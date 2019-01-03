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Прокуратура возбудила дело после избиения авиаконструктора в Киеве
03 января 2019, 20:54 • 82 • Украина
Киевская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции авиаконструктора госпредприятия «Антонов», заявили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости
Установлено, что в следственный отдел управления полиции в Киеве поступило заявление об избиении «сотрудника КБ имени Антонова за якобы его причастность к мошенническим действиям при обмене валюты».
«По данному факту… внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 («Умышленное лёгкое телесное повреждение») УК Украины и начато досудебное расследование», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе изучения материалов уголовного производства и проведения допроса потерпевшего установлены обстоятельства, которые свидетельствуют «о возможной причастности к указанным событиям сотрудников полиции».
«Учитывая вышеизложенное, местной прокуратурой… внесены сведения о совершении работниками полиции уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что авиаконструктор «Антонова», один из создателей самолёта Ан-225 «Мрия» 81-летний Виктор Ковальский был избит в Киеве.
При этом, по его словам, среди нападавших якобы были и сотрудники правоохранительных органов.
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