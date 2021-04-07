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«Производить замену в обязательном порядке не потребуется»: в МВД пояснили детали возможных изменений в паспорте РФ

07 апреля 2021, 11:20  •  110 • В России
Гражданам России не придётся получать новый паспорт в случае принятия законопроекта, который предполагает внесение изменений в последнюю страницу документа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. В конце марта была опубликована законодательная инициатива с предложением дополнить памятку на 20-й странице удостоверения личности, в частности, разместить информацию о положениях, связанных с выдачей и заменой документа. Кроме того, авторы законопроекта предлагают продлить срок действия паспорта на 30 дней с момента наступления 20 и 45 лет, когда документ необходимо поменять.
 
РИА Новости © Владимир Астапкович
 

Россиянам не придётся менять удостоверения личности, если будет принят законопроект, вносящий изменения в положения о паспорте гражданина РФ. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — говорится в сообщении.

Согласно действующим положениям о паспорте гражданина РФ, получить паспорт необходимо в 14 лет, после чего менять его нужно по достижении определённого возраста — в 20 и 45 лет. После 45 лет документ действует бессрочно.

26 марта на портале нормативных правовых актов был опубликован подготовленный МВД законопроект, который вносит изменения в положения о паспорте гражданина РФ, установленные постановлением правительства от 1997 года.

Законодательной инициативой предлагается дополнить своеобразную памятку для владельца паспорта, расположенную на 20-й странице документа. Так, планируется размещение информации, содержащей основные положения, связанные с выдачей и заменой документа. Авторы инициативы считают, что это «будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счёте позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан РФ».

Кроме того, предложенные нововведения призваны устранить правовой пробел, из-за которого россияне сталкиваются с ограничением своих прав, поскольку паспорт прекращает своё действие в момент наступления 20 и 45 лет. К примеру, граждане РФ лишаются возможности зарегистрироваться на портале «Госуслуги», чтобы подать заявление о выдаче (замене) паспорта.

«Необходимость корректировки подхода в части признания паспорта недействительным в связи с наступлением определённых событий обусловлена в первую очередь практикой банков, отказывающих гражданам в предоставлении услуг по причине наличия у них паспортов, информация о статусе которых как недействительных указывается в соответствующем информационном ресурсе органов внутренних дел», — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия изменений документ можно будет использовать в течение 30 дней после достижения 20 и 45 лет.

«Паспорт является недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате и месте рождения, изменения пола либо со дня оформления нового паспорта», — указывается в законодательной инициативе.

  • РИА Новости
  • © Мурад Оруджев

 

Электронные удостоверения личности

 

1 декабря в России начнётся пилотный запуск системы электронных паспортов. Они будут выполнены в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН). На карточке будут храниться персональные и биометрические данные гражданина, по желанию владельца можно разместить электронную подпись.

Первыми цифровое удостоверение личности смогут получить жители Москвы.

«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации планируемый срок начала выдачи ПЭН на территории Москвы — 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года», — говорилось в ответе МВД на запрос RT.

Отмечается, что электронные паспорта на первоначальном этапе получат не менее 100 тыс. человек.

«Выдача ПЭН будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается. С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — пояснили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что процедура по получению электронного паспорта практически не отличается от той, что проходят лица, обращающиеся за бумажным удостоверением личности. Для выдачи ПЭН россиянам также необходимо провести цифровое фотографирование и сканирование отпечатков двух пальцев рук.

Ранее в Министерстве внутренних дел России отмечали, что электронный паспорт будет отличаться «более высокой степенью защищённости», практичностью и износостойкостью. ПЭН вместе с мобильным приложением должен будет стать «ключом к государственным и коммерческим услугам».

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