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Прокуратура Киева прокомментировала данные о похищении фигуранта дела Вороненкова

11 января 2019, 20:54  •  86 • Украина
Прокуратура Киева подтверждает, что разыскивает Юрия Василенко по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, но не располагает данными о его похищении в Москве.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Надежду Максимец.

«Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет», — сказала она.

Ранее источник сообщил, что в Москве после стрельбы в кафе был похищен Юрий Василенко.

Как заявляли в Следственном комитете, было начато расследование похищения мужчины рядом со столичным кафе. При этом имя Василенко не указывалось. 

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