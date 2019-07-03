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Произошла "ситуация": Американский вице-президент вслед за Путиным перекроил свой график

03 июля 2019, 01:24  •  9 • В мире
Вице-президент США Майк Пенс сорвал запланированную поездку в штат Нью-Гэмпшир и направился в Вашингтон. Как сообщают СМИ, журналистам не стали пояснять причины отмены мероприятия. Представитель Пенса лишь объяснил, что произошла "ситуация", из-за которой намеченные планы не состоялись. Ранее из-за ЧП с подводниками график президента России Владимира Путина был изменён: вместо форума "Реки России" он выслушает доклад министра обороны Сергея Шойгу.
Американский вице-президент Майк Пенс был срочно вызван в Вашингтон. Как сообщает Fox News, политику пришлось перекроить свой график, поскольку ранее в это время у него был запланирован визит в штат Нью-Гэмпшир.
Согласно распространённому ранее графику Пенса, он вылетел из Вашингтона ранее сегодня утром, а в 11:25 (18:25 мск) должен был совершить посадку в аэропорту Нью-Гэмпшира.
Однако планы внезапно изменились, и Пенса вызвали обратно.
Согласно объяснению представителя политика, произошла "ситуация, из-за которой вице-президент был вызван обратно в Вашингтон".
Сообщается, что Пенс всё же выступит в Нью-Гэмпшире, но позднее.
Отметим, что во вторник, 2 июля, также был сорван график российского лидера. Глава государства отменил своё участие в форуме "Реки России". Вместо этого он заслушает доклад министра обороны Сергея Шойгу о ЧП с подводниками.

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