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Прокуратура Украины открыла дело по факту давления Порошенко на судей по делу Приватбанка

13 мая 2019, 10:54  •  18 • Украина

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей, которые приняли решение о незаконности национализации Приватбанка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева, ГПУ были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 18 апреля 2019 года", - говорится в сообщении. Дело открыто по статье "Вмешательство в деятельность судебных органов" УК Украины.

Ранее судьи коллегии, которая приняла решение о незаконности национализации Приватбанка, обратились к руководству ГПУ и Государственного бюро расследования с просьбой открыть дело в отношении президента Украины, министра юстиции и главы Нацбанка по факту вмешательства в их деятельность по данному делу. Судьи отметили, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализацию Приватбанка, "сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность".

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). 18 апреля Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию Приватбанка. В этот же день Порошенко поручил Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре оценить возможность возбуждения уголовного дела в отношении судей, принявших такое решение. В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение.

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