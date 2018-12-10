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Прокуратура проверяет многомиллиардные поставки сосисок в Росгвардию

10 декабря 2018, 13:24  •  148 • В России

Поставщики продуктов для Росгвардии устроили скандал накануне подготовки тыловиков ведомства к очередным госзакупкам. Теперь производители обвиняют друг друга в обмане при формировании цен на сосиски и сардельки.

- Новости для нас никакой нет. Мы совместно с Управлением ФСБ России по Росгвардии инициировали эти проверки. Военная прокуратура и СК России сделает все, чтобы наши бойцы, от которых зависит безопасность страны, питались только самой лучшей и вкусной пищей по доступным ценам, - заявил «КП» источник в Росгвардии. - Если не обсуждать ценообразование, так как сейчас это может стать давлением на административное расследование Федеральной антимонопольной службы, можно сказать, что все эти «сливы», как и прежние, не имеют никакого отношение к самой Росгвардии.

- Прокуратура проверяет цены, которые предоставил мясокомбинат «Дружба народов». И Росгвардия заинтересована в полноценной проверке, так как тема ценообразования зазвучала в ряде СМИ не случайно: начался период формирования технических заданий на госзакупки. И есть мнение, что со стороны ряда серьезных коммерческих структур идет давление на Росгвардию, с целью пролоббировать свои интересы, при этом опорочив всех остальных игроков на этом рынке. Это не Навальный кого-то обвиняет, а частный бизнес, который хочет сделать в следующем году деньги.

- Сначала этим делом занялось УФСБ, потом ФАС, а затем своим скандальные заявления сделал Навальный?

- Совершенно верно. Те же коммерсанты уже использовали Навального в борьбе за победу в госзакупках. Как объяснить: сосиски удобно закупать, перевозить и хранить, это продукт долгого хранения. Именно потому за его поставку Росгвардии идет ожесточенная такая борьба.

По информации, которая просочилась в интернет стоимость годового контракта с Росгвардией на закупку сосисок составляет 8 миллиардов рублей. Конфликт за эту сумму идет между тремя мясокомбинатами. Это допустимо и приемлемо для экономики: именно в подобных конкурсах должна побеждать лучшая продукция. Но так может быть в честной борьбе.

А тут выясняется, что сначала сосиски и сардельки в Росгвардию продавал мясокомбинат «Гатчинский» по цене 215 и 197 рублей за кило. Но потом появился мясокомбинат «Дружба народов», который заключил контракт с «Мелеузовским мясокомбинатом». Последний должен был скупать для «Дружбы народов» продукцию у мясокомбината «Гатчинский». Так цена на сосиски у монополиста поднялась до 350 рублей за кило сосисок.

- Росгвардия старается держаться как можно дальше от конфликта интересов предпринимателей, которые используют любые средства для достижения своих целей. Прокуратура во всем разберется, даст свою оценку, - подчеркнул «КП» источник в Росгвардии.

Ранее Навальный опубликовал «расследование» о госзакупках для Росгвардии, где заявил о завышенных в несколько раз ценах на продукты. В ответ глава Росгвардии Виктор Золотов не только опроверг факт коррупции со стороны ведомства, но и назвал Навального «марионеткой». Теперь становится понятно почему.

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