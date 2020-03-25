Производители истребителей пятого поколения: страны, способные присоединиться к тройке лидеров • 107 • Аналитика

В продолжающейся уже не одно десятилетие гонке за обладание самым современным боевым самолетом, относящимся к так называемому пятому поколению, тройка явных лидеров имеется однозначно. Это США, Россия и Китай. Однако перечень государств, твердо намеренных не закупать столь ценную технологическую новинку на стороне, а разработать, как минимум, сопоставимые по характеристикам боевые машины самостоятельно «большой тройкой», конечно же, не исчерпывается. Итак, кто у нас на очереди еще?



Для того, чтобы считаться машиной пятого поколения, истребитель обязан обладать рядом обязательных параметров: максимальной малозаметностью, сверхманевренностью, повышенными скоростными характеристиками, многофункциональностью, самой современной системой управления. А также некоторыми другими. Возможно, именно высочайшие инновационные требования, предъявляемые к таким самолетам и объясняют то, что большинство их разработок сегодня ведется в странах Юго-Восточной Азии.







Опытный образец Mitsubishi X-2 Shinshin, разработанный Техническим проектно-конструкторским институтом (TRDI) Минобороны Японии, и построенный компанией Mitsubishi Heavy Industries уже поднимался в воздух и вполне успешно. В военном ведомстве страны восходящего солнца уверяют, что и со стелс-технологиями, и с прочими параметрами у их детища все более, чем на уровне. Однако, есть проблема – предполагаемые для установки на эту машину двигатели с управляемым вектором тяги от японской компании IHI XF5-1 пока что находятся лишь на стадии разработки. Возможно, первые образцы нового истребителя оснастят установками американского либо европейского производства, а дальше уже будут «доводить» свое изделие. Как бы то ни было, стремящаяся к обладанию «пятым поколением» Япония пока что закупает у США F-35, что свидетельствует – до полномасштабной «серии» X-2 еще далековато.



Следующей в списке, вполне ожидаемо, значится Южная Корея – там уже лет 10 идет работа над программой создания многоцелевого истребителя KAI KF-X (Korea Aerospace Industries KF-X). Правда, его разработчики никак не могут определиться – будет ли это машина поколения 4++ или все-таки пятого. Реализуется проект, что характерно, совместно с Индонезией, и, в большей мере, скорее всего, и рассчитан на государства ее уровня. Сама Южная Корея, напомним, является участником программы F-35 и активным покупателем этого самолёта.



Достаточно непонятной остается ситуация с Индией. Свой истребитель пятого поколения там тоже хотят иметь. Вот только все никак не могут решить – то ли развивать совместно с Россией программу FGFA, то ли бросить все силы на программу создания «чисто индийского» перспективного истребителя AMCA. Очень возможно, что остановятся как раз на втором варианте, но если учесть не слишком удачные предыдущие опыты по созданию боевых самолетов, в этом случае вряд ли стоит ждать особых успехов, тем более, в краткие сроки.



Европа периодически тоже заявляет о намерениях создать новейший истребитель. Во всяком случае на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) был представлен макет Next Generation Fighter (NGF) – «евроистребителя пятого поколения». Пока что о проекте, вызывающем негатив в США (какой рынок для F-35 закроется!) разговоров больше чем реального дела, однако за разработку взялись достаточно серьезные компании - Dassault Aviation и Airbus, так что толк, вполне возможно, и будет, если кризис и коронавирус не помешают, оставив проект без достаточного финансирования. Насколько известно, шведы, стремящиеся, по возможности, поучаствовать в любом европейском оборонном проекте, к NGF не привлекаются, поскольку сами трудятся над SAAB Flygsystem 2020 – истребителем также пятого поколения.



Имеются пара претендентов и в Ближневосточном регионе. Например, Анкара, у которой с обновлением авиапарка ВВС возникли серьезные проблемы. Из программы F-35 турок американцы исключили, на европейцев надежды мало. Остается или покупать истребители российские, вызывая еще большее негодование Вашингтона и Брюсселя, или делать что-то свое. Впервые о намерениях создать к столетнему юбилею Турецкой республики истребитель пятого поколения Turkish Fighter было заявлено на Международной оборонной выставке IDEF-2013 в Стамбуле. О конкретных результатах пока данных нет. Вряд ли из стоит ожидать в скором будущем – в особенности, если учесть, что это будет первый истребитель местной разработки. К примеру, опыт создания реактивных двигателей у страны отсутствует. Как и соответствующая индустрия по их производству. Стоимость разработки предварительно оценена в 10 миллиардов долларов.



О твердом намерении обзавестись истребителем пятого поколения отечественного производства говорят и в Тегеране. Речь о проекте IAIO Qaher-313. Здесь сомнений в реалистичности еще больше, чем относительно Турции, и по тем же самым причинам. Хотя, в последнее время иранцы взялись удивлять собственными военными разработками.



Так или иначе, а пока что «тройка лидеров» остаётся тройкой, мало того, России ещё только предстоит принять Су-57 на вооружение. В продолжающейся уже не одно десятилетие гонке за обладание самым современным боевым самолетом, относящимся к так называемому пятому поколению, тройка явных лидеров имеется однозначно. Это США, Россия и Китай. Однако перечень государств, твердо намеренных не закупать столь ценную технологическую новинку на стороне, а разработать, как минимум, сопоставимые по характеристикам боевые машины самостоятельно «большой тройкой», конечно же, не исчерпывается. Итак, кто у нас на очереди еще?Для того, чтобы считаться машиной пятого поколения, истребитель обязан обладать рядом обязательных параметров: максимальной малозаметностью, сверхманевренностью, повышенными скоростными характеристиками, многофункциональностью, самой современной системой управления. А также некоторыми другими. Возможно, именно высочайшие инновационные требования, предъявляемые к таким самолетам и объясняют то, что большинство их разработок сегодня ведется в странах Юго-Восточной Азии.Опытный образец Mitsubishi X-2 Shinshin, разработанный Техническим проектно-конструкторским институтом (TRDI) Минобороны Японии, и построенный компанией Mitsubishi Heavy Industries уже поднимался в воздух и вполне успешно. В военном ведомстве страны восходящего солнца уверяют, что и со стелс-технологиями, и с прочими параметрами у их детища все более, чем на уровне. Однако, есть проблема – предполагаемые для установки на эту машину двигатели с управляемым вектором тяги от японской компании IHI XF5-1 пока что находятся лишь на стадии разработки. Возможно, первые образцы нового истребителя оснастят установками американского либо европейского производства, а дальше уже будут «доводить» свое изделие. Как бы то ни было, стремящаяся к обладанию «пятым поколением» Япония пока что закупает у США F-35, что свидетельствует – до полномасштабной «серии» X-2 еще далековато.Следующей в списке, вполне ожидаемо, значится Южная Корея – там уже лет 10 идет работа над программой создания многоцелевого истребителя KAI KF-X (Korea Aerospace Industries KF-X). Правда, его разработчики никак не могут определиться – будет ли это машина поколения 4++ или все-таки пятого. Реализуется проект, что характерно, совместно с Индонезией, и, в большей мере, скорее всего, и рассчитан на государства ее уровня. Сама Южная Корея, напомним, является участником программы F-35 и активным покупателем этого самолёта.Достаточно непонятной остается ситуация с Индией. Свой истребитель пятого поколения там тоже хотят иметь. Вот только все никак не могут решить – то ли развивать совместно с Россией программу FGFA, то ли бросить все силы на программу создания «чисто индийского» перспективного истребителя AMCA. Очень возможно, что остановятся как раз на втором варианте, но если учесть не слишком удачные предыдущие опыты по созданию боевых самолетов, в этом случае вряд ли стоит ждать особых успехов, тем более, в краткие сроки.Европа периодически тоже заявляет о намерениях создать новейший истребитель. Во всяком случае на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) был представлен макет Next Generation Fighter (NGF) – «евроистребителя пятого поколения». Пока что о проекте, вызывающем негатив в США (какой рынок для F-35 закроется!) разговоров больше чем реального дела, однако за разработку взялись достаточно серьезные компании - Dassault Aviation и Airbus, так что толк, вполне возможно, и будет, если кризис и коронавирус не помешают, оставив проект без достаточного финансирования. Насколько известно, шведы, стремящиеся, по возможности, поучаствовать в любом европейском оборонном проекте, к NGF не привлекаются, поскольку сами трудятся над SAAB Flygsystem 2020 – истребителем также пятого поколения.Имеются пара претендентов и в Ближневосточном регионе. Например, Анкара, у которой с обновлением авиапарка ВВС возникли серьезные проблемы. Из программы F-35 турок американцы исключили, на европейцев надежды мало. Остается или покупать истребители российские, вызывая еще большее негодование Вашингтона и Брюсселя, или делать что-то свое. Впервые о намерениях создать к столетнему юбилею Турецкой республики истребитель пятого поколения Turkish Fighter было заявлено на Международной оборонной выставке IDEF-2013 в Стамбуле. О конкретных результатах пока данных нет. Вряд ли из стоит ожидать в скором будущем – в особенности, если учесть, что это будет первый истребитель местной разработки. К примеру, опыт создания реактивных двигателей у страны отсутствует. Как и соответствующая индустрия по их производству. Стоимость разработки предварительно оценена в 10 миллиардов долларов.О твердом намерении обзавестись истребителем пятого поколения отечественного производства говорят и в Тегеране. Речь о проекте IAIO Qaher-313. Здесь сомнений в реалистичности еще больше, чем относительно Турции, и по тем же самым причинам. Хотя, в последнее время иранцы взялись удивлять собственными военными разработками.Так или иначе, а пока что «тройка лидеров» остаётся тройкой, мало того, России ещё только предстоит принять Су-57 на вооружение. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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