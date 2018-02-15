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Прокуратура РТ отписалась от депутата, напомнившего о незаконности названия "президент Татарстана"

15 февраля 2018, 22:54  •  178 • Политика
В ответ на запрос Яковлева зампрокурор Татарстана сообщил ему о создании якобы рабочей группы по конституционной комиссии, существование которой не смогли подтвердить в Госсовете.
Депутат Горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев получил ответ зампрокурора Татарстана Марата Долгова на обращение по вопросу о наименовании должности президента Татарстана.
Ранее в середине декабря Яковлев опубликовал в своем "Живом Журнале" обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке. В нем депутат указал на несоответствие наименования должности главы Татарстана "президент" федеральному закону, принятому еще в декабре 2010 года и запрещающему главам субъектов России называться президентами.
4 февраля 2015 года президент Владимир Путин подписал закон, дававший Татарстану отсрочку на год, напомнил Яковлев. Однако вместо исполнения данного федерального закона региональные власти не внесли изменения даже по завершении отпущенного срока, отметил депутат, призвав прокуратуру провести проверку по изложенным фактам.
В ответ заместитель прокурора Татарстана Марат Долгов сообщил Яковлеву, что наименование "президент РТ" "установлено Конституцией РТ". В то же время он отметил, что прокуратура Татарстана направила председателю Госсовета сообщение о необходимости приведения норм Конституции РТ в соответствии с федеральным законодательством.
По словам Долгова, в Госсовете РТ якобы создана рабочая группа по разработке закона "О Конституционной комиссии Республики Татарстан".
Однако зампредседателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов заявил в эфире радио "Азатлык", что ему ничего не известно о такой группе.

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