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«Производственное здание полностью разрушено»: что известно о взрыве на заводе в Ленинградской области

16 января 2019, 17:54  •  134 • В России
В результате взрыва на заводе в Ленинградской области было разрушено одно из зданий предприятия и травмированы пять сотрудников. Все они получили раны от осколков кирпича и стёкол. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Собственную проверку инцидента также проводит прокуратура. Власти региона пообещали в случае необходимости помочь рабочим завода с трудоустройством.
 
РИА Новости
 

16 января на территории завода «Полипласт» в Ленинградской области произошёл взрыв. Пострадали пять человек, никто не погиб.

«В 11:40 16 января 2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение  о взрыве по адресу: Кингисеппский район, промышлененной зоне «Полипласт Северо-запад», — пишет об инциденте ГУ МЧС по Ленинградской области.

Эвакуированы 72 человека из состава работавший на предприятии смены. К 13:45 по местному времени пожар на заводе был ликвидирован.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что здание промышленного объекта разрушено взрывом.

«Идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено», — написал губернатор в своём аккаунте в Instagram. По словам Дрозденко, пострадавшие при взрыве получили «синяки, порезы, ссадины».

В Кингисеппской межрайонной больнице уточнили, что часть пострадавших останутся в медучреждении. Они получили раны и ушибы от осколков кирпича и стекол.

«Сегодня в приёмное отделение поступили пять человек. Все они легкораненые. Двое госпитализированы, три человека отправлены на амбулаторное лечение», — цитирует РИА Новости заявление медработников.

По информации ведомства, на месте взрыва работали дежурные смены 124 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области, Евроспас, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

На месте происшествия также работал межведомственный штаб под руководством замначальника областного ГУ МЧС Антона Клинга. Кроме того, в главном управлении ведомства собран и приступил к работе оперативный штаб.

Выяснением обстоятельств взрыва на заводе занимается Следственный комитет по области. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» (ч. 1 ст. 217).

«По предварительным данным, 16 января 2019 года на территории завода «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области в ходе технологического процесса произошло возгорание селитры с последующим взрывом, в результате которого разрушено здание, площадью около 600 метров», — говорится в сообщении ведомства.

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Следователи работают на месте происшествия, а также направлены в больницу для общения с пострадавшими.Собственную проверку обстоятельств инцидента также анонсировала прокуратура Ленинградской области.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения правил противопожарной, промышленной безопасности и иных требований законодательства при осуществлении деятельности предприятием ООО «Полипласт Северо-Запад», — сообщила пресс-служба ведомства.

Расположенный в райцентре Кингисепп «Полипласт» выпускает химические добавки для производства бетона и сухих строительных смесей. Завод находится в промышленной зоне «Фосфорит», объединяющей несколько предприятий.

Власти Кингисеппского района Ленинградской области заявили, что в случае необходимости помогут с трудоустройством рабочих завода «Полипласт».

«Сейчас генеральный директор «Полипласта» выехал к месту происшествия, будем разговаривать… Мы в стороне никогда не остаёмся, у нас очень активно работает совет директоров промышленных предприятий при администрации. Если будут какие-то проблемы (с трудоустройством. — RT), мы их будем вместе решать», — приводит ТАСС заявление главы местной администрации Елены Антоновой.

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В последний раз взрыв на промышленном предприятии в России произошёл в октябре 2018 года, также в Ленинградской области. Тогда в результате инцидента на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине погибли пять человек. Взрыв нанёс существенные повреждения предприятию, разрушено около 30% завода.

В процессе выяснения обстоятельств инцидента под арест взяли сначала главного инженера завода, а затем и директора предприятия.

Кроме того, в результате взрыва повреждения получили расположенные поблизости завода жилые дома — 15 частных и один многоквартирный. В МЧС заявили, что речь идёт о разбитых стёклах и повреждении кровли. Кроме того взрывом также повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивает водой один из близлежащих населённых пунктов.

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