Прокуратура Молдавии пришла за главой Sputnik, признанного "человеком года" за улучшение имиджа страны

По данным РИА Новости, прокуратура Молдавия проводит с Владимиром Новосаднюком следственные действия, информация о его задержании, переданная ранее, не подтвердилась.

По данным "Интерфакса", национальный центр Молдавии по борьбе с коррупцией подозревает российского журналиста в действиях, которые имеют отношение к краже 1 млрд долларов из банковской системы страны.

Ранее были задержаны двое депутатов молдавского парламента Марина Таубер и Регина Апостолова.

В начале 2019 года Новосаднюк стал лауреатом премии "Человек года" международной организации "Personalitate", которая вручается за особые заслуги в развитии и продвижении имиджа Молдовы.

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