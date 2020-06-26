Прокуратура Нидерландов сопротивляется расследованию незакрытия неба Украиной по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не хочет, чтобы суд по делу крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе рассмотрел причины, по которым Украина не закрыла воздушное пространство в небе над зоной конфликта. Об этом прямо заявил прокурор Тейс Бергер на слушаниях в пятницу.

Государственный обвинитель рекомендовал суду отклонить запрос на расследование обстоятельств незакрытия воздушного пространства. По словам прокурора, данный вопрос якобы не имеет отношения к рассматриваемому делу.

Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, защищающий в суде российского гражданина Олега Пулатова, объявил, что власти Нидерландов согласились рассмотреть причины, почему Украина не закрыла воздушное пространство. Комментируя это, пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов заявил, что данное расследование ведётся отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

"Мы не рассматриваем этот вопрос в рамках нашего расследования", - цитирует его слова "РИА Новости".

Напомним, расследование катастрофы Boeing MH17 до сих пор не завершено. Тем не менее 9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд по этому делу. В гибели самолёта обвиняются четыре человека - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.