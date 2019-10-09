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Проклятие Ассанжа. Эквадор свергает Ленина
09 октября 2019, 21:54 • 72 • Политика
Президент Эквадора в своё время поддержал госпереворот в Венесуэле и отдал Ассанжа британцам. Теперь бумеранг истории развернулся, и Ленин Морено получил свою революцию
Автор:
Гасанов Камран
Продолжавшиеся шесть дней митинги в Эквадоре закончились взятием парламента. Накануне туда ворвались демонстранты и зачитали декларацию об отказе от либеральных реформ. Они требуют отставки президента Ленина Морено. «Морено, убирайся!» – кричат активисты.
Силам безопасности позже удалось вытеснить людей из парламента, но беспорядки продолжаются. Митингующие намерены занять здание правительства и администрацию президента. Морено сейчас вместе с гвардией прячется в портовом городе Гуаякиль. Вслед за ним с ножами и палками на место выдвинулась группа людей, состоящая из коренного населения Эквадора. Армия заблокировала подходы к Гуаякилю.
От беспорядков уже пострадали нефтяные объекты. После захвата трёх из них добыча нефти в Эквадоре упала на 12%. Хотя работа парламента приостановлена и в стране объявлено чрезвычайное положение, полиция и армия худо-бедно контролируют столицу Кито. Но удаётся это жёстким силовым ответом. Полиция пустила в ход слезоточивый газ и водомёты. Арестованы 500 человек.
Фото: Juan Diego Montenegro/Globallookpress
Противники власти говорят о революции, которая неминуемо приведёт к свержению Морено.
«Мы отвергаем экономические реформы, проводимые правительством Морено», – заявила лидер феминистского движения Мариа Боада телекомпании «Аль-Джазира».
«Затягивание поясов»
Беспорядки в латиноамериканской стране начались из-за экономических проблем. Президент в прошлом году получил от Международного валютного фонда (МВФ) 4,2 миллиарда долларов. Взамен он обязался провести реформу.
Неделю назад правительство отменило действовавшие 40 лет субсидии на топливо, стоившие казне $1,2 млрд. В результате «затягивания поясов» цены на дизель подскочили в два раза и на 30% – на бензин.
В продолжение реформ Морено объявил о 20%-ом урезании зарплат при заключении новых контрактов с госслужащими. Новое постановление обязывает их уступить зарплату в размере оплаты одного рабочего дня правительству и уменьшает продолжительность отпусков с 30 до 15 дней в году. При этом Морено пообещал снизить налоги.
Л. Морено. Фото: Carlos Garcia Granthon/Globallookpress
Президент пытался решить одну из фундаментальных проблем страны – огромный дефицит платёжного баланса. C 2009 года госдолг страны вырос с 16 до 45 процентов от ВВП. Но объяснить населению снижение зарплат в стране, где МРОТ равен всего $394, практически невозможно.
Расколотая страна
Доктор политических наук и член экспертного совета по общественно-гуманитарным программам при Россотрудничестве Татьяна Полоскова напоминает, что Ленин с самого момента прихода к власти не пользовался широкой поддержкой в стране.
– рассказала она в беседе с Царьградом.
Фото: Juan Diego Montenegro/Globallookpress
Виноват Мадуро?
В революциях традиционно не обходится без внешних игроков. В одних случаях ими прикрываются, чтобы оправдать провалы во внутренней политике и экономике. В других случаях иностранные агенты действительно раскачивают лодку.
Морено считает виновником своих бед руководителя соседней Венесуэлы Николаса Мадуро и скрывающегося в Бельгии бывшего президента Эквадора.
«Разве это совпадение, что несколько недель назад Корреа, [бывший глава МИД] Патиньо и [экс-секретарь Паола] Пабон посетили Венесуэлу? Мадуро вместе с Корреа активизировали план по дестабилизации, они стоят за попыткой переворота», – заявил Морено накануне.
С такими же обвинениями против Мадуро выступили главы МИД латиноамериканских государств: Перу, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Сальвадора, Гватемалы и Парагвая.
Венесуэльский президент вернул шайбу и объявил виновником МВФ.
Н. Мадуро. Фото: Xin Huashefa/Globallookpress
«Протесты в Эквадоре – это ответственность Международного валютного фонда, а не правительства Венесуэлы», – заявил Мадуро.
Надо сказать, что это не первый случай открытого конфликта между двумя латиноамериканскими лидерами. В январе в ответ на намерение Морено ограничить миграцию из Венесуэлы Мадуро назвал его «фашистом и предателем».
Страна наркоборонов
Насколько в беспорядках в Кито замешаны 200 тысяч венесуэльских беженцев, ещё предстоит доказать. Ясно другое. Морено подчинил свою страну МВФ и вызвал на себя огонь обездоленных граждан.
Когда в соседней стране власть попытался взять самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо, эквадорский лидер вместе с США выступил на его стороне и надеялся на свержение Мадуро. После отставки Джона Болтона стало ясно, что США уже не пойдут на военную операцию. Мадуро устоял. Зато сейчас приходится уходить не врагу, а сателлиту Вашингтона.
Полоскова считает, что не стоит преувеличивать роль внешних игроков.
«Правительство сейчас находится в крупнейшем городе Гуаякиль на берегу Тихого океана, это центр всемирного наркотрафика. Оттуда в Европу осуществляются крупные поставки кокаина. Чаще всего – в бананах. Иногда наркотики из Гуаякиля находили и в российских портах. Сейчас в ситуацию могут вмешаться не только официальные лица и ООН, но и ТНК и наркобароны, которые во многом контролируют ситуацию в Эквадоре. Надо смотреть, кому из них выгоден Ленин, а кому нет», – подчеркнула эксперт.
Говоря об интересах России, Полоскова отметила, что работать с Латинской Америкой надо не от революции к революции, не от переворота до переворота, а системно.
– добавила она.
Подлинные причины случившегося в Эквадоре ещё предстоит выяснить. Что видно невооружённым глазом, так это то, что Ленин Морено прогнулся под глобалистов, причём сделал это трижды. Первый раз – когда поддержал Гуайдо. Второй раз – сдав Джулиана Ассанжа британской полиции. И третий раз – сейчас, когда начал удушающие реформы.
Бумеранг истории развернулся, и Ленин получил свою революцию.
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