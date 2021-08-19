|
Прокатить и поговорить: Глава ЯНАО стал "образом открытости"
19 августа 2021, 00:25 • 22 • Политика
Руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов считает верным выбранный подход главы ЯНАО Дмитрия Артюхова вникать в проблемы людей региона: "Это образец открытости".
Губернатор, напомним, за рулём отечественного авто ездит по региону, общается с жителями, с кем-то даже по дороге обсуждает проблемы. На это обратил внимание в интервью телеканалу "Ямал-Медиа" и руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.
Он полагает, что Дмитрий Артюхов - "это образец открытости" руководителя региона. Эксперт поддерживает идею губернатора, полагая, что выбранный главой ЯНАО формат общения с народом, вникание в их проблемы, - это то, как и нужно властям работать с жителями. Прокатиться вместе с человеком, поговорить о наболевшем, обсудить проблемы.
К слову, две трети жителей региона (67% респондентов, по данным ВЦИОМа) внимательно и с интересом следят за автомобильной поездкой руководителя ЯНАО, и такой подход к делу народ воспринимает положительно.
Подпишитесь на нас
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2021, 06:00
|
13 августа 2021, 19:45
|
14 августа 2021, 20:25
|
14 августа 2021, 12:15
|
12 августа 2021, 08:55
|
15 августа 2021, 00:10
|
14 августа 2021, 22:20