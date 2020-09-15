Проходной балл по ЕДГ: партии оценили свои шансы перед выборами в Госдуму

Единый день голосования (ЕДГ) прошел успешно для действующих властей в абсолютном большинстве российских регионов. Все кандидаты в губернаторы от «Единой России», а также поддержанные ею политики смогли выиграть выборы в первом туре. В руководстве партии власти «Известиям» сообщили, что успех в ходе ЕДГ позволяет с оптимизмом смотреть на думскую кампанию 2021 года. В КПРФ также заявили об усилении своего статуса главной оппозиционной силы, правда, партия не признает итоги выборов в пяти субъектах. О нарушениях сообщили и в ЛДПР, отметив при этом «чистоту» кампании в Смоленской области, где сами же и победили. В «Справедливой России» заявили о сохранении своего парламентского статуса по итогам ЕДГ. Думские амбиции есть и у молодых партий. По мнению экспертов, запрос от населения на новые проекты есть, но шансы на прохождение молодых объединений в ГД небезусловны.

Победила стабильность

Все выдвиженцы «Единой России» выиграли борьбу за посты глав регионов. В частности, кандидаты партии одержали победу в Ленинградской, Брянской, Калужской, Костромской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Севастополе и Еврейской автономной области. Во многих регионах они получили более чем 80-процентный мандат доверия граждан.

Самовыдвиженцы, поддержанные «Единой Россией», также выиграли выборы в Пермском, Камчатском краях, Республике Коми, Иркутской области и Чувашии. В Смоленской области свой результат закрепил действующий губернатор, член ЛДПР Алексей Островский. Надо отметить, что у него оказались самые низкие результаты среди всех избираемых руководителей регионов. Островский набрал чуть более 56% голосов. Главой Чувашии стал член «Справедливой России» Олег Николаев, также ранее поддержанный партией власти.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Во всех региональных парламентах партия власти также сохранила большинство. Неудачей для единороссов можно считать лишь потерю превосходства в горсоветах Томска, Новосибирска и Тамбова.

Заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко в разговоре с «Известиями» отметил, что успешный результат обусловлен несколькими факторами

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— Самое главное — в период пандемии партия не ушла на самоизоляцию, а была вместе с людьми. Та помощь, которую мы оказывали людям, считывалась. Граждане это оценили. Я считаю, что в период потрясений в обществе присутствует запрос на проверенные профессиональные команды. Здесь не до экспериментов, люди выбирали стабильность, — подчеркнул политик.

Евгений Ревенко считает, что всё это позволяет с оптимизмом смотреть на возможные итоги думской кампании 2021 года.

Тем временем коммунисты также считают, что их результаты свидетельствуют об укреплении КПРФ в качестве главной оппозиционной силы.

— Мы подтвердили свои позиции главной оппозиционной партии, нарастили представительство в региональных парламентах и собраниях столиц субъектов. Это показатель нашего укрепления перед думскими выборами, — отметил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

При этом он сообщил, что в ходе надомного и досрочного голосования были фальсификации. По его словам, в пяти регионах, в которых кандидаты КПРФ не были допущены, партия выборы не признает. Речь идет о Камчатке, Севастополе, Еврейской автономной области, Республике Коми и Ленинградской области, пояснил Юрий Афонин. Кроме того, много нарушений было в Ростовской области, добавил он.

О нарушениях рассказали и в ЛДПР, где отметили, что колл-центр партии зафиксировал 77 случаев в разных регионах. Тем не менее в Смоленской области, где победил кандидат от ЛДПР Алексей Островский, выборы прошли честно и открыто. Об этом, как рассказал «Известиям» председатель партии Владимир Жириновский, свидетельствует самый скромный результат среди других глав регионов.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Поздравляем нашего губернатора в Смоленской области Алексея Островского с результатом 56,5%. Образец честных и открытых выборов, — отметил глава партии.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что результаты прошедших выборов свидетельствуют о том, что партия подтвердила статус «парламентской».

Между тем в Центризбиркоме и Общественной палате отметили незначительное количество нарушений в ходе ЕДГ. По словам секретаря ОП Лидии Михеевой, всего было зафиксировано 23 сообщения о несоблюдении пунктов «Золотого стандарта» общественного наблюдения и 65 сообщений о конфликтных ситуациях на избирательных участках. В беседе с «Известиями» она добавила, что нарушения носили единичный характер, случаев, вызывающих серьезное беспокойство, не было.

Новая сила

С оптимизмом в 2021 год смотрит и одна из самых успешных молодых сил — «Новые люди». Глава партии Алексей Нечаев уже сообщил, что объединение планирует пойти на выборы в Госдуму через год. По итогам ЕДГ его представители смогли занять места в парламентах Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.

— Мы в этом году участвовали в выборах в заксобрания в четырех регионах и во всех прошли. Странно было бы останавливаться на этом. Мы будем участвовать в выборах в Госдуму. Конкурировать надо с самыми сильными, мы этого не боимся, — рассказал «Известиям» Алексей Нечаев.

Для партии «За правду» успешной была кампания в Рязанской области, а «Зеленая альтернатива» получила почти 10% на выборах в заксобрание Коми. Кроме того, молодая партия прошла и в региональный парламент Челябинской области.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе оценки итогов ЕДГ отметила, что 16 политических партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей.

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

У населения есть запрос на появление новых партий, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его мнению, если малые партии смогут убедить избирателей в своем отличии от традиционных политических сил, то у них есть шансы на попадание в Думу следующего созыва.

— «Новые люди» выступили не так хорошо, как прогнозировалось. Их политическая платформа остается неопределенной. Если это очередная партия «добрых дел», то ниша уже занята. Я бы не списывал со счетов и партию Прилепина. Проблема заключается лишь в том, что у него узкий спектр социальных групп и ценностей, которые он представляет , — отметил социолог.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что шансы на прохождение в Думу всех участвовавших в ЕДГ партий, кроме ЕР, КПРФ и ЛДПР, небезусловны.