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"Проклинаю себя за евроассоциацию. Люди уезжают работать в Европу". Саакашвили пожалел о безвизовом соглашении

13 января 2020, 16:39  •  191 • В России

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спустя годы пересмотрел на одно из своих главных, как он считает, достижений в качестве главы государства.

«Это мы придумали безвиз и ассоциацию с Европой. Но сейчас я проклинаю себя за то, что сделал это, так как наши граждане уезжают работать в Европу», - посетовал в эфире грузинского ТВ Саакашвили.

Тут Михаил Николаевич, конечно, немного слукавил. Потому что соглашение о Евроассоциации Тбилиси подписывал уже не при нем. А безвиз Грузия и вовсе получила через четыре года после ухода Саакашвили с высшего поста. Но программу «Восточное партнерство», которая распространяется на Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию, Украину и Молдову, продавливал действительно он, будучи президентом.

Только желанный безвиз на деле оказался лишь открытой калиткой для бегства из страны. С соответствующим отношением просвещенной Европы к новым мигрантам. Обеспокоенные нарушениями безвизового режима страны присылают своих пограничников в Грузию, устраивая предварительный досмотр.

«В аэропорту Кутаиси, откуда летают лоукосты в Европу, сидит какой-то обезумевший австрийский офицер и проводит фейс-контроль», - возмущается Саакашвили.

А ведь год назад в одном из интервью он и украинский безвиз ставил себе в заслугу. Через сколько лет его (безвиз) проклянет Порошенко?

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин довольно резко отреагировал на, казалось бы, высокое экономическое достижение.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Климкин хочет торговать кетчупом, а не сырьем

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин довольно резко отреагировал на, казалось бы, высокое экономическое достижение. Согласно докладу Еврокомиссии о состоянии торговли сельскохозяйственной продукцией, незалежная в прошлом году вошла в тройку крупнейших экспортеров - вместе с США и Бразилией. Заработав на этом около 7,6 миллиардов евро.

- Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток, - констатировал Климкин. - Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком продукции, а не сырья.

Вопрос, нужен ли Европе украинский кетчуп. Но в свое время Киев сам себе «отморозил уши» назло Москве. В 2014 году Украина сначала вышла из зоны свободной торговли с Россией, а затем наложила санкции на поставки многих российских товаров. И получили, разумеется, ответные эмбарго. Запрет как раз и коснулся в том числе и продукции, которой Климкин мечтает кормить Европу.

Глава запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров со свойственной ему непосредственностью предложил отметить годовщину сожжения Москвы Крымским ханом Девлет-Гиреем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чубаров предлагает отпраздновать сожжение Москвы

Глава запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров со свойственной ему непосредственностью предложил отметить годовщину сожжения Москвы Крымским ханом Девлет-Гиреем.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?»

Под «славной традицией» Чубаров, очевидно, подразумевает полное разорение города, убийство более 100 тысяч человек и увод в рабство еще 60 тысяч. В принципе, еще через год можно отметить и другую дату - полный разгром войск Девлет-Гирея во время его второго похода на Москву.

А еще через два грядет 540-летие похода другого крымского хана - Менгли I Гирея - на Киев. В ходе этой кампании были разорены 11 городов, включая Житомир и Черкассы. А Киев и Киево-Печерский монастырь - разграблены и сожжены. Чем не повод для празднования «славной исторической даты»?

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