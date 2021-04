Происходящие сейчас в мире изменения – это не состязание цифр • 82 • Война Западный тупик и китайский выход Провалы мировой капиталистической экономики, названные «последствиями пандемии», показали, что принципы управления, именуемые свободными и демократическими, не только ничего общего не имеют со свободой и народовластием, но и противоречат условиям благополучного существования государств, разрушают основы гармоничного общежития. По сути, мы являемся свидетелями процесса ненасильственного разрушения западной демократии. А если осмысление этого факта и поиск путей назревшей трансформации власти в Европе и США ещё не стал главной темой работы западных think tanks, это означает лишь, что приверженность ветхой идеологии лишает упомянутые think tanks горизонта мысли. Возьмём некоторые цифры. Кенийская газета The East African сообщает, что МВФ недавно одобрил выделение 142 миллионов долларов по оказанию чрезвычайной помощи 28 странам Восточной Африки от Судана до Мадагаскара. Больше всех получит крошечная Руанда – 71.23 миллиона долларов. Её соседка Бурунди – 25,42 миллиона. Получат для чего? «Для облегчения долгового бремени», равного 238 миллионам долларов. Долга кому? Конечно, Международному валютному фонду. То есть выданные в качестве благотворительности миллионы в Африку не попадут, а будут просто перенесены из одной строки отчётности МВФ в другую. Это яркий пример западной «благотворительности» как экономического тупика, в котором находятся все страны – пользователи МВФ. Кроме того, это ещё и политический тупик, поскольку «благотворительность» МВФ позволяет поддерживать у власти марионеток США в этих странах Восточной Африки. А чтобы у них не было шанса, скажем, обратиться к Китаю, военные базы США существуют в Кении, Сомали, Джибути. Здесь уже двадцать лет работает программа Пентагона «Стратегия для стран Африки южнее Сахары», по которой Вооруженные силы США участвуют в обеспечении поставок стратегического минерального сырья из этих африканских стран – нефти, золота, алмазов, меди, бокситов, урана, марганца, кобальта. В Джибути, Эритрее, Эфиопии, Кении, Сомали и Судане действует Объединенная специальная боевая группа (Combined Joint Task Force – Horn of Africa). Есть особая Инициатива по борьбе с терроризмом в Восточной Африке (East Africa Counter-Terrorism Initiative), охватывающая Джибути, Эритрею, Кению, Танзанию и Уганду. Её контролирует Государственный департамент США, выделяя каждый год на эту инициативу 100 миллионов долларов. Есть программа «Чистое небо над Африкой» (Safe Skies for Africa Initiative), контролирующая воздушное сообщение в регионе. Есть программы военного обучения и образования (IMET) и (ACOTA), финансирования военных операций за рубежом (FMF)… Восточная Африка опутана пентагоновской сетью намертво. И потому менять президентов здесь Вашингтон может хоть каждый месяц. Вместе с Соединёнными Штатами программу «нового рабовладения» в этой части мира финансируют Евросоюз, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Швеция, Болгария, Люксембург, Мальта... И они толкают этот регион в никуда. Есть ли что-то на другой чаше весов? Западные СМИ внимательно следят за всем, что происходит в Поднебесной. А там за первый квартал 2021 года ВВП вырос на 18,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый быстрый квартальный рост с 1992 года, он на 6.5 процента выше, чем в предыдущем квартале. Для западной экономики это недостижимые показатели. Очевидная причина роста экономики КНР – развивающийся внутренний рынок, государственная поддержка мелкого и среднего производителя, рост потребностей в китайской продукции в других странах ввиду нехватки собственной после всех локдаунов. Процитируем издание АВС: «Китайский рывок был последствием роста экспорта, поскольку фабрики спешили выполнить зарубежные заказы, и несколько позже – устойчивым ростом внутреннего потребления, так как покупатели вернулись в рестораны, торговые центры и автомагазины. Розничные продажи в марте выросли на 34,2 процента в годовом исчислении, превысив ожидаемые экспертами 28 процентов рост в 33,8 процента в предыдущие месяцы». Конечно, западные экономисты уверены, что по итогам года рост китайской экономики будет гораздо скромнее. Как утверждает агентство Reuters, вторую экономику мира ждёт в конце года рост не более чем в 8,1 процента. Конечно, это китайцы виноваты в «пандемии»; конечно, коммунистическая власть в Китае зажимает свободу слова, печати, собраний и предпринимательство; конечно, пусть это и вторая экономика мира, но у неё внешний долг в 16,25 триллиона долларов. На все эти «конечно» китайцам есть что возразить. Например, то, что у США, первой экономики мира, почти 28 триллионов долларов внешнего долга, причём почти 20 процентов этого долга США должны Китаю... Что касается военных баз, то Китай предпочитает им свой «Пояс и путь», по которому на конец января 2021 года уже пошло 171 государство, подписаны 205 соглашений о сотрудничестве, а товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», вырос на 21,4 процента и достиг 383,24 миллиарда долларов (30 процентов объема внешней торговли КНР). Однако происходящие сейчас в мире изменения – это не состязание цифр. И не набор политических сентенций, собранных для того, чтобы уязвить колосса, разбогатевшего на чужих войнах и долго управлявшего мировой экономикой, долларом и военными базами. Америке пока не даётся понимание того, что Китай не конкурент в торговле и даже не потенциальный противник США. Он просто идет Соединённым Штатам на смену – со своим пониманием миропорядка, человеческих ценностей, межгосударственных отношений. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью в Аннаполисе, завил, что США отстают от Китая в области возобновляемых источников энергии. «Трудно представить, что США выиграют долгосрочное стратегическое соревнование с Китаем, если мы не сможем возглавить революцию в области возобновляемых источников энергии, – цитирует Блинкена «Жэньминь жибао». – В настоящее время мы отстаём... Если мы не догоним, США упустят шанс сформировать будущее… таким образом, чтобы это отражало наши интересы и ценности». Ещё не понял, что не догонят. 