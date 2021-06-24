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Проход британского эсминца в «украинских территориальных водах» у российского Крыма санкционировал глава генштаба ВСУ

24 июня 2021, 15:10  •  459 • Украина
Как выясняется, вчерашняя провокация англичан вовсе не была импровизацией Лондона. Пройти у берегов Крыма, «демонстрируя флаг», британских военных моряков упросило украинское военное руководство. И мы знаем достоверно имя того, кто об этом нижайше ходатайствовал – нет, это не министр обороны Андрей Таран, которого никак не могут спровадить на пенсию. И даже не всегда готовый угодить Зеленскому главком Руслан Хомчак. Договаривался с англичанами лично глава генштаба ВСУ Сергей Корнийчук.
Появление эсминца Defender («Защитник») у мыса Фиолент стало следствием недельных переговоров в рамках подготовки учений Sea Breeze с участием Украины. Главным переговорщиком выступал генерал-лейтенант Корнийчук. Именно он инициировал «демонстрацию флага» британскими военными моряками, убедив флотское руководство союзников, что российская сторона не посмеет вмешаться – ведь формально российский статус Крыма не признан международным сообществом, а значит, и территориальные воды вокруг полуострова – не российские, а украинские. Корнийчук, к слову, подписал циркуляр, позволяющий капитану эсминца двигаться в «украинских территориальных водах» и, таким образом, взял на себя всю полноту ответственности за безопасность моряков и судна. Капитан получил этот циркуляр на руки, в письменном виде. Если бы российские военные заблокировали нарушителя границы, не позволив ему, как ни в чём не бывало, уйти восвояси, англичане бы предъявили им циркуляр Корнийчука, на основании которого они, по сути, нарушили российскую морскую границу.
Примечательно, что эта антироссийская выходка – далеко не первая у Корнийчука. Когда весной этого года министр обороны Таран в очередной раз отказался отдать приказ о наступлении на народные республики и, соответственно, оказалось невозможным свозить к границе технику, боеприпасы и топливо, такой приказ отдал Корнийчук, нарушив тем самым военную субординацию, но не понеся за это никакой ответственности. Именно по приказу Корнийчука были передислоцированы временные хранилища топлива и боеприпасов (мудрый Таран сделал так, что украинская техника свозилась к границам одной народной республики, а снаряды и солярка – к другой, исключив тем самым возможность провокаций). В общем, в украинском военном руководстве, похоже, появился инициативный и настоящий враг нашей страны. Не чета «лоялистам» Тарану с Хомчаком.

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