Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вашингтон пытается найти законное основание для своей гегемонии, уверен сенатор

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал США и их союзников за попытки установить свой мировой порядок, прикрываясь правилами ООН и международным правом.

Ранее представитель Госдепа США Эрика Баркс-Рагглс провозгласила целью Вашингтона поддержание мирового порядка, который установился 70 лет назад. Она подчеркнула, что Пекин и Москва пытаются помешать сохранить этот мир.

Пушков же считает правила и порядок, о которых сказала Баркс-Рагглс, не чем иным как подлогом, который никак не относится к Уставу ООН. Это лишь повод для американцев попытаться найти законные основания оправдать свою гегемонии. На самом деле, мировой порядок США и их союзников – это "произвол". А эти правила устанавливает Вашингтон. Заявления же американцев об обеспечении мира – это "ложь".

Пушков в своем телеграм-канале указал на то "мировой порядок" США породил войны во Вьетнаме, Ираке, госпереворот на Украине и другие вооруженные конфликты. Сенатор уверен, что произвол американцев будет побежден. Ведь ведущая роль всех империй рано или поздно исчезала. Более того, миропорядок США уже трещит по швам.

Ранее Пушков высмеял представителя Белого дома Джен Псаки за слова о том, что США пытаются снизить градус напряженности в отношениях с Россией.