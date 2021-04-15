Проход отменён: Два эсминца США не дошли до Чёрного моря

В Турции заявили, что военные корабли США не проходили пролив Босфор. По предварительным данным, проход двух эсминцев отменён.

Направленные в Чёрное море военные корабли США так и не дошли до него. По информации источника в МИД Турции, суда не проходили пролив Босфор.

По предварительным сведениям, проход кораблей был заранее отменён. Об этом турецкую сторону уведомило посольство США в Анкаре.

"Да, военные корабли [США] не проходили", - подтвердил источник в турецком МИД, передаёт ТАСС.

При этом остаётся неизвестным, планируют ли корабли США осуществлять проход в четверг. Ранее в СМИ сообщалось, что два американских корабля войдут в Чёрное море 14 и 15 апреля.

Отмечалось, что Анкару о прибытии двух судов уведомили заранее - за 15 дней до предполагаемой даты их прохода через пролив Босфор. По данным турецкого телеканала NTV, речь идёт об эсминцах Roosevelt и Donald Cook.