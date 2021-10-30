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Произведённые фирмой Порошенко боевые катера для ВСУ оказались бракованными

30 октября 2021, 09:05  •  176 • Украина

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров производства принадлежавшего Петру Порошенко ЧАО «Кузня на Рыбальском» требованиям заказчика, которым являются Вооруженные Силы Украины и Минобороны. Об этом сообщает Госбюро расследований.

23 и 28 октября следователи ГБР провели следственные эксперименты с военными кораблями, произведенными «Кузней на Рыбальском» в рамках расследования уголовного производства о сговоре должностных лиц Минобороны и руководства частных компаний относительно организации поставок в армейские подразделения в течение 2016–2018 годов военной техники.

К экспериментам привлекли специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ООО «Цеппелин Украина», которые проверяли работу оборудования, установленного на катерах. Также в следственном эксперименте участвовали специалисты украинских судостроительных предприятий.

При этом представители «Кузни на Рыбальском» проигнорировали приглашение принять участие в следственных действиях, а сотрудники завода во время проведения эксперимента пытались ему препятствовать.

Напомним, 2 июля 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны времен Порошенко Игорю Павловскому, двум бывшим директорам департаментов Минобороны, а также директору завода «Кузня на Рыбальском».

В июле суд отправил Павловского под арест с альтернативой залога в 475 млн грн. По версии следствия, Павловский в 2016 году способствовал тому, чтобы заказ на производство двух катеров «Кентавр» получил завод «Кузня на Рыбальском».

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