Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Политика

Проходной балл по ЕДГ: партии оценили свои шансы перед выборами в Госдуму

15 сентября 2020, 02:15  •  45 • Политика
Единый день голосования (ЕДГ) прошел успешно для действующих властей в абсолютном большинстве российских регионов. Все кандидаты в губернаторы от «Единой России», а также поддержанные ею политики смогли выиграть выборы в первом туре. В руководстве партии власти «Известиям» сообщили, что успех в ходе ЕДГ позволяет с оптимизмом смотреть на думскую кампанию 2021 года. В КПРФ также заявили об усилении своего статуса главной оппозиционной силы, правда, партия не признает итоги выборов в пяти субъектах. О нарушениях сообщили и в ЛДПР, отметив при этом «чистоту» кампании в Смоленской области, где сами же и победили. В «Справедливой России» заявили о сохранении своего парламентского статуса по итогам ЕДГ. Думские амбиции есть и у молодых партий. По мнению экспертов, запрос от населения на новые проекты есть, но шансы на прохождение молодых объединений в ГД небезусловны.

Победила стабильность

Все выдвиженцы «Единой России» выиграли борьбу за посты глав регионов. В частности, кандидаты партии одержали победу в Ленинградской, Брянской, Калужской, Костромской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Севастополе и Еврейской автономной области. Во многих регионах они получили более чем 80-процентный мандат доверия граждан.
Самовыдвиженцы, поддержанные «Единой Россией», также выиграли выборы в Пермском, Камчатском краях, Республике Коми, Иркутской области и Чувашии. В Смоленской области свой результат закрепил действующий губернатор, член ЛДПР Алексей Островский. Надо отметить, что у него оказались самые низкие результаты среди всех избираемых руководителей регионов. Островский набрал чуть более 56% голосов. Главой Чувашии стал член «Справедливой России» Олег Николаев, также ранее поддержанный партией власти.
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Во всех региональных парламентах партия власти также сохранила большинство. Неудачей для единороссов можно считать лишь потерю превосходства в горсоветах Томска, Новосибирска и Тамбова.
Заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко в разговоре с «Известиями» отметил, что успешный результат обусловлен несколькими факторами
.
Самое главное — в период пандемии партия не ушла на самоизоляцию, а была вместе с людьми. Та помощь, которую мы оказывали людям, считывалась. Граждане это оценили. Я считаю, что в период потрясений в обществе присутствует запрос на проверенные профессиональные команды. Здесь не до экспериментов, люди выбирали стабильность, — подчеркнул политик.
Евгений Ревенко считает, что всё это позволяет с оптимизмом смотреть на возможные итоги думской кампании 2021 года.
Тем временем коммунисты также считают, что их результаты свидетельствуют об укреплении КПРФ в качестве главной оппозиционной силы.
Мы подтвердили свои позиции главной оппозиционной партии, нарастили представительство в региональных парламентах и собраниях столиц субъектов. Это показатель нашего укрепления перед думскими выборами, — отметил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
При этом он сообщил, что в ходе надомного и досрочного голосования были фальсификации. По его словам, в пяти регионах, в которых кандидаты КПРФ не были допущены, партия выборы не признает. Речь идет о Камчатке, Севастополе, Еврейской автономной области, Республике Коми и Ленинградской области, пояснил Юрий Афонин. Кроме того, много нарушений было в Ростовской области, добавил он.
О нарушениях рассказали и в ЛДПР, где отметили, что колл-центр партии зафиксировал 77 случаев в разных регионах. Тем не менее в Смоленской области, где победил кандидат от ЛДПР Алексей Островский, выборы прошли честно и открыто. Об этом, как рассказал «Известиям» председатель партии Владимир Жириновский, свидетельствует самый скромный результат среди других глав регионов.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
— Поздравляем нашего губернатора в Смоленской области Алексея Островского с результатом 56,5%. Образец честных и открытых выборов, — отметил глава партии.
Глава «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что результаты прошедших выборов свидетельствуют о том, что партия подтвердила статус «парламентской».
Между тем в Центризбиркоме и Общественной палате отметили незначительное количество нарушений в ходе ЕДГ. По словам секретаря ОП Лидии Михеевой, всего было зафиксировано 23 сообщения о несоблюдении пунктов «Золотого стандарта» общественного наблюдения и 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках. В беседе с «Известиями» она добавила, что нарушения носили единичный характер, случаев, вызывающих серьезное беспокойство, не было.

Новая сила

С оптимизмом в 2021 год смотрит и одна из самых успешных молодых сил — «Новые люди». Глава партии Алексей Нечаев уже сообщил, что объединение планирует пойти на выборы в Госдуму через год. По итогам ЕДГ его представители смогли занять места в парламентах Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.
— Мы в этом году участвовали в выборах в заксобрания в четырех регионах и во всех прошли. Странно было бы останавливаться на этом. Мы будем участвовать в выборах в Госдуму. Конкурировать надо с самыми сильными, мы этого не боимся, — рассказал «Известиям» Алексей Нечаев.
Для партии «За правду» успешной была кампания в Рязанской области, а «Зеленая альтернатива» получила почти 10% на выборах в заксобрание Коми. Кроме того, молодая партия прошла и в региональный парламент Челябинской области.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе оценки итогов ЕДГ отметила, что 16 политических партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей.
Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
У населения есть запрос на появление новых партий, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его мнению, если малые партии смогут убедить избирателей в своем отличии от традиционных политических сил, то у них есть шансы на попадание в Думу следующего созыва.
«Новые люди» выступили не так хорошо, как прогнозировалось. Их политическая платформа остается неопределенной. Если это очередная партия «добрых дел», то ниша уже занята. Я бы не списывал со счетов и партию Прилепина. Проблема заключается лишь в том, что у него узкий спектр социальных групп и ценностей, которые он представляет, — отметил социолог.
Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что шансы на прохождение в Думу всех участвовавших в ЕДГ партий, кроме ЕР, КПРФ и ЛДПР, небезусловны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
"С глазу на глаз": Песков раскрыл детали переговоров Путина с легитимным президентом Белоруссии
15 сентября 2020, 00:25
Эксперт назвал сценарии ухода Лукашенко с поста президента
15 сентября 2020, 02:15
Миллионы Каримовой потратят на народ? Швейцария поставила ультиматум Узбекистану
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обративш...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
"С глазу на глаз": Песков раскрыл детали переговоров Путина с легитимным пр...
15 сентября 2020, 00:25
Эксперт назвал сценарии ухода Лукашенко с поста президента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
12 сентября 2020, 12:50
"Отравление" Навального - лишь постановка? Небензя раскрыл, кто ведёт "грязную игру"
08 сентября 2020, 12:35
Сатановский выдал послание Навальничихе: "А чего ж вы, касатики, там, где вам хорошо, не живёте?"
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.