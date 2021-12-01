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Прокатившаяся по Эстонии на танке глава британского МИД дала сигнал Путину – СМИ

01 декабря 2021, 12:25  •  111 • Политика
Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действия дипломата удивили даже подданных Соединенного Королевства
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась в танке во время визита в Эстонию. Кадры этого события показали ведущие западные СМИ. Они сравнили мадам Трасс с "железной леди" Маргарет Тэтчер, которая 35 лет назад позировала в танке в Германии. Однако вместо предупреждающего сигнала Москве Лондон добился противоположного эффекта.
Одетая в каску и бронежилет, Лиз Трасс прокатилась в британском танке "Челленджер 2", посещая британскую военную базу в Эстонии, расположенную в 160 км от российской границы. Эту базу, как и аналогичные в Литве, Латвии и Польше, страны НАТО открыли в 2014 году. Сейчас, навещая дислоцированных в Прибалтике британских военнослужащих, глава МИД Великобритании хотела дать понять Кремлю, что "защита от российского влияния демократий, расположенных на постсоветском пространстве, остается для Лондона политическим приоритетом", пишет The Telegraph.
Но, судя по реакции британских читателей, мадам Трасс не смогла направить верный сигнал. Многие, напротив, увидели демонстрацию слабости Великобритании.
"Прошло 35 лет, а танк тот же самый! Да, я знаю, что он был модернизирован. Но если сравнить это с тем, что есть у Путина, становится страшно"
"Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха"
"Чтобы сравниться с Тэтчер, одного постановочного фото маловато"
"Британские войска в Эстонии – это хорошо, а российские войска в России – плохо???"
– пишут в комментариях пользователи.
В России поступок главы МИД Великобритании и вовсе сочли неадекватным. В частности, журналист Владимир Соловьев предложил представить, как Сергей Лавров появился бы в танке у границы Белоруссии и Польши.
"Какая бы была реакция всего мирового сообщества?"
– цитирует Соловьева телеграм-канал БелТА.
Сама же Трасс заявила, что не согласна с мнением Москвы о том, что НАТО ведет себя провокационно, и от лица альянса выразила безусловную поддержку Украине. Из Эстонии Трасс отправится в Латвию, передает "Свободная пресса". На встрече глав МИД стран НАТО в Риге представители альянса намерены в очередной раз обсудить защиту от "российской агрессии".
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, чем ответит Москва на появление на территории Украины ударных комплексов НАТО.

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