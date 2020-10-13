Проклятие прошлого: Сувениры из Помпеи чуть не свели канадку в могилу

Сувениры Николь привезла из Помпеев 15 лет назад. С тех пор её жизнь стала стремительно меняться. Семья разорилась, а сама она заболела. Женщина объяснила: у неё дважды был рак груди в кризисной стадии. Пришлось решиться на операцию по удалению молочных желёз.

Подобранные когда-то кусочки мозаики и осколки амфоры Николь отправила Помпейскому археологическому парку, написав, что из-за них у неё впереди "ни малейшего проблеска". Канадка уверена, что в этих крошечных обломках истории сконцентрирована негативная энергия, ведь люди погибали очень страшно.

Телеканал CNN сообщает, что очень многие туристы повели себя так же, как Николь. За несколько последних лет примерно сотня писем пришла сотрудникам музея в Помпеях. В каждом из них были подобные сувениры и описание несчастий, приключившихся с их владельцами.

Катастрофа случилась в Помпеях в 79 году нашей эры. Тогда в городе жило около 20 тысяч человек. Примерно 2000 из них погибли при извержении Везувия.