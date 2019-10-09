Проклятие Ассанжа. Эквадор свергает Ленина

Автор:

Гасанов Камран

Продолжавшиеся шесть дней митинги в Эквадоре закончились взятием парламента. Накануне туда ворвались демонстранты и зачитали декларацию об отказе от либеральных реформ. Они требуют отставки президента Ленина Морено. «Морено, убирайся!» – кричат активисты.

Силам безопасности позже удалось вытеснить людей из парламента, но беспорядки продолжаются. Митингующие намерены занять здание правительства и администрацию президента. Морено сейчас вместе с гвардией прячется в портовом городе Гуаякиль. Вслед за ним с ножами и палками на место выдвинулась группа людей, состоящая из коренного населения Эквадора. Армия заблокировала подходы к Гуаякилю.

От беспорядков уже пострадали нефтяные объекты. После захвата трёх из них добыча нефти в Эквадоре упала на 12%. Хотя работа парламента приостановлена и в стране объявлено чрезвычайное положение, полиция и армия худо-бедно контролируют столицу Кито. Но удаётся это жёстким силовым ответом. Полиция пустила в ход слезоточивый газ и водомёты. Арестованы 500 человек.

Фото: Juan Diego Montenegro/Globallookpress

Противники власти говорят о революции, которая неминуемо приведёт к свержению Морено.

«Мы отвергаем экономические реформы, проводимые правительством Морено», – заявила лидер феминистского движения Мариа Боада телекомпании «Аль-Джазира».

«Затягивание поясов»

Беспорядки в латиноамериканской стране начались из-за экономических проблем. Президент в прошлом году получил от Международного валютного фонда (МВФ) 4,2 миллиарда долларов. Взамен он обязался провести реформу.

Неделю назад правительство отменило действовавшие 40 лет субсидии на топливо, стоившие казне $1,2 млрд. В результате «затягивания поясов» цены на дизель подскочили в два раза и на 30% – на бензин.

В продолжение реформ Морено объявил о 20%-ом урезании зарплат при заключении новых контрактов с госслужащими. Новое постановление обязывает их уступить зарплату в размере оплаты одного рабочего дня правительству и уменьшает продолжительность отпусков с 30 до 15 дней в году. При этом Морено пообещал снизить налоги.

Л. Морено. Фото: Carlos Garcia Granthon/Globallookpress

Президент пытался решить одну из фундаментальных проблем страны – огромный дефицит платёжного баланса. C 2009 года госдолг страны вырос с 16 до 45 процентов от ВВП. Но объяснить населению снижение зарплат в стране, где МРОТ равен всего $394, практически невозможно.

Расколотая страна

Доктор политических наук и член экспертного совета по общественно-гуманитарным программам при Россотрудничестве Татьяна Полоскова напоминает, что Ленин с самого момента прихода к власти не пользовался широкой поддержкой в стране.

Накануне выборов 2017-го руководство правящей партии опасалось, удастся ли им обеспечить победу своего кандидата Ленина Морено во втором туре или нет. Страна была расколота на две части. Согласно опросам накануне выборов, 62% не одобряли методы правления. Сами выборы проходили на фоне коррупционного скандала с участием экс-президента Рафаэля Корреа. Экономические проблемы сегодня всё те же, они остались. За два года правящей партии их решить не удалось,

– рассказала она в беседе с Царьградом.

Фото: Juan Diego Montenegro/Globallookpress

Виноват Мадуро?

В революциях традиционно не обходится без внешних игроков. В одних случаях ими прикрываются, чтобы оправдать провалы во внутренней политике и экономике. В других случаях иностранные агенты действительно раскачивают лодку.

Морено считает виновником своих бед руководителя соседней Венесуэлы Николаса Мадуро и скрывающегося в Бельгии бывшего президента Эквадора.

«Разве это совпадение, что несколько недель назад Корреа, [бывший глава МИД] Патиньо и [экс-секретарь Паола] Пабон посетили Венесуэлу? Мадуро вместе с Корреа активизировали план по дестабилизации, они стоят за попыткой переворота», – заявил Морено накануне.

С такими же обвинениями против Мадуро выступили главы МИД латиноамериканских государств: Перу, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Сальвадора, Гватемалы и Парагвая.

Венесуэльский президент вернул шайбу и объявил виновником МВФ.

Н. Мадуро. Фото: Xin Huashefa/Globallookpress

«Протесты в Эквадоре – это ответственность Международного валютного фонда, а не правительства Венесуэлы», – заявил Мадуро.

Надо сказать, что это не первый случай открытого конфликта между двумя латиноамериканскими лидерами. В январе в ответ на намерение Морено ограничить миграцию из Венесуэлы Мадуро назвал его «фашистом и предателем».

Страна наркоборонов

Насколько в беспорядках в Кито замешаны 200 тысяч венесуэльских беженцев, ещё предстоит доказать. Ясно другое. Морено подчинил свою страну МВФ и вызвал на себя огонь обездоленных граждан.

Когда в соседней стране власть попытался взять самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо, эквадорский лидер вместе с США выступил на его стороне и надеялся на свержение Мадуро. После отставки Джона Болтона стало ясно, что США уже не пойдут на военную операцию. Мадуро устоял. Зато сейчас приходится уходить не врагу, а сателлиту Вашингтона.

Полоскова считает, что не стоит преувеличивать роль внешних игроков.

«Правительство сейчас находится в крупнейшем городе Гуаякиль на берегу Тихого океана, это центр всемирного наркотрафика. Оттуда в Европу осуществляются крупные поставки кокаина. Чаще всего – в бананах. Иногда наркотики из Гуаякиля находили и в российских портах. Сейчас в ситуацию могут вмешаться не только официальные лица и ООН, но и ТНК и наркобароны, которые во многом контролируют ситуацию в Эквадоре. Надо смотреть, кому из них выгоден Ленин, а кому нет», – подчеркнула эксперт.

Говоря об интересах России, Полоскова отметила, что работать с Латинской Америкой надо не от революции к революции, не от переворота до переворота, а системно.

Необходимо, чтобы в Эквадоре, помимо российского посольства, присутствовали и другие структуры. Не только коммерческие, но и общественные организации. Отношение к России, несмотря ни на что, там традиционно хорошее,

– добавила она.

Подлинные причины случившегося в Эквадоре ещё предстоит выяснить. Что видно невооружённым глазом, так это то, что Ленин Морено прогнулся под глобалистов, причём сделал это трижды. Первый раз – когда поддержал Гуайдо. Второй раз – сдав Джулиана Ассанжа британской полиции. И третий раз – сейчас, когда начал удушающие реформы.

Бумеранг истории развернулся, и Ленин получил свою революцию.