1945 года.



Я в 1990 году тоже служил в Группе советских войск в Германии (ГДР), причём недалеко от Вас: охранял аэродром "Брандис". Я неоднократно встречал пожилых немцев, воевавших на Восточном фронте. Все они сами напрашивались на разговор о том времени, в основном рассказывали, где и когда были ранены. Ненавидеть их?! Много чести! Они были просто мне неинтересны.



Так с кем я и мои дети должны "примиряться над могилами"?! Мы победили захватчиков, для нас вопрос закрыт. И для честных немцев вопрос тоже закрыт, они тоже давно примирились с нами на том, что фашизм на немецкой земле больше появиться не должен.



Но есть другие немцы, которые всё ещё не примирились. С поражением они не примирились. Хотят переиграть войну, выиграть её задним числом хотя бы морально. Это такие немцы организуют проекты "примирения над могилами". Информационную войну – в студию!



Вы "освятили" этот проект "над могилами" — Вам его и закрывать. Потому что после Вашего одобрения прокуратура даже проверку вопиющих выступлений наших школьников в Бундестаге не проводит, а переадресовала моё обращение в департамент образования ЯНАО "для ответа по существу". Но ведь я просил проверить выступление Н. Десятниченко и других по признакам состава уголовного преступления "реабилитация нацизма". Разве прокурор не знает, что оценка деяний на предмет наличия/отсутствия состава преступления — это его прерогатива, а никак не департамента образования?



Уверен, что действовать прокурору мешает Ваше одобрение проекта.



ПРЕДЛАГАЮ ВАМ публично осудить реабилитацию фашистских оккупантов нашими школьниками в Бундестаге и инициировать полномасштабное расследование этого инцидента, установление всех организаторов и исполнителей этой реабилитации, расследование и оценку деятельности "Фонда Эберта" и других причастных структур в России.



С уважением — офицер запаса Сватеев Виктор Алексеевич.



400015, г. Волгоград, ул. ХХХХХХХХХХХХХХ.



Отправлено: 25 декабря 2017 года, 15:42.



Как присоединиться к обращению?



В комментариях к предыдущей статье мне предлагали создать петицию, к которой они могли бы присоединиться. Но ситуация с петициями следующая.



Администрацией президента отслеживаются петиции на сайте "Российская общественная инициатива". Чтобы проголосовать за петицию на этом сайте, человек должен зарегистрироваться в ЕСИА, насколько помню (я зарегистрирован), для идентификации (получения пароля) надо идти в ближайший МФЦ с паспортом. То есть массовую поддержку получить на этом сайте сложно.



Отлично работает "Changе.org". Но ресурс не российский, и внимание к нему со стороны официальных органов соответствующее (и правильно, там можно "накрутить" любую поддержку любой петиции).



Поэтому самое простое и эффективное — направить электронное обращение президенту. Не заметить не смогут. Тем более в том случае, если одинаковых будет много.



Там есть одна особенность: текст обращения невозможно скопировать откуда-то и вставить, набирать придётся прямо на сайте, я со своим возился долго. Поэтому предлагаю короткий текст обращения:



"Товарищ верховный главнокомандующий!



Прошу Вас публично осудить реабилитацию фашистских оккупантов нашими школьниками в Бундестаге и инициировать полномасштабное расследование этого инцидента".



Тут будет эффект не от длины обращения, а от их количества. Как я сообщал, мои обращения (уверен, что и обращения других людей) переадресованы на рассмотрение в прокуратуру ЯНАО. Это пока ещё было в рамках закона. Но вот прокуратура ЯНАО... переадресовала обращение в департамент образования ЯНАО, и «ответ по существу обращения будет дан департаментом образования ЯНАО».Позвольте, но я просил проверить выступления школьников на предмет нарушения закона, конкретнее — по признакам реабилитации нацизма! Так при чём тут департамент образования?! С каких пор у нас департаменты образования занимаются оценкой деяний на предмет нарушения закона? Это как раз прямая обязанность и прерогатива прокуратуры! Ни следственный комитет, ни ФСБ или МВД не смогут расследовать дело, если прокуратура сочтёт, что признаков преступления нет, с другой стороны, они не смогут «слить» дело когда прокуратура считает, что признаки преступления имеются.На обращение о признаках преступления прокуратура должна дать ответ с выводом: либо признаки преступления есть, дело заведено и передано на расследование туда-то, либо признаков преступления нет.Но такого вывода в ответе прокуратуры ЯНАО нет. Прокуратура ЯНАО устранилась от ответа по существу, что сама же прямым текстом указала.Если оценивать по-армейски, то такое поведение прокуратуры ЯНАО — это бегство с поля боя. Позорное бегство.Единственными виноватыми пытаются выставить сотрудников лицея, организовавших поездки школьников. Я не оправдываю учителей, которые воспитали пораженцев, они должны понести наказание. И не выговор, а как минимум дисквалификацию. Но самоустранение прокуратуры заведомо оставляет без воздействия «Фонд Эберта», связанный с германской разведкой БНД («Бесогон», смотреть с 19 минуты). Департамент образования, даже если проявит чудеса патриотизма, ничего сделать с этим фондом не сможет, нет таких прав у департамента образования.Более того, такое поведение прокуратуры фактически перекрывает возможности по расследованию всем правоохранительным структурам.Поэтому я направил в электронную приёмную президента РФ следующее обращение:В электронную приёмную президента Российской Федерации.Наименование государственного органа: президент РФ Путин В.В.Фамилия, имя, отчество: Сватеев Виктор Алексеевич.Адрес электронной почты: ХХХХХХХХ.Телефон: ХХХХХХХХ.Тип: обращение.Текст:Товарищ верховный главнокомандующий!29 июня 2016 года Вы одобрили проект (далее цитирую по ТАСС) "Работа во имя мира — примирение над могилами", который осуществляет немецкая школа в Москве при поддержке немецкого Народного союза по уходу за солдатскими могилами и посольства Германии.Вы решили, что этот проект поможет российским и немецким школьникам "видеть, к чему приводит стремление к порабощению других стран". Почему-то Вас не смутило, что этот проект приурочен не ко Дню Победы, не к годовщине разгрома фашистской Германии, а к 75-й годовщине нападения фашисткой Германии на СССР. Вы посчитали проект "своевременной и полезной инициативой".Во-первых, позвольте узнать, каких полномочий не хватает Вам как президенту РФ, чтобы инициировать создание российской школьной программы по истории, из которой наши школьники узнавали бы правду: к чему привели бредовые человеконенавистнические расовые идеи германского фашизма? Неужели без помощи немецкой школы в Москве рассказать это российским школьникам никак нельзя?!Прикрываясь Вашим одобрением, в рамках указанного проекта российских школьников возили по немецким захоронениям. Например, Н. Десятниченко в Бундестаге вспоминал о посещении только немецких захоронений и не говорил, что его возили на захоронения наших защитников Отечества.В рамках одобренного Вами проекта в наши школы зашёл "Фонд Эберта", который запрещён в союзной нам Беларуси, а в Турции на базе этого фонда работала германская разведка БНД.Результатом одобренного Вами проекта стали позорные выступления российских школьников в Бундестаге. Или Вы считаете нормальным сожаления наших школьников по "невинно убиенным" немецко-фашистским захватчикам?!Вы как-то вспоминали, что Ваша мама не испытывала ненависти к немцам. Верю. Моя бабушка тоже не испытывала ненависти, хотя в 1942 году, тогда уже вдова (дед погиб в октябре 1941 года), она с моей 5-летней мамой чудом не погибла под фашистскими бомбёжками в родном хуторе близ Сталинграда. После Сталинградской битвы немецкие военнопленные долго восстанавливали разрушенные дома и коровники в хуторе, часто приходили к жителям менять одни продукты, которые им выдавали по солдатской норме, на другие. В нашем хуторе ни один пленный не умер. У моей бабушки не было ненависти к пленным немцам. Но она их и не простила.Наш народ давно примирился с немцами. Это случилось 9 мая 1945 года.Я в 1990 году тоже служил в Группе советских войск в Германии (ГДР), причём недалеко от Вас: охранял аэродром "Брандис". Я неоднократно встречал пожилых немцев, воевавших на Восточном фронте. Все они сами напрашивались на разговор о том времени, в основном рассказывали, где и когда были ранены. Ненавидеть их?! Много чести! Они были просто мне неинтересны.Так с кем я и мои дети должны "примиряться над могилами"?! Мы победили захватчиков, для нас вопрос закрыт. И для честных немцев вопрос тоже закрыт, они тоже давно примирились с нами на том, что фашизм на немецкой земле больше появиться не должен.Но есть другие немцы, которые всё ещё не примирились. С поражением они не примирились. Хотят переиграть войну, выиграть её задним числом хотя бы морально. Это такие немцы организуют проекты "примирения над могилами".Вы "освятили" этот проект "над могилами" — Вам его и закрывать. Потому что после Вашего одобрения прокуратура даже проверку вопиющих выступлений наших школьников в Бундестаге не проводит, а переадресовала моё обращение в департамент образования ЯНАО "для ответа по существу". Но ведь я просил проверить выступление Н. Десятниченко и других по признакам состава уголовного преступления "реабилитация нацизма". Разве прокурор не знает, что оценка деяний на предмет наличия/отсутствия состава преступления — это его прерогатива, а никак не департамента образования?Уверен, что действовать прокурору мешает Ваше одобрение проекта.ПРЕДЛАГАЮ ВАМ публично осудить реабилитацию фашистских оккупантов нашими школьниками в Бундестаге и инициировать полномасштабное расследование этого инцидента, установление всех организаторов и исполнителей этой реабилитации, расследование и оценку деятельности "Фонда Эберта" и других причастных структур в России.С уважением — офицер запаса Сватеев Виктор Алексеевич.400015, г. Волгоград, ул. ХХХХХХХХХХХХХХ.Отправлено: 25 декабря 2017 года, 15:42.В комментариях к предыдущей статье мне предлагали создать петицию, к которой они могли бы присоединиться. Но ситуация с петициями следующая.Администрацией президента отслеживаются петиции на сайте "Российская общественная инициатива". Чтобы проголосовать за петицию на этом сайте, человек должен зарегистрироваться в ЕСИА, насколько помню (я зарегистрирован), для идентификации (получения пароля) надо идти в ближайший МФЦ с паспортом. То есть массовую поддержку получить на этом сайте сложно.Отлично работает "Changе.org". Но ресурс не российский, и внимание к нему со стороны официальных органов соответствующее (и правильно, там можно "накрутить" любую поддержку любой петиции).Поэтому самое простое и эффективное — направить электронное обращение президенту. Не заметить не смогут. Тем более в том случае, если одинаковых будет много.Там есть одна особенность: текст обращения невозможно скопировать откуда-то и вставить, набирать придётся прямо на сайте, я со своим возился долго. Поэтому предлагаю короткий текст обращения:"Товарищ верховный главнокомандующий!Прошу Вас публично осудить реабилитацию фашистских оккупантов нашими школьниками в Бундестаге и инициировать полномасштабное расследование этого инцидента".Тут будет эффект не от длины обращения, а от их количества. Автор: Сватеев В.А. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 266 Источник Похожие новости «Калибр» на час Михаил Хазин: Правительство вступило в предвыборную кампанию на стороне противников Путина Проект «ЗЗ». Дед Мороз не едет к Санта-Клаусу

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