Происхождение «Молнии». На что способен украинский реверс-инжиниринг французской ASMP-A? • 211 • Аналитика









И это совершенно неудивительно, ведь нетрудно предположить, что перспективное изделие проектируется исключительно в рамках всё более вероятного противостояния украинских войсковых формирований с подразделениями ПВО 1-го и 2-го армейских корпусов ЛДНР, поддержку которым вполне готовы оказать зенитно-ракетные войска ВКС России. Вероятность реализации подобного эскалационного сценария на донбасском театре военных действий возросла прямо пропорционально тому сокрушительному фиаско, которое потерпели силы западной коалиции в контроле сирийского ТВД в северных и центральных районах восточного берега Евфрата, что буквально в одночасье обнулило господствующие позиции Пентагона в ближневосточном регионе.



Очевидно, что с целью сохранения лица перед наиболее закоренелым «ястребиным» электоратом лидера США Дональда Трампа действующая администрация Белого дома, Госдепартамент и оборонное ведомство США предпримут попытку наиболее результативного разыгрывания «украинской карты» уже в обозримом будущем. Так, к примеру, уже сегодня известно о предоставлении командованию ВСУ «карт-бланша» на применение противотанковых ракетных комплексов FGM-148 «Javelin» на Донбассе. Данная возможность была достигнута посредством беглой интеграции Киева в программу иностранных военных продаж FMS («Foreign Military Sales») на правах полноценного участника (на уровне оборонных ведомств Польши, Румынии, Японии и т.д.), что не может не вызывать беспокойства в экспертных кругах политологов и военных специалистов.



Теневая военно-техническая поддержка со стороны западноевропейских и американских оборонных концернов — основная причина появления в руках преступного украинского режима современных типов высокоточного оружия. От «Ольхи» до «Молнии»

Теперь же перейдём к оценке жизнеспособности проекта перспективной тактической ракеты «Молния» в ныне сложившихся в «незалежной» условиях, а также прогнозированию и анализу её расчётных параметров, представляющих угрозу для тех или иных зенитно-ракетных средств, состоящих на вооружении армейских корпусов ЛДНР, ЗРВ ВКС, Войск ПВО Сухопутных войск и ВКС России.



На первый взгляд, отталкиваясь от данных, «засветившихся» в украинском интернете в мае 2015 года, можно было смело прийти к выводу о том, что специалисты КБ «Южное» и Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» не «созрели» для проектирования насыщенных критическими технологиями наукоёмких образцов высокоточного оружия, не говоря уже о запуске крупносерийного производства подобных изделий. Ведь имел место быть горький опыт эскизного проектирования многоцелевой малозаметной тактической ракеты с неизвестным индексом, являющейся концептуальным и конструктивным гибридом норвежской дозвуковой ПКР NSM и американской AGM-84H/K SLAM-ER. Вышеуказанный концепт так и не был воплощен «в железе», не говоря уже о достижении уровня оперативной боевой готовности, что сформировало в чертогах разума обозревателей стереотип о неспособности украинских оборонных предприятий разрабатывать и «доводить до ума» перспективные образцы высокоточного оружия. Между тем далеко не всё в данном раскладе столь однозначно.



С 2015 года украинские оборонные предприятия получают существенные финансовые вливания и военно-техническую поддержку как со стороны оборонных ведомств ведущих государств-участников Североатлантического альянса, так и со стороны крупнейших американских и западноевропейских военно-промышленных корпораций. Наиболее весомым «плодом» данного военно-технического взаимодействия стала весьма успешная и неожиданная финализация проекта перспективной высокоточной 300-мм РСЗО «Ольха», разработанной киевским КБ «Луч» при содействии западных специалистов.



Отличительной чертой 300-мм корректируемых реактивных снарядов системы «Ольха» является наличие уникальной системы управления на базе 75 радиально расположенных газодинамических двигателей моментного управления, пять «поясов» которых размещены впереди центра масс снаряда и филигранно точно управляются мощной БЦВМ в составе инерциально-навигационной системы снаряда. Хорошо известно, что подобное конструктивное решение нашло своё применение в газодинамической системе управления американских противоракет MIM-104F PAC-3MSE комплексов «Patriot PAC-3MSE». Стало быть, одним из ключевых поставщиков критических технологий для становления «Ольхи» можно смело считать штаб-квартиру корпорации «Raytheon».



Что касается макета-демонстратора многоцелевой тактической ракеты «Молния», представленного на широкое обозрение публики в ходе выставки «Оружие и безопасность 2019», то здесь можно смело говорить об участии специалистов французского подразделения оборонной ракетостроительной корпорации MBDA («Matra BAE Dynamics Alenia») в проработке и аэродинамической компоновке планера украинского изделия и архитектуры его силовой установки. Ознакомившись с фотографией макета-демонстратора «Молнии», можно обратить внимание на её конструктивное сходство с французской тяжелой сверхзвуковой многоцелевой тактической ракетой ASMP-A, являющейся одним из ключевых звеньев ядерной компоненты ВС Франции.



В частности, система управления «Молнии» (равно как и ASMP-A) представлена развитыми X-ориентированными хвостовыми аэродинамическими рулями, теоретически позволяющими ракете осуществлять интенсивные противозенитные манёвры с перегрузками около 20 ед. Также украинское изделие располагает схожей конструкцией сверхзвукового интегрального ракетно-прямоточного двигателя, обусловленной боковым расположением воздухозаборников и воздуховодов внешней архитектуры, с той лишь разницей, что воздухозаборники ASMP-A обладают вертикальным уклоном обечаек воздухозаборников в конфигурации а-ля F-15C, а кромки воздухозаборников «Молнии» имеют горизонтальный уклон.



Несмотря на тот факт, что располагающая сверхзвуковым ИРПД ракета «Молния» ни под каким соусом не может быть внесена в перечень гиперзвуковых средств воздушно-космического нападения, уверенное достижение диапазона скоростей в 3,5—4М может превратить её в достаточно грозный инструмент преодоления «противоракетных зонтиков», сформированных самоходными ЗРК «Тор-М1/2» и ЗРК «Бук-М1/2», обладающих скоростями поражаемых целей 700 и 1100 м/с соответственно. Тем более что наличие ракетно-прямоточного двигателя предполагает сохранение вышеуказанного диапазона скоростей «Молнии» (а значит, и маневренных качеств) даже на терминальном участке траектории полёта за счёт наличия компьютеризированной системы регулирования подачи твердотопливного заряда в камеру сгорания интегрального ракетно-прямоточного двигателя.



Данная особенность позволяет в разы пролонгировать период работы двигателя. Очевидно, что реализация проекта «Молния» при поддержке французского подразделения MBDA может свидетельствовать об интеграции в бортовое радиоэлектронное оборудование ракеты высокопроизводительной ИНС на базе БЦВМ с высокими вычислительными способностями. Вывод: в перспективе подобная тактическая ракета сможет реализовать целый спектр профилей полёта (от низковысотного и смешанного до высотного). В ходе реализации высотного профиля полёта может быть задействован режим «отвесного пикирования» на цель под углами от 75 до 87 градусов, что представляет серьёзнейшую угрозу для ЗРК типов «Тор-М1/2», и С-300ПМ1, располагающих 52-градусной «мертвой воронкой» в верхней полусфере в связи с ограничением угла возвышения лучей радаров наведения на уровне 64 градусов. Когда за мясо будут штрафовать. Кое-что о торговцах страхом



Между тем внушительная эффективная отражающая поверхность различных модификаций «Молнии» на уровне 0,2—0,3 кв. м, обусловленная отсутствием угловатых обводов планера, внешним расположением прямоугольных воздухозаборников и наличием радиоконтрастных антенных решеток активных и пассивных радиолокационных головок самонаведения, обеспечивает возможность их пеленгования на дистанции 120—150 км посредством радаров подсвета 50Н6 зенитно-ракетных комплексов и С-350 «Витязь», после чего даже гипотетический наряд из маневрирующих «Молний» может быть уничтожен сверхманевренными зенитными управляемыми ракетами 9М96ДМ.



Аналогичным образом вероятное развитие проекта «Молния» не будет представлять ровно никакой угрозы и для передовых войсковых ЗРК «Бук-М3», боекомплект которых может похвастаться наличием вёртких ракет-перехватчиков 9М317М с системой отклонения вектора тяги и активной радиолокационной головкой самонаведения.

Как известно, недавно опубликованная на новостных площадках «незалежной» информация об анонсировании проекта перспективной многоцелевой тактической ракеты «Молния» («Блискавка») по понятным причинам была встречена настоящим шквалом саркастических комментариев со стороны российских и зарубежных обозревателей, осведомлённых как о целях разработки передового детища днепропетровского конструкторского бюро «Южное», так и о реальном положении дел в украинском оборонно-промышленном комплексе.И это совершенно неудивительно, ведь нетрудно предположить, что перспективное изделие проектируется исключительно в рамках всё более вероятного противостояния украинских войсковых формирований с подразделениями ПВО 1-го и 2-го армейских корпусов ЛДНР, поддержку которым вполне готовы оказать зенитно-ракетные войска ВКС России. Вероятность реализации подобного эскалационного сценария на донбасском театре военных действий возросла прямо пропорционально тому сокрушительному фиаско, которое потерпели силы западной коалиции в контроле сирийского ТВД в северных и центральных районах восточного берега Евфрата, что буквально в одночасье обнулило господствующие позиции Пентагона в ближневосточном регионе.Очевидно, что с целью сохранения лица перед наиболее закоренелым «ястребиным» электоратом лидера США Дональда Трампа действующая администрация Белого дома, Госдепартамент и оборонное ведомство США предпримут попытку наиболее результативного разыгрывания «украинской карты» уже в обозримом будущем. Так, к примеру, уже сегодня известно о предоставлении командованию ВСУ «карт-бланша» на применение противотанковых ракетных комплексов FGM-148 «Javelin» на Донбассе. Данная возможность была достигнута посредством беглой интеграции Киева в программу иностранных военных продаж FMS («Foreign Military Sales») на правах полноценного участника (на уровне оборонных ведомств Польши, Румынии, Японии и т.д.), что не может не вызывать беспокойства в экспертных кругах политологов и военных специалистов.Теперь же перейдём к оценке жизнеспособности проекта перспективной тактической ракеты «Молния» в ныне сложившихся в «незалежной» условиях, а также прогнозированию и анализу её расчётных параметров, представляющих угрозу для тех или иных зенитно-ракетных средств, состоящих на вооружении армейских корпусов ЛДНР, ЗРВ ВКС, Войск ПВО Сухопутных войск и ВКС России.На первый взгляд, отталкиваясь от данных, «засветившихся» в украинском интернете в мае 2015 года, можно было смело прийти к выводу о том, что специалисты КБ «Южное» и Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» не «созрели» для проектирования насыщенных критическими технологиями наукоёмких образцов высокоточного оружия, не говоря уже о запуске крупносерийного производства подобных изделий. Ведь имел место быть горький опыт эскизного проектирования многоцелевой малозаметной тактической ракеты с неизвестным индексом, являющейся концептуальным и конструктивным гибридом норвежской дозвуковой ПКР NSM и американской AGM-84H/K SLAM-ER. Вышеуказанный концепт так и не был воплощен «в железе», не говоря уже о достижении уровня оперативной боевой готовности, что сформировало в чертогах разума обозревателей стереотип о неспособности украинских оборонных предприятий разрабатывать и «доводить до ума» перспективные образцы высокоточного оружия. Между тем далеко не всё в данном раскладе столь однозначно.С 2015 года украинские оборонные предприятия получают существенные финансовые вливания и военно-техническую поддержку как со стороны оборонных ведомств ведущих государств-участников Североатлантического альянса, так и со стороны крупнейших американских и западноевропейских военно-промышленных корпораций. Наиболее весомым «плодом» данного военно-технического взаимодействия стала весьма успешная и неожиданная финализация проекта перспективной высокоточной 300-мм РСЗО «Ольха», разработанной киевским КБ «Луч» при содействии западных специалистов.Отличительной чертой 300-мм корректируемых реактивных снарядов системы «Ольха» является наличие уникальной системы управления на базе 75 радиально расположенных газодинамических двигателей моментного управления, пять «поясов» которых размещены впереди центра масс снаряда и филигранно точно управляются мощной БЦВМ в составе инерциально-навигационной системы снаряда. Хорошо известно, что подобное конструктивное решение нашло своё применение в газодинамической системе управления американских противоракет MIM-104F PAC-3MSE комплексов «Patriot PAC-3MSE». Стало быть, одним из ключевых поставщиков критических технологий для становления «Ольхи» можно смело считать штаб-квартиру корпорации «Raytheon».Что касается макета-демонстратора многоцелевой тактической ракеты «Молния», представленного на широкое обозрение публики в ходе выставки «Оружие и безопасность 2019», то здесь можно смело говорить об участии специалистов французского подразделения оборонной ракетостроительной корпорации MBDA («Matra BAE Dynamics Alenia») в проработке и аэродинамической компоновке планера украинского изделия и архитектуры его силовой установки. Ознакомившись с фотографией макета-демонстратора «Молнии», можно обратить внимание на её конструктивное сходство с французской тяжелой сверхзвуковой многоцелевой тактической ракетой ASMP-A, являющейся одним из ключевых звеньев ядерной компоненты ВС Франции.В частности, система управления «Молнии» (равно как и ASMP-A) представлена развитыми X-ориентированными хвостовыми аэродинамическими рулями, теоретически позволяющими ракете осуществлять интенсивные противозенитные манёвры с перегрузками около 20 ед. Также украинское изделие располагает схожей конструкцией сверхзвукового интегрального ракетно-прямоточного двигателя, обусловленной боковым расположением воздухозаборников и воздуховодов внешней архитектуры, с той лишь разницей, что воздухозаборники ASMP-A обладают вертикальным уклоном обечаек воздухозаборников в конфигурации а-ля F-15C, а кромки воздухозаборников «Молнии» имеют горизонтальный уклон.Несмотря на тот факт, что располагающая сверхзвуковым ИРПД ракета «Молния» ни под каким соусом не может быть внесена в перечень гиперзвуковых средств воздушно-космического нападения, уверенное достижение диапазона скоростей в 3,5—4М может превратить её в достаточно грозный инструмент преодоления «противоракетных зонтиков», сформированных самоходными ЗРК «Тор-М1/2» и ЗРК «Бук-М1/2», обладающих скоростями поражаемых целей 700 и 1100 м/с соответственно. Тем более что наличие ракетно-прямоточного двигателя предполагает сохранение вышеуказанного диапазона скоростей «Молнии» (а значит, и маневренных качеств) даже на терминальном участке траектории полёта за счёт наличия компьютеризированной системы регулирования подачи твердотопливного заряда в камеру сгорания интегрального ракетно-прямоточного двигателя.Данная особенность позволяет в разы пролонгировать период работы двигателя. Очевидно, что реализация проекта «Молния» при поддержке французского подразделения MBDA может свидетельствовать об интеграции в бортовое радиоэлектронное оборудование ракеты высокопроизводительной ИНС на базе БЦВМ с высокими вычислительными способностями. Вывод: в перспективе подобная тактическая ракета сможет реализовать целый спектр профилей полёта (от низковысотного и смешанного до высотного). В ходе реализации высотного профиля полёта может быть задействован режим «отвесного пикирования» на цель под углами от 75 до 87 градусов, что представляет серьёзнейшую угрозу для ЗРК типов «Тор-М1/2», и С-300ПМ1, располагающих 52-градусной «мертвой воронкой» в верхней полусфере в связи с ограничением угла возвышения лучей радаров наведения на уровне 64 градусов.Между тем внушительная эффективная отражающая поверхность различных модификаций «Молнии» на уровне 0,2—0,3 кв. м, обусловленная отсутствием угловатых обводов планера, внешним расположением прямоугольных воздухозаборников и наличием радиоконтрастных антенных решеток активных и пассивных радиолокационных головок самонаведения, обеспечивает возможность их пеленгования на дистанции 120—150 км посредством радаров подсвета 50Н6 зенитно-ракетных комплексов и С-350 «Витязь», после чего даже гипотетический наряд из маневрирующих «Молний» может быть уничтожен сверхманевренными зенитными управляемыми ракетами 9М96ДМ.Аналогичным образом вероятное развитие проекта «Молния» не будет представлять ровно никакой угрозы и для передовых войсковых ЗРК «Бук-М3», боекомплект которых может похвастаться наличием вёртких ракет-перехватчиков 9М317М с системой отклонения вектора тяги и активной радиолокационной головкой самонаведения. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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