Прокатить и поговорить: Глава ЯНАО стал "образом открытости"

Руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов считает верным выбранный подход главы ЯНАО Дмитрия Артюхова вникать в проблемы людей региона: "Это образец открытости".

Губернатор, напомним, за рулём отечественного авто ездит по региону, общается с жителями, с кем-то даже по дороге обсуждает проблемы. На это обратил внимание в интервью телеканалу "Ямал-Медиа" и руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

Он полагает, что Дмитрий Артюхов - "это образец открытости" руководителя региона. Эксперт поддерживает идею губернатора, полагая, что выбранный главой ЯНАО формат общения с народом, вникание в их проблемы, - это то, как и нужно властям работать с жителями. Прокатиться вместе с человеком, поговорить о наболевшем, обсудить проблемы.

Губернатор Дмитрий Артюхов сам садится за руль автомобиля и проезжает по дорогам Ямала, - напоминает Листратов. - При этом оценивает состояние дорог, состояние инфраструктуры, общается с жителями, которые едут с ним в автомобиле и обсуждают свои проблемы, вопросы.

К слову, две трети жителей региона (67% респондентов, по данным ВЦИОМа) внимательно и с интересом следят за автомобильной поездкой руководителя ЯНАО, и такой подход к делу народ воспринимает положительно.