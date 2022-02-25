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«Произвести психологическое впечатление»: зачем в НАТО объявили о развёртывании Сил быстрого реагирования

25 февраля 2022, 07:50  •  95 • В мире
Североатлантический альянс приведёт в действие оборонные планы, включающие развёртывание Сил быстрого реагирования там, «где в них есть необходимость». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что сейчас в состоянии повышенной готовности находятся более 100 реактивных самолётов, а также более 120 кораблей стран — участниц альянса. Эксперты считают, что блок намерен использовать ситуацию на Украине как предлог для укрепления и расширения своих сил на восточном фланге. Кроме того, по мнению аналитиков, таким образом НАТО рассчитывает произвести «психологическое впечатление» на мировое сообщество и в том числе на Россию.
 
Военно-транспортный самолёт США в аэропорту на юго-востоке Польши, 6 февраля 2022 года AFP © JANEK SKARZYNSKI
 

НАТО начнёт реализацию своих оборонных планов, предусматривающих размещение Сил быстрого реагирования на территории стран — участниц блока. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на уровне постпредов государств — членов военного объединения.

«Североатлантический совет принял решение привести в действие наши планы по защите по просьбе Верховного главнокомандующего нашими силами генерала Тода Уолтерса», — заявил Столтенберг.

По его словам, это — «разумный шаг, имеющий оборонительный характер, который направлен на защиту и оборону государств-союзников в период этого кризиса».

«Он позволит нам развернуть наш потенциал и вооружённые силы, в том числе Силы быстрого реагирования НАТО, там, где в них есть необходимость. В ответ на масштабное наращивание Россией военного присутствия мы уже укрепили нашу коллективную оборону на земле, на море и в воздухе», — добавил он.

  • Йенс Столтенберг
  • Gettyimages.ru
  • © Dursun Aydemir/Anadolu Agency

Столтенберг сообщил, что за последние недели союзники из Северной Америки и Европы развернули дополнительные войска численностью несколько тысяч человек в восточной части альянса.

«Ещё большее количество приведено в состояние повышенной готовности — более 100 реактивных самолётов, защищающих наше воздушное пространство, а также более 120 кораблей союзников в морях от регионов Крайнего Севера до Средиземного моря. Всё это демонстрирует нашу непреклонную приверженность коллективной обороне в соответствии со статьёй 5 (Североатлантического договора. — RT)», — подчеркнул политик.

При этом заявление касается только стран — участниц альянса и не распространяется на Украину, где НАТО не планирует разворачивать силы.

Ранее Североатлантический альянс опубликовал заявление о «серьёзной угрозе евроатлантической безопасности» вследствие действий России.

«Мы развёртываем дополнительные оборонительные сухопутные и военно-воздушные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские силы и средства. Мы повысили уровень готовности наших сил к реагированию на все непредвиденные ситуации», — говорится в заявлении.

«Создание оперативно-тактических соединений»

Напомним, общий оборонный план был одобрен министрами обороны стран — участниц НАТО в октябре 2021 года. Как сообщил тогда журналистам Столтенберг, участники альянса согласовали «сбалансированный пакет политических и военных мер», включающий усиление ПРО и ПВО, укрепление обычных сил и средств с реактивными самолётами пятого поколения. Кроме того, речь шла об адаптации учений и разведки под новые условия и о повышении боеготовности.

Следует отметить, что альянс довольно давно стягивает силы и укрепляет военную инфраструктуру на восточном фланге. Так, в октябре прошлого года НАТО ввёл в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде в Латвии после завершения его модернизации и сертификации.

Одновременно Столтенберг по итогам встречи министров обороны НАТО объявил об увеличении присутствия альянса в Черноморском регионе.

  • Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
  • AFP
  • © ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В ночь на 24 февраля 2022 года пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал переброску 800 американских военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми истребителей F-35 из Германии на восточный фланг НАТО.

Как пояснил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, говоря про «оборонный план», руководство Североатлантического альянса в действительности подразумевает усиление своей инфраструктуры на востоке.

«Речь идёт осоздании десятков оперативно-тактических соединений, таких как батальоны, эскадрильи и военно-морские группировки. И всё это означает повышение концентрации сил НАТО на востоке. В странах Прибалтики, а также в Польше и Румынии альянс разместит дополнительные силы, перебазирует туда истребители-бомбардировщики и некоторые мобильные части. Как правило, подразделения такого рода насчитывают около 3—4 тыс. военнослужащих», — пояснил Подберёзкин.

Он полагает, что подлежащие переброске силы находятся в странах НАТО на юге Европы и частично в США.

«Не оставили ни одной другой возможности»

Решение о развёртывании Сил быстрого реагирования альянс принял на фоне специальной военной операции, которую Россия начала на Украине. Этим событиям предшествовало резкое обострение ситуации в Донбассе. Киевские власти в последние месяцы всё чаще говорили о нежелании выполнять Минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны в 2015 году.

Так, в начале сентября 2021 года советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украине удалось «сняться с крючка Минских соглашений».

«Этого крючка больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», — высказался он в эфире программы «Право на власть», добавив, что это «огромное прорывное достижение». 

  • Владимир Зеленский
  • AFP
  • © Handout / UKRAINE PRESIDENCY

Заявления такого рода стали рефреном для украинских политиков — например, с требованием пересмотра документа Владимир Зеленский выступал ещё в 2019 году.

В начале февраля 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press заявил, что выполнение Украиной Минских соглашений якобы приведёт к развалу страны.

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На этом фоне Киев возобновил активные военные провокации в регионе. Так, 21 февраля глава ДНР Денис Пушилин констатировал, что обстановка в республике стала критической из-за обстрелов ВСУ.

В этот же день в Москве состоялось расширенное заседание Совета безопасности России, темой которого стал вопрос признания ДНР и ЛНР. Вечером Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик.

24 февраля глава российского государства в ходе специального видеообращения объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после соответствующей просьбы ДНР и ЛНР о помощи.

«Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий», — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

НАТО и США воздержались от вступления в вооружённый конфликт на стороне Киева. Кроме того, как отмечают эксперты, западные страны постарались вывести с Украины своих военных инструкторов, которые на протяжении последних лет занимались подготовкой ВСУ.

«Очевидно, что участие натовских войск, а тем более войск отдельных государств, скажем США, в конфликте на Украине выльется в масштабное военное противостояние, которое ничем хорошим не закончится для всех сторон. Украина — не та страна, ради которой США и НАТО готовы рисковать всерьёз», — пояснил Алексей Подберёзкин.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

В то же время, по его мнению, альянс постарается использовать сложившуюся ситуацию как повод для дальнейшего развития и укрепления своей инфраструктуры на восточном фланге — пусть и за пределами Украины.

«Военная инфраструктура НАТО в Польше, Прибалтике, Румынии и Болгарии создаётся давно и под разными предлогами. Нынешние события — просто ещё один такой повод. По периметру российских границ создаётся усиленная группировка сил», — добавил Подберёзкин.

Эту точку зрения разделяет и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В комментарии RT он отметил, что НАТО и США не намерены защищать украинский режим с оружием в руках, однако уже активно используют текущую ситуацию как предлог для наращивания своего контингента в Восточной Европе.

«Воевать США и НАТО не будут. Но будут увеличивать военное присутствие в странах-сателлитах на восточном фланге. Речь идёт о государствах, которые США рассматривают как санитарный кордон — Польше, странах Прибалтики, Румынии. И это также можно расценивать как часть информационной войны. Такие сообщения призваны не только укрепить военные позиции альянса, но и произвести психологическое впечатление на мировое сообщество, включая Россию», — подытожил Блохин.

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