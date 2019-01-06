«Произошла делегитимация власти»: «жёлтые жилеты» в восьмой раз вышли на акции протеста против политики Макрона

«Жёлтые жилеты» провели первую в 2019 году массовую акцию протеста во Франции. По предварительным данным, число демонстрантов по всей стране достигло по меньшей мере 50 тыс. человек. В Париже манифестанты собрались на Елисейских полях, у бывшей городской биржи, а также у мэрии, где активисты зачитали свои требования к власти. Между тем несколько человек смогли проникнуть в здание, где находился официальный представитель правительства Бенжамен Гриво. Его и ещё несколько чиновников эвакуировали через чёрный ход. Эксперты считают, что руководству республики будет трудно найти выход из сложившейся ситуации. По мнению аналитиков, любые действия, кроме роспуска парламента или отставки президента Эммануэля Макрона, будут восприниматься как «косметические меры».

Активисты движения «Жёлтые жилеты» в восьмой раз вышли на улицы французских городов. Недовольство граждан Франции вызывают социальные реформы, проводимые администрацией Эммануэля Макрона. Несмотря на то что власти объявили о ряде мер для нормализации ситуации, демонстрации, стартовавшие в субботу, 17 ноября, продолжаются.

Так называемый восьмой акт протестов, согласно данным полиции, собрал по всей Франции порядка 50 тыс. человек.

На улицы Парижа вышли примерно 3,5 тыс. демонстрантов. Основными точками сборами стали Елисейские поля, дворец Броньяр, где ранее располагалась городская биржа, и Отель-де-Виль, где размещены муниципальные учреждения Парижа. Именно возле мэрии протестующие зачитали свои требования к властям, которые были указаны в письме, размещённом в группе «Франция в гневе» в Facebook.

При этом в итоге все демонстранты сошлись у здания Национального собрания.

Между тем вновь не обошлось без столкновений между активистами и силами правоохранительных органов. Первые использовали в качестве орудий камни и бутылки, а вторые — слезоточивый газ и резиновые пули. Известно о задержании 24 нарушителей правопорядка.

При этом в очередной раз был нанесён ущерб простым жителям Парижа и объектам торговли. В результате действий активистов сожжены и разбиты десятки автомобилей и мопедов, кроме того, протестующие подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе. Наряду с этим на бульваре Сен-Жермен полицейские пресекли попытку возвести баррикады.

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Вдобавок по меньшей мере 10 человек проникли на территорию, где располагаются офисы Генерального секретариата и Министерства по связям с парламентом. При помощи строительной техники они сломали дверь в здание, в котором находился официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. Его и ещё ряд чиновников эвакуировали из здания через чёрный ход.

«Merci, RT»: активисты «жёлтых жилетов» не доверяют французским СМИ «Мы не пойдём ни на какие уступки этим жестоким людям и тем, кто призывает к свержению правительства. Нападению подверглась наша республика, её государственные институты и демократическая форма правления», — сказал Гриво.

По его словам, произошедшее осуществило «меньшинство, призывающее к мятежу». Он также выразил надежду, что камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавших и они понесут наказание.

Между тем субботние протесты прокомментировал и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Вновь чрезмерная жестокость обрушилась на республику — её стражей, представителей и символы​​​. Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует. Каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу», — заявил французский лидер.

Добавим, что акции протеста также прошли и в других французских городах — Марселе, Бордо, Тулузе, Сент-Этьене, Руане. При этом известно, что в Монпелье в ходе стычек с протестующими пострадали трое полицейских.

В то же время в Лионе демонстранты перекрывали движение по обеим полосам автомобильной магистрали А7, ведущей в сторону Марселя.

«Протестующие против «косметических изменений»

По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, нынешнее правительство Макрона утратило легитимность в глазах французов. Эксперт считает, что любые шаги, предпринятые властями Франции, будут восприниматься крайне негативно и вызывать раздражение у большей части населения.

«Ситуация такова, что выправить как-то положение и настроить позитивно французские массы по отношению к своим действиям правительству теперь будет практически невозможно. Помогут исключительно радикальные меры, то есть роспуск Национального собрания, или добровольное сложение президентских полномочий со стороны Макрона, или совокупность этих действий одновременно», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Как полагает Коровин, все остальные действия правительства будут восприниматься населением как «косметические меры». По его словам, произошла «делегитимация» действующей власти. Коровин добавил, что при усилении противоречий между сторонами не исключён сценарий вооружённого восстания.

«Если же протестующие обнаружат попытку затягивания ситуации или её замыливания, то это будет действовать только как дополнительный раздражитель. Практические любое неудачное действие властей будет выступать исключительно катализатором протеста. При этом люди будут всё больше радикализироваться, что приведёт к усилению протестных настроений. То, что было возможно где-то далеко — в странах Латинской Америки, в арабском мире, — теперь пришло и в Европу», — заключил аналитик.

Старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев также отметил, что французское правительство находится в непростом положении, которое нельзя игнорировать. Стоит ещё учесть, что в мае состоятся выборы в Европейский парламент, который определит дальнейший вектор развития континента.

«Продолжение и расширение протеста будет бить по рейтингу, будет бить по авторитету правительства. Совсем скоро у нас уже европейские выборы, они уже в июне, и конкуренты Макрона вполне могут воспользоваться данной ситуацией на этих выборах», — пояснил эксперта.

Тимофеев также отметил, что цель протестующих — заставить правительство выполнить их требования, а не свергнуть действующую власть. В то же время специалист выразил мнение, что в какой-то момент терпение демонстрантов может лопнуть и ситуация перерастёт в полномасштабный бунт.

«С другой стороны, я думаю, что правительство Макрона делает ставку на то, чтобы выполнить часть требований, которые более-менее ложатся в официальную французскую концепцию, а остальную часть, грубо говоря, заговорить на этих переговорах, максимально затянуть, ожидая, что все эти протесты выдохнутся и люди устанут и просто разойдутся», — заключил Тимофеев в разговоре с RT.