Проходят пять партий по федеральным спискам: ЦИК подвела предварительные итоги выборов в Госдуму

После обработки 99,8% бюллетеней в Госдуму VIII созыва по федеральным спискам проходят пять политических партий, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. 5%-ный барьер преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Кроме того, в голосовании по одномандатным округам с большим отрывом лидирует «Единая Россия» (198 из 225), что позволяет ей сформировать конституционное большинство в Госдуме (более двух третей депутатов).

Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные результаты голосования на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва, которое проходило с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 99,80% протоколов в нижнюю палату парламента проходят пять партий: «Единая Россия» (49,83%), КПРФ (18,94%), ЛДПР (7,51%), «Справедливая Россия — За правду» (7,47%) и «Новые люди» (5,33%).

«Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Оставшиеся политические объединения не смогли преодолеть 3%-ный барьер, который необходим для получения государственного финансирования. Из них лучший результат показала Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, набравшая 2,46% голосов, следом идут «Яблоко» (1,33%), «Коммунисты России» (1,27%), российская экологическая партия «Зелёные» (0,91%), «Родина» (0,8%) Российская партия свободы и справедливости (0,77%), «Зелёная альтернатива» (0,64%), партия Роста (0,52%) и «Гражданская платформа» (0,15%).

При голосовании по одномандатным округам победу также одержали единороссы, они набрали больше всего голосов в 198 округах (88%), представители КПРФ выиграли в девяти округах, справедливороссы — в восьми, ЛДПР — в двух. В пяти округах победа осталась за самовыдвиженцами, у «Родины», партии Роста и «Гражданской платформы» есть победы в одном округе у каждой.

Таким образом, «Единая Россия», несмотря на потерю мест по сравнению с предыдущим созывом, сохранила конституционное большинство (две трети от общего числа мест в Госдуме).

«Единая Россия», как видите, набрала большинство голосов, это обеспечивает конституционное большинство. Но тем не менее это меньший результат по сравнению с 2016 годом», — указала Памфилова.

Наряду с этим завершился подсчёт голосов на выборах глав регионов России. Победу на них одержали действующие руководители этих субъектов.

В Ульяновской области Алексей Русских набрал 83,16% голосов, в Чечне Рамзана Кадырова поддержали 99,7% проголосовавших, в Тверской области Игорь Руденя заручился поддержкой 52,33% избирателей, в Хабаровском крае Михаилу Дегтярёву отдали предпочтение 56,81% пришедших на выборы, а Владислав Ховалыг, набрав 86,81%, избран главой Тувы.

Кроме того, Александр Дюмин победил в Тульской области, набрав 83,9% голосов, Вячеслав Гладков — в Белгородской области с 78,79%, Артём Здунов — в Мордовии с 78,26%. Вдобавок, в Пензенской области одержал победу Олег Мельниченко (72,38%).

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, официальное утверждение итогов выборов намечено на пятницу, 24 сентября. При этом, по её словам, явка составила 51,68%, что «лучше, чем в прошлую кампанию».

Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, «Единая Россия» одержала чистую и убедительную победу.

«Единая Россия» уже не раз доказывала, что умеет отвечать на вызовы и нести ответственность. Мы единственная политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы на помощь людям. Более 100 тысяч наших волонтёров работали в приёмных покоях и «красных зонах», развозили медиков, доставляли лекарства и продукты, помогали самым нуждающимся. На федеральном, региональном и местном уровнях реализовывали беспрецедентные меры поддержки семей», — сказал Турчак.

Он также отметил, что состав фракции единороссов в Госдуме обновится более чем на половину.

Напомним, что общефедеральную часть списка партии возглавляли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В то же время замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов отметил, что в настоящее время в «Единой России» идут консультации в связи с возможным отказом Шойгу и Лаврова от депутатских мандатов.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что глава государства общается с министрами по рабочим делам «регулярно и постоянно»: «Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении».

Он добавил, что Владимир Путин положительно оценивает результаты «Единой России» на прошедших выборах: «У «Единой России» была задача подтвердить своё лидерство, эта задача, безусловно, выполнена».

«Для президента, безусловно, главными были и остаются конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — добавил официальный представитель Кремля.

Недовольство КПРФ

КПРФ весьма успешно выступила на прошедших выборах, заявил её лидер Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в ТАСС. По его словам, избиратели, «прежде всего глубинная Россия», оценили «полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса», представленные компартией.

Вместе с тем он отметил, что КПРФ не признаёт результаты системы дистанционного электронного голосования, он назвал ДЭГ «халтурой, которая может заразить всю страну».

«Мы не просто не признаём, мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более это делают непосредственно в Москве как столице нашей державы», — подчеркнул он.

Геннадий Зюганов

РИА Новости

© Алексей Куденко

В свою очередь первый зампред ЦК партии Юрий Афонин добавил, что КПРФ жёстко поставит вопрос о непризнании выборов в целом ряде регионов РФ.

Напомним, что на этих выборах избиратели в семи регионах (Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях) могли воспользоваться системой дистанционного электронного голосования.

«Беспрецедентно высокий уровень фейков»

За три дня голосования на выборах было зафиксировано около 14 тыс. ложных сообщений, сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич

«В последний день голосования, 19 сентября, было зафиксировано около 4 тыс. ложных, вводящих в заблуждение сообщений о выборах депутатов Госдумы, их число в общей сложности за три дня голосования составило порядка 14 тыс. Таким образом, самым богатым на фейки стал первый день волеизъявления россиян, когда киберволонтёры выявили 7 тыс. фейков», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, их общее число, таким образом, превысило 19 тыс. По его словам, наибольшее количество фейков распространялось в мессенджере Telegram и сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok.

«Активно распространялись фейки о том, что избиратели Санкт-Петербурга, которые получали четыре, а в некоторых районах даже пять бюллетеней для голосования, совершали вбросы, хотя на самом деле просто опускали свои бюллетени в урны. Это был самый распространенный фейк про вбросы. В целом по стране самым распространенным был фейк про КОИБы, когда в первые два дня надомные бюллетени загружали в КОИБы, это подавалось как попытки вбросов», — добавил Малькевич.

При этом председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о «беспрецедентно высоком уровне фейков».

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В свою очередь Элла Памфилова назвала «беспрецедентными» кибератаки на ресурсы ЦИК, подчеркнув, что они существенно осложнили жизнь Центризбиркому.

Россия может ввести санкции в отношении стран, откуда шли хакерские атаки на российские системы по выборам в Госдуму, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Если будут для этого основания, я думаю, что можно и по такому пути пойти, — сказала она. — Очень выросло количество хакерских атак. И на сайт ЦИК. И известно, понятно, откуда это. Естественно, мы будем обращаться после выборов в эти страны с представлением, пусть они разбираются».

Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, около 50% кибератак осуществлялось с территории США, 25% — из Германии.