Прозвучали выстрелы в воздух. Но они только возбудили толпу. Две тысячи человек ринулись на небольшую воинскую команду. И тогда началась стрельба на поражение. 17 апреля 1912 года на золотых приисках в Сибири произошла трагедия под названием "Ленский расстрел".

Проклятие золотого прииска: трагедия по-царски и по-советски 03:00

Итогом черного дня стали 250 убитых и 270 раненых. Газеты не писали ни о чем другом. Страна была потрясена. Правительство начало расследование. Прокурорская проверка показала чудовищные нарушения в организации работ на Ленских приисках. Но действия военных признали правильными.

Так было и так будет

Прокурор выехал на прииски задолго до события. Еще в феврале там началась массовая забастовка. Поводов было много. 16-часовой рабочий день, обсчеты при выдаче зарплаты, тяжелейшие условия труда и невыносимые условия жизни. Последней каплей стало гнилое мясо в продуктовых лавках. Требования, которые выдвигал забастовочный комитет, позднее признали правомерными. Ленские прииски реорганизовали от самой верхушки: произвели частичную смену собственников, сильно урезали непомерно большое участие британской компании "Лена Голдфилдс". Ошибкой стал арест забастовочного комитета. Лишившись лидеров, "рабочая масса" быстро заразилась анархизмом. Колонна, которая 17 апреля двинулась к дому прокурора, вооружилась камнями и кольями. По поводу ответных действий военных министр внутренних дел Александр Макаров объяснялся на заседании Госдумы. Сказал: "Так было и так будет при попытке силового давления на власть".

© РИА Новости / РИА Новости Прием и взвешивание золота на приисках

Ужасы царизма

Превысила власть свои полномочия или нет, об этом профессор МПГУ Василий Цветков говорит так:

"Определенное превышение полномочий было, потому что потенциал мирных переговоров не исчерпали. Следовало решить проблему, не доводя до прямого столкновения. С другой стороны, проблема была старая и очень серьезная. На приисках творился экономический беспредел, а отношения работодателей и рабочих были слишком запутанными и противоречивыми".

© Фото : tam-tam канал СК РФ Окрестности алмазного прииска в Якутии

О "Ленском расстреле" вспомнили в 1927-м, когда главой государства был Иосиф Сталин. Он написал письмо рабочим Ленских приисков по случаю 15-летней годовщины события. В письме сказано: "Апрельский расстрел был одним из самых кровавых злодеяний самодержавия. Борьба товарищей, павших в тайге от царских пуль, не забыта пролетариатом". Но прошло еще 11 лет, и в 1938-м на волне массовых репрессий на тех же Ленских приисках были расстреляны 948 политзаключенных – "врагов народа", как тогда говорили. Их было в три раза больше убитых в 1912 году. Они не протестовали, их арестовывали и расстреливали без суда и следствия. И, разумеется – без какой-либо "прокурорской проверки".

Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik