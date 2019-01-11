Прокуратура Киева прокомментировала данные о похищении фигуранта дела Вороненкова

Прокуратура Киева подтверждает, что разыскивает Юрия Василенко по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, но не располагает данными о его похищении в Москве.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Надежду Максимец.

«Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет», — сказала она.

Ранее источник сообщил, что в Москве после стрельбы в кафе был похищен Юрий Василенко.

Как заявляли в Следственном комитете, было начато расследование похищения мужчины рядом со столичным кафе. При этом имя Василенко не указывалось.