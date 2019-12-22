Происки русской разведки: буря в стакане воды от CNN • 96 • Аналитика

Фото: flot.com

Наверное, не проходит и месяца, чтобы наши СМИ не упоминали в новостных сообщениях о кораблях НАТО в Черном, Балтийском или другом море, которые ведут разведку вдоль наших границ, когда разведывательные БПЛА курсируют в воздушном пространстве в непосредственной близости от пограничных районов России.



Часть населения относится к этому равнодушно, часть с пониманием. Но есть люди, которые искренне возмущены наглостью американцев или других членов блока НАТО. В сети периодически возникают дискуссии между «ярыми патриотами» и «либералами» по этому поводу.







При этом мы совершенно забываем о том, что мы действуем точно так же у чужих берегов или чужого воздушного пространства. Что и наши корабли, БПЛА, самолеты, спутники постоянно контролируют военные объекты на территории других стран.



После очередного сообщения о полетах наших стратегических бомбардировщиков в нейтральных водах и перехвате этих самолетов истребителями потенциального противника мы возмущаемся наглости чужих летчиков.



Американское агентство CNN о российских моряках-шпионах

Все знают, что разведка была, есть и будет. Будет всегда. Вне зависимости от состояния отношений между странами. Вне зависимости от разговоров о дружбе и сотрудничестве. Пока в мире существует армия, в мире существует и разведка.



Армейское руководство и руководство страны должны знать больше, чем им говорят лидеры других государств. В идеале они должны знать всё о партнерах по переговорам и даже больше того. Они должны знать о возможностях других государств в сфере обороны или потенциале для нападения.



Сегодня такая дискуссия возникла в очередной раз. Правда, организовали очередное противостояние «патриотов» и либералов» не российские СМИ, а американские. Второе в мире по охвату аудитории агентство новостей CNN. Именно там со ссылкой на источник в Береговой охране США недавно прошел материал о разведывательном корабле русских, который контролирует побережье США и представляет опасность для Америки.



Речь в сообщении идет о российском ССВ (специальное судно связи) «Виктор Леонов». Именно этот корабль появился у побережья США неделю назад. В принципе, сказка о судне связи — это атавизм времен «холодной войны». Любой мало-мальски понимающий человек вам скажет, что ССВ-175 «Виктор Леонов» — это разведывательный корабль, который действительно может вести комплексную разведку.



Совершенно предсказуемо дискуссия в американских СМИ быстро перепрыгнула океан и продолжилась уже в наших, российских патриотических изданиях. Лейтмотив споров среди американцев и россиян, как ни странно, выглядит одинаково. «Это вам за…»



В наших изданиях фигурируют и БПЛА, и, к примеру, американский эсминец «Арли Берк», в американских — СРЗК (разведывательный корабль, ещё одно общеупотребительное название кораблей класса «Виктор Леонов»), и русские самолеты стратегической авиации.



Ох уж этот советский проект 864!

Чем же так опасны для США разведывательные корабли России проекта 864? «Виктор Леонов» как раз последний из семи таких кораблей. Введен в строй в 1988 году. Бортовой номер 425. Служит вместе с «братом» ССВ-169 «Таврия» на Северном флоте.



Кроме Северного флота, два корабля входят в состав ТОФ, ССВ-535 «Карелия» и ССВ-208 «Курилы». Два корабля принадлежат Балтийскому флоту, ССВ-520 «Адмирал Федор Головин» и ССВ-231 «Василий Татищев». Один корабль входит в состав Черноморского флота. ССВ-201 «Приазовье».



Что же могут эти корабли? «Виктор Леонов» ведет комплексную разведку: радиотехническую, радиоэлектронную и гидроакустическую. Проще говоря, сейчас у американских берегов находится «контролер» систем связи и РЛС. Корабль контролирует американские полигоны и ракетные базы, мониторит состояние морского дна, а также снимает данные о ТТХ американских ракет во время учебных стрельб. Ну и рутина — радиоперехват.







Моряки смеются, а гражданские паникуют

В принципе, такие возможности для РЗК не представляют ничего выдающегося. Корабли такого класса оснащены примерно одинаково. Именно поэтому на их работу особого внимания военные не обращают. «Штатный шпион», которому позволяют видеть то, что можно, не более того. Точно так же моряки поступали во времена СССР.



Возникает вопрос о том, кому же выгодны такие дискуссии в американском, да и российском, обществе. Почему панику поднимают не военные, а люди далекие от армии и флота? Почему молчат контрразведчики, но волнуются журналисты? Причем журналисты, которые армию чаще всего видели только на экранах мониторов и телевизоров.



Наверное, большинство моряков, когда-либо участвовавших в учениях ВМФ, расскажут об иностранцах, которые таскались за их кораблем во время учений. Или о том, как сами следили за каким-нибудь американцем на учениях НАТО. Причем никто не воспринимает это как что-то из ряда вон. Нормальная практика. Мы следим за ними, они за нами. «Прятки» по военно-морскому…



Понятно, что для прессы важно создать определенный информационный бум для привлечения читателей. Нужна «изюминка». Этим и объясняется появление вот таких сенсаций. А раздувание темы — заслуга радикальных патриотов и их идейных противников. Борьба между «семерых одним ударом» и «шеф, всё пропало».



Информационная буря в стакане воды скоро закончится

А тему разведки в этом мнимом противостоянии используют как наиболее закрытую и малоизвестную сферу деятельности военных. Тут есть возможность фантазировать, использовать «неназванные источники», «мнения источников, заслуживающих доверия» и прочее. Ничего нового.



Так что CNN, а вслед за этим агентством и некоторые российские издания просто подняли бурю в стакане воды. Не более того. А такие штормы для моряков любой страны мира — всего лишь цирковой номер иллюзиониста. Такие штормы ВМФ не страшны.



Значит, информационная буря скоро затухнет. Для бури нужен ветер, а не настольный вентилятор. Наверное, не проходит и месяца, чтобы наши СМИ не упоминали в новостных сообщениях о кораблях НАТО в Черном, Балтийском или другом море, которые ведут разведку вдоль наших границ, когда разведывательные БПЛА курсируют в воздушном пространстве в непосредственной близости от пограничных районов России.Часть населения относится к этому равнодушно, часть с пониманием. Но есть люди, которые искренне возмущены наглостью американцев или других членов блока НАТО. В сети периодически возникают дискуссии между «ярыми патриотами» и «либералами» по этому поводу.При этом мы совершенно забываем о том, что мы действуем точно так же у чужих берегов или чужого воздушного пространства. Что и наши корабли, БПЛА, самолеты, спутники постоянно контролируют военные объекты на территории других стран.После очередного сообщения о полетах наших стратегических бомбардировщиков в нейтральных водах и перехвате этих самолетов истребителями потенциального противника мы возмущаемся наглости чужих летчиков.Все знают, что разведка была, есть и будет. Будет всегда. Вне зависимости от состояния отношений между странами. Вне зависимости от разговоров о дружбе и сотрудничестве. Пока в мире существует армия, в мире существует и разведка.Армейское руководство и руководство страны должны знать больше, чем им говорят лидеры других государств. В идеале они должны знать всё о партнерах по переговорам и даже больше того. Они должны знать о возможностях других государств в сфере обороны или потенциале для нападения.Сегодня такая дискуссия возникла в очередной раз. Правда, организовали очередное противостояние «патриотов» и либералов» не российские СМИ, а американские. Второе в мире по охвату аудитории агентство новостей CNN. Именно там со ссылкой на источник в Береговой охране США недавно прошел материал о разведывательном корабле русских, который контролирует побережье США и представляет опасность для Америки.Речь в сообщении идет о российском ССВ (специальное судно связи) «Виктор Леонов». Именно этот корабль появился у побережья США неделю назад. В принципе, сказка о судне связи — это атавизм времен «холодной войны». Любой мало-мальски понимающий человек вам скажет, что ССВ-175 «Виктор Леонов» — это разведывательный корабль, который действительно может вести комплексную разведку.Совершенно предсказуемо дискуссия в американских СМИ быстро перепрыгнула океан и продолжилась уже в наших, российских патриотических изданиях. Лейтмотив споров среди американцев и россиян, как ни странно, выглядит одинаково. «Это вам за…»В наших изданиях фигурируют и БПЛА, и, к примеру, американский эсминец «Арли Берк», в американских — СРЗК (разведывательный корабль, ещё одно общеупотребительное название кораблей класса «Виктор Леонов»), и русские самолеты стратегической авиации.Чем же так опасны для США разведывательные корабли России проекта 864? «Виктор Леонов» как раз последний из семи таких кораблей. Введен в строй в 1988 году. Бортовой номер 425. Служит вместе с «братом» ССВ-169 «Таврия» на Северном флоте.Кроме Северного флота, два корабля входят в состав ТОФ, ССВ-535 «Карелия» и ССВ-208 «Курилы». Два корабля принадлежат Балтийскому флоту, ССВ-520 «Адмирал Федор Головин» и ССВ-231 «Василий Татищев». Один корабль входит в состав Черноморского флота. ССВ-201 «Приазовье».Что же могут эти корабли? «Виктор Леонов» ведет комплексную разведку: радиотехническую, радиоэлектронную и гидроакустическую. Проще говоря, сейчас у американских берегов находится «контролер» систем связи и РЛС. Корабль контролирует американские полигоны и ракетные базы, мониторит состояние морского дна, а также снимает данные о ТТХ американских ракет во время учебных стрельб. Ну и рутина — радиоперехват.В принципе, такие возможности для РЗК не представляют ничего выдающегося. Корабли такого класса оснащены примерно одинаково. Именно поэтому на их работу особого внимания военные не обращают. «Штатный шпион», которому позволяют видеть то, что можно, не более того. Точно так же моряки поступали во времена СССР.Возникает вопрос о том, кому же выгодны такие дискуссии в американском, да и российском, обществе. Почему панику поднимают не военные, а люди далекие от армии и флота? Почему молчат контрразведчики, но волнуются журналисты? Причем журналисты, которые армию чаще всего видели только на экранах мониторов и телевизоров.Наверное, большинство моряков, когда-либо участвовавших в учениях ВМФ, расскажут об иностранцах, которые таскались за их кораблем во время учений. Или о том, как сами следили за каким-нибудь американцем на учениях НАТО. Причем никто не воспринимает это как что-то из ряда вон. Нормальная практика. Мы следим за ними, они за нами. «Прятки» по военно-морскому…Понятно, что для прессы важно создать определенный информационный бум для привлечения читателей. Нужна «изюминка». Этим и объясняется появление вот таких сенсаций. А раздувание темы — заслуга радикальных патриотов и их идейных противников. Борьба между «семерых одним ударом» и «шеф, всё пропало».А тему разведки в этом мнимом противостоянии используют как наиболее закрытую и малоизвестную сферу деятельности военных. Тут есть возможность фантазировать, использовать «неназванные источники», «мнения источников, заслуживающих доверия» и прочее. Ничего нового.Так что CNN, а вслед за этим агентством и некоторые российские издания просто подняли бурю в стакане воды. Не более того. А такие штормы для моряков любой страны мира — всего лишь цирковой номер иллюзиониста. Такие штормы ВМФ не страшны.Значит, информационная буря скоро затухнет. Для бури нужен ветер, а не настольный вентилятор. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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