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Проклятие 61? Конспирологи нашли странную взаимосвязь между всеми президентами Киргизии
16 октября 2020, 02:35 • 55 • Политика
Конспирологи нашли странную взаимосвязь между всеми президентами Киргизии. Все политические лидеры, включая нынешнего, уходили в отставку, когда им был 61 год. Киргизию постигло "проклятие 61"?
На странную закономерность обратили внимание многие журналисты и политологи. Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков, который в четверг заявил о добровольной отставке, стал пятым президентом, который сложил полномочия в 61 год.
В этом возрасте в отставку ушёл первый президент Киргизии Аскар Акаев, который был свергнут в ходе революции. Его сменил Курманбек Бакиев, который в точности повторил судьбу своего предшественника - снова революция и снова уход с президентского поста в 61 год.
После у власти оказался временный президент Роза Отунбаева, а через некоторое время на выборах победил Алмазбек Атамбаев. И хоть их правление не было омрачено госпереворотами, оба покинули пост в 61 год.
Теперь "проклятие 61" дотянулось и до Жээнбекова. Киргизский политик сложил полномочия за месяц до своего дня рождения. 16 ноября ему исполнится 62 года.
Жээнбеков, как в своё время и Акаев, решил добровольно отказаться от власти, чтобы избежать кровопролития. Он заявил, что не хочет войти в историю президентом, который приказал расстреливать собственный народ. Политик лишь призвал оппозицию успокоить своих сторонников и позволить Бишкеку вернуться к мирной жизни.
Как сообщает газета "Взгляд", в настоящее время на пост главы государства претендуют два кандидата - спикер парламента Канат Исаев (согласно Конституции, именно он должен стать исполняющим обязанности президента) и новый премьер-министр Садыр Жапаров. Последний заявлял о намерении провести конституционную реформу.
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