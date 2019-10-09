Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведев нашел в Карелии креветок, а в Калиниграде - чурчхелу
Политика разрушения России обеспечивает Медведеву сохранение его работы. Экспери...
Либералы в ШОКЕ! Кедми - о Трампе и действиях США и Турции на Ближнем Востоке
Пляж лагуны Араруама в Бразилии засыпало сугробами "соленого снега"
Главная / Политика

Проклятие Ассанжа. Эквадор свергает Ленина

09 октября 2019, 21:54  •  72 • Политика
Президент Эквадора в своё время поддержал госпереворот в Венесуэле и отдал Ассанжа британцам. Теперь бумеранг истории развернулся, и Ленин Морено получил свою революцию
Автор:
Гасанов Камран
Продолжавшиеся шесть дней митинги в Эквадоре закончились взятием парламента. Накануне туда ворвались демонстранты и зачитали декларацию об отказе от либеральных реформ. Они требуют отставки президента Ленина Морено. «Морено, убирайся!» – кричат активисты.
Силам безопасности позже удалось вытеснить людей из парламента, но беспорядки продолжаются. Митингующие намерены занять здание правительства и администрацию президента. Морено сейчас вместе с гвардией прячется в портовом городе Гуаякиль. Вслед за ним с ножами и палками на место выдвинулась группа людей, состоящая из коренного населения Эквадора. Армия заблокировала подходы к Гуаякилю.
От беспорядков уже пострадали нефтяные объекты. После захвата трёх из них добыча нефти в Эквадоре упала на 12%. Хотя работа парламента приостановлена и в стране объявлено чрезвычайное положение, полиция и армия худо-бедно контролируют столицу Кито. Но удаётся это жёстким силовым ответом. Полиция пустила в ход слезоточивый газ и водомёты. Арестованы 500 человек.
Фото: Juan Diego Montenegro/Globallookpress
Противники власти говорят о революции, которая неминуемо приведёт к свержению Морено.
«Мы отвергаем экономические реформы, проводимые правительством Морено», – заявила лидер феминистского движения Мариа Боада телекомпании «Аль-Джазира».
«Затягивание поясов»
Беспорядки в латиноамериканской стране начались из-за экономических проблем. Президент в прошлом году получил от Международного валютного фонда (МВФ) 4,2 миллиарда долларов. Взамен он обязался провести реформу.
Неделю назад правительство отменило действовавшие 40 лет субсидии на топливо, стоившие казне $1,2 млрд. В результате «затягивания поясов» цены на дизель подскочили в два раза и на 30% – на бензин.
В продолжение реформ Морено объявил о 20%-ом урезании зарплат при заключении новых контрактов с госслужащими. Новое постановление обязывает их уступить зарплату в размере оплаты одного рабочего дня правительству и уменьшает продолжительность отпусков с 30 до 15 дней в году. При этом Морено пообещал снизить налоги.
Л. Морено. Фото: Carlos Garcia Granthon/Globallookpress
Президент пытался решить одну из фундаментальных проблем страны – огромный дефицит платёжного баланса. C 2009 года госдолг страны вырос с 16 до 45 процентов от ВВП. Но объяснить населению снижение зарплат в стране, где МРОТ равен всего $394, практически невозможно.
Расколотая страна
Доктор политических наук и член экспертного совета по общественно-гуманитарным программам при Россотрудничестве Татьяна Полоскова напоминает, что Ленин с самого момента прихода к власти не пользовался широкой поддержкой в стране.
Накануне выборов 2017-го руководство правящей партии опасалось, удастся ли им обеспечить победу своего кандидата Ленина Морено во втором туре или нет. Страна была расколота на две части. Согласно опросам накануне выборов, 62% не одобряли методы правления. Сами выборы проходили на фоне коррупционного скандала с участием экс-президента Рафаэля Корреа. Экономические проблемы сегодня всё те же, они остались. За два года правящей партии их решить не удалось,
– рассказала она в беседе с Царьградом.
Фото: Juan Diego Montenegro/Globallookpress
Виноват Мадуро?
В революциях традиционно не обходится без внешних игроков. В одних случаях ими прикрываются, чтобы оправдать провалы во внутренней политике и экономике. В других случаях иностранные агенты действительно раскачивают лодку.
Морено считает виновником своих бед руководителя соседней Венесуэлы Николаса Мадуро и скрывающегося в Бельгии бывшего президента Эквадора.
«Разве это совпадение, что несколько недель назад Корреа, [бывший глава МИД] Патиньо и [экс-секретарь Паола] Пабон посетили Венесуэлу? Мадуро вместе с Корреа активизировали план по дестабилизации, они стоят за попыткой переворота», – заявил Морено накануне.
С такими же обвинениями против Мадуро выступили главы МИД латиноамериканских государств: Перу, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Сальвадора, Гватемалы и Парагвая.
Венесуэльский президент вернул шайбу и объявил виновником МВФ.
Н. Мадуро. Фото: Xin Huashefa/Globallookpress
«Протесты в Эквадоре – это ответственность Международного валютного фонда, а не правительства Венесуэлы», – заявил Мадуро.
Надо сказать, что это не первый случай открытого конфликта между двумя латиноамериканскими лидерами. В январе в ответ на намерение Морено ограничить миграцию из Венесуэлы Мадуро назвал его «фашистом и предателем».
Страна наркоборонов
Насколько в беспорядках в Кито замешаны 200 тысяч венесуэльских беженцев, ещё предстоит доказать. Ясно другое. Морено подчинил свою страну МВФ и вызвал на себя огонь обездоленных граждан.
Когда в соседней стране власть попытался взять самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо, эквадорский лидер вместе с США выступил на его стороне и надеялся на свержение Мадуро. После отставки Джона Болтона стало ясно, что США уже не пойдут на военную операцию. Мадуро устоял. Зато сейчас приходится уходить не врагу, а сателлиту Вашингтона.
Полоскова считает, что не стоит преувеличивать роль внешних игроков.
«Правительство сейчас находится в крупнейшем городе Гуаякиль на берегу Тихого океана, это центр всемирного наркотрафика. Оттуда в Европу осуществляются крупные поставки кокаина. Чаще всего – в бананах. Иногда наркотики из Гуаякиля находили и в российских портах. Сейчас в ситуацию могут вмешаться не только официальные лица и ООН, но и ТНК и наркобароны, которые во многом контролируют ситуацию в Эквадоре. Надо смотреть, кому из них выгоден Ленин, а кому нет», – подчеркнула эксперт.
Говоря об интересах России, Полоскова отметила, что работать с Латинской Америкой надо не от революции к революции, не от переворота до переворота, а системно.
Необходимо, чтобы в Эквадоре, помимо российского посольства, присутствовали и другие структуры. Не только коммерческие, но и общественные организации. Отношение к России, несмотря ни на что, там традиционно хорошее,
– добавила она.
Подлинные причины случившегося в Эквадоре ещё предстоит выяснить. Что видно невооружённым глазом, так это то, что Ленин Морено прогнулся под глобалистов, причём сделал это трижды. Первый раз – когда поддержал Гуайдо. Второй раз – сдав Джулиана Ассанжа британской полиции. И третий раз – сейчас, когда начал удушающие реформы.
Бумеранг истории развернулся, и Ленин получил свою революцию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 02:24
Пушков оценил призыв Лукашенко подключить США к урегулированию в Донбассе
09 октября 2019, 05:39
"Только дискредитирует власть": Закон о блокировке электронной почты и мессенджеров назвали нереализуемым
09 октября 2019, 08:54
Госдума задумалась о создании "лекарственной безопасности" России
09 октября 2019, 15:24
Всколыхнет весь Ближний Восток? Действия США в Сирии полны противоречий - Лавров
09 октября 2019, 18:39
"Этот Путин кажется опасным": В секретных злодеев ГРУ не поверили даже западные пользователи соцсетей
09 октября 2019, 02:24
Разговор по средствам: в ГД попросят у Орешкина 4,5 млрд на лекарства
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2019, 02:24
Отважный грызун дал отпор: Видео борьбы за жизнь покоряет соцсети
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "п...
09 октября 2019, 02:24
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в Рос...
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
03 октября 2019, 22:39
Самый многодетный священник России: как развивается дело обвиняемого в изнасилованиях протоиерея Стремского
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
06 октября 2019, 02:39
«Тупиковая ситуация»: как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
05 октября 2019, 20:09
СМИ: Перри призывал Киев включить американцев в правление «Нафтогаза»
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.