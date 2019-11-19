«Производили около 1,5 тонны синтетических наркотиков в месяц»: МВД ликвидировало крупнейшую в России нарколабораторию

В Московской области правоохранители ликвидировали на сегодняшний день крупнейшую в России подпольную лабораторию, в которой ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В рамках операции задержали трёх граждан Украины, выполнявших функции химиков-технологов, а также курьера-закладчика и предполагаемого организатора незаконного производства.

В Серпуховском районе Московской области правоохранители пресекли деятельность крупнейшей (по данным за последние несколько лет) подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, операцию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков и столичные оперативники.

Производственные цеха были расположены в помещениях бывшего фермерского хозяйства площадью более 4 га. В двух помещениях обнаружены несколько химических реакторов стоимостью (по разным оценкам) от 200 тыс. до 500 тыс. рублей каждый, а также склад с химическими реактивами. Согласно информации МВД, в течение месяца в лаборатории производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков.

«В общей сложности из незаконного оборота изъято более 100 кг наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование», — заявила Волк.

В результате полицейской операции были задержаны трое химиков-технологов (все — граждане Украины), курьер-закладчик, а также предполагаемый организатор незаконного бизнеса. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере). Всех задержанных поместили под стражу.

«Данная группировка действовала по чётко выстроенной криминальной схеме — от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещённый в теневом сегменте интернета», — пояснила официальный представитель МВД.

Кроме того, правоохранители пресекли 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую и Архангельскую области, а также в республики Татарстан и Бурятия, Хабаровский и Приморский края. Также им удалось ликвидировать розничные сети сбыта наркотических средств в четырёх регионах России.

В Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория

Напомним, накануне в Подмосковье сотрудники ФСБ также ликвидировали нарколабораторию, созданную гражданами РФ и Украины. Как сообщает ТАСС, это незаконное предприятие находилось в другом районе Московской области.

Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли более 41 кг запрещённых веществ, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и химические реактивы. Задержаны трое наркоторговцев, уголовное дело было возбуждено тоже по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Кроме того, 13 ноября ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших в России онлайн-магазинов наркотиков. На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей сотрудники спецслужбы изъяли 440 кг наркотиков, стоимость которых оценивается в 650 млн рублей.

«При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нём функции межрегиональных и региональных курьеров», — поясняли в ведомстве.

Всех задержанных арестовали, в отношении них возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство поправки, предусматривающие уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. В данный момент за подобные нарушения предусмотрены штрафные санкции — до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей для юрлиц.

МВД России уже приступило к выполнению поручения главы государства. Ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов соответствующую законодательную инициативу, которая на данный момент находится на этапе общественного обсуждения.

В обосновании к документу отмечается, что в интернете активно пропагандируются наркотики, в результате чего в незаконную деятельность вовлекаются новые лица и создаётся устойчивый спрос на запрещённые вещества.

«В связи с изложенным предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет», — говорится в проекте закона.