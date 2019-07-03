Произошла "ситуация": Американский вице-президент вслед за Путиным перекроил свой график

Американский вице-президент Майк Пенс был срочно вызван в Вашингтон. Как сообщает Fox News, политику пришлось перекроить свой график, поскольку ранее в это время у него был запланирован визит в штат Нью-Гэмпшир.

Согласно распространённому ранее графику Пенса, он вылетел из Вашингтона ранее сегодня утром, а в 11:25 (18:25 мск) должен был совершить посадку в аэропорту Нью-Гэмпшира.

Однако планы внезапно изменились, и Пенса вызвали обратно.

Согласно объяснению представителя политика, произошла "ситуация, из-за которой вице-президент был вызван обратно в Вашингтон".

Сообщается, что Пенс всё же выступит в Нью-Гэмпшире, но позднее.

Отметим, что во вторник, 2 июля, также был сорван график российского лидера. Глава государства отменил своё участие в форуме "Реки России". Вместо этого он заслушает доклад министра обороны Сергея Шойгу о ЧП с подводниками.