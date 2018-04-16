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Прокуратура на Украине готова проверить поездку детей Асада в Крым
16 апреля 2018, 16:09 • 45 • Украина
Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (структура, сохранившаяся в Генеральной прокуратуре Украины после воссоединения Крыма с Россией) готова организовать проверку на предмет наличия состава преступления в действиях сирийского лидер Башара Асада в связи с отдыхом его детей в лагере «Артек».
© artek.org
Об этом в интервью «Громадське радио» рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.
По её словам, после воссоединения Крыма с Россией Уголовный кодекс был дополнен статьёй о нарушении порядка въезда и выезда на указанную территорию, передаёт «Украинская правда».
«К уголовной ответственности могут быть привлечены общественные или должностные лица, нарушающие украинское законодательство в политических целях. То есть, если ребёнок-иностранец пересекает не через определённые пункты пропуска, понятно, что ребёнок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность или будет запрет въезда на территорию Украины», — сказала она.
Тихончик также ответила на вопрос о том, может ли прокуратура открыть уголовное производство в отношении президента Сирии за посещение его детьми Крыма.
«Пока таких заявлений не было в прокуратуру, чтобы мы могли отреагировать. Но мы рассмотрим вопрос о возможности квалификации преступления именно по этому факту. Будем рассматривать», — подчеркнула она.
Она уточнила, что заявление может поступить от любого гражданина.
Ранее Асад рассказал, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму.
15 апреля Асад был внесён в базу данных украинского ресурса «Миротворец».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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