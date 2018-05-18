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"Происходящее на Украине похоже на инквизицию": в Москве прошла акция в поддержку арестованного в незалежной журналиста Вышинского
18 мая 2018, 16:54 • 66 • В России
На всякий случай задолго до начала акции полиция отгородила тротуар у украинской дипмиссии турникетами. Здесь же в готовности стояли несколько пазиков со стражами порядка. Но в пятницу на акции в поддержку Кирилла Вышинского никто не планировал устраивать беспорядки. Никто не хотел быть похожим на соседей — с их обезьяньими нападками, обливанием зеленкой и неумными лозунгами.
Это похоже на Инквизицию, - заявил генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий КиселевФото: Михаил ФРОЛОВ
Да и собралась здесь люди, которые обычно митинги освещают. Несколько десятков журналистов пришли проявить солидарность с украинским журналистом, которого на Родине обвинили в государственной измене.
- Это похоже на Инквизицию, - поделился с «КП» генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев. - Только в те времена выдвигали абсурдные обвинения, и сразу следовало наказание без каких-либо опор на факты и здравый смысл. Я знаю Кирилла 17 лет, он всегда занимался чистой журналистикой, взвешенной, не экстремистской... Я думаю, это не та ситуация, где Россия будет действовать по принципу «око за око». У нас диапазон свободной прессы сейчас больше, чем на Западе. У нас можно сказать «я люблю Путина» или «я не люблю Путина», «люблю геев» или «не люблю геев». А если на Западе журналист скажет «я люблю Путина, но не люблю геев», это будет несовместимо с профессиональной деятельностью.
Несмотря на проливной дождь, к украинскому посольству пришли несколько десятков журналистовФото: Михаил ФРОЛОВ
Хлынувший ливень не распугал участников акции — кто-то спрятался под арку близлежащего дома, кто-то под ветвями деревьев, кто-то раскрыл принесенные зонтики и надел заготовленные дождевики.
- Мы знакомы с Кириллом, вместе работали в Киеве, - рассказал «КП» журналист ВГТРК Андрей Медведев. - Он всегда очень взвешенно относился и к Украине, и к украинской политике, и к ее перспективам как страны. Это абсолютный патриот своей страны, он совершенно искренне любит Украину. Это выстрел в ногу самим себе, когда сажают человека за то, что он любит Родину не так, как кому-то видится.
Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян обратила внимание на то, что мировые СМИ не очень заинтересовала ситуация с Кириллом Вышинским.
- Сегодня в зоне риска на Украине любой человек, который отражает позицию, отличную от позиции киевской власти, - подчеркнула она. - И чем ближе выборы на Украине, тем крепче будет этот риск.
Хлынувший ливень не распугал участников акцииФото: Михаил ФРОЛОВ
На самом деле, акция у посольства Украины стала поводом не только показать миру, что России не закроет глаза на то, что в современной Европе так грубо нарушаются права журналиста и человека. Это в том числе и повод вспомнить о том, что в сегодняшней Незалежной только по скромным подсчетам МИДа по политическим мотивам в заключении находятся около 100 граждан России, в том числе — фигуранты «дела 2 мая», моряки «Норда», беременная крымская активистка организации «Волонтеры победы» Елена Одновол. Ей тоже грозит 15 лет за госизмену, которая, по мнению украинской Фемиды, выражалась в помощи в организации выборов президента России на полуострове. Ее совсем юные коллеги сегодня тоже были у посольства Украины, из которого к митингующим, естественно, так никто не вышел. На самом деле им просто нечего сказать.
Беременной крымской активистке организации «Волонтеры победы» Елене Одновол грозит 15 лет за госизменуФото: Михаил ФРОЛОВ
КАК ЭТО БЫЛО
Акция протеста у посольства Украины в Москве 18 мая 2018 года: прямая онлайн-трансляция
18 мая 2018 года состоялась акция протеста у посольства Украины в Москве. Собравшиеся выступили против ареста главы отделения РИА Новостей в незалежной Кирилла Вышинского (подробности)
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