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Прокуратура Молдавии пришла за главой Sputnik, признанного "человеком года" за улучшение имиджа страны

17 сентября 2019, 13:39  •  115 • Политика
Прокуратура Молдавии пришла за главой Sputnik Молдавия Владимиром Новосадюком. Его коллеги сначала сообщили о задержании, однако к настоящему времени процессуальный статус журналиста не определён. Ранее Новосаднюка признали "человеком года" за улучшение имиджа страны.
По данным РИА Новости, прокуратура Молдавия проводит с Владимиром Новосаднюком следственные действия, информация о его задержании, переданная ранее, не подтвердилась.
По данным "Интерфакса", национальный центр Молдавии по борьбе с коррупцией подозревает российского журналиста в действиях, которые имеют отношение к краже 1 млрд долларов из банковской системы страны.
Ранее были задержаны двое депутатов молдавского парламента Марина Таубер и Регина Апостолова.
В начале 2019 года Новосаднюк стал лауреатом премии "Человек года" международной организации "Personalitate", которая вручается за особые заслуги в развитии и продвижении имиджа Молдовы.
Сайт Sputnik Молдова является самым посещаемым новостным интернет-ресурсом страны. Кроме того, агентство включает в себя радиостанцию и мультимедийный пресс-центр.

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