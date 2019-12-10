Проигрывая торговую войну с Китаем, Трамп достает последний козырь • 4 • Аналитика

Торговая война с Китаем стала главной идеей американского президента Дональда Трампа. К противостоянию с Поднебесной Трамп пытается привлечь все возможные силы и средства, включая и международные структуры. Но успешной ли будет его политика «большой дубинки»?



Кредиты Китаю не давать!

Американский президент Дональд Трамп подверг жесткой критике действия Всемирного банка, который принял решение кредитовать Китай – ежегодно, до 2025 года, Пекин сможет брать под весьма низкие проценты до 1,5 млрд. долларов в год. Китай – богатая и стремительно развивающаяся страна, поэтому для такого кредитора, как Всемирный банк, он представляет существенный интерес.





Другое дело, что администрация США весьма недовольна решением международной финансовой структуры. Дональд Трамп, начавший американо-китайскую торговую войну, пытается направить против Китая и транснациональные финансовые структуры. Тем более что в отношении Всемирного банка у американцев есть железный аргумент: США являются владельцем наибольшей доли в уставном капитале банка, составляющей 16,36%. Поэтому Белый дом считает, что он вправе определять международную финансовую политику ВБ.



Но даже 16,36% в уставном капитале – это не весь уставной капитал, не его половина и даже не четверть, поэтому вводить какие-либо запреты на кредитование третьих стран США не могут, а Всемирному банку кредитовать развивающийся Китай выгодно.



Вряд ли Дональд Трамп не понимает, что у его страны отсутствуют реальные рычаги, которые могли бы воспрепятствовать кредитованию Китая со стороны Всемирного банка. Но обозначить свою негативную оценку предоставления кредита американский президент поспешил – больше с демонстрационными, имиджевыми целями, чем из соображений реально навредить Поднебесной.



Впрочем, если говорить об относительно долгосрочной перспективе, то здесь позиция Трампа представляется более серьезной, поскольку США могут под угрозой изъятия своей доли из уставного капитала заставить Всемирный банк в будущем не давать денег Китаю. Только вот пойдет ли такое махание «финансовой дубинкой» на благо самим Соединенным Штатам? То, что торговая война приобрела затяжной характер, это понятно, но вряд ли Вашингтон выйдет из нее победителем, особенно если действовать подобным наскоком.



Какими бы экономическими рычагами не обладали сегодня Соединенные Штаты, но сокрушить китайскую экономику они уже не в состоянии. Но Дональд Трамп, человек авантюрный и склонный идти ва-банк, возможно и не задумывается о долгосрочной перспективе. Ему важно здесь и сейчас навредить китайцам, нанести удары по наиболее прибыльным отраслям китайской торговли. Но выйдет ли у него это, сказать пока сложно.



Не стоит забывать и о том, что Китай обладает сейчас очень мощной экономикой. Без ежегодного кредита в 1,5 миллиарда долларов, что не столь большие деньги, КНР вполне обойдется, как и вообще может прекрасно существовать без какой-либо финансовой поддержки со стороны международных финансовых институтов.





У Китая развитая промышленность, его товары пользуются спросом практически на всех мировых рынках, в первую очередь на таких перспективных, как рынки развивающихся стран Африки, Азии, Южной и Центральной Америки, Восточной Европы.



Только в рамках бюджета Пекин в 2018 году расходовал $3,267 трлн. долларов. Без полутора миллиардов от Всемирного банка он вполне проживет. Но Трамп считает, что любые финансовые преференции Китаю способствуют увеличению его экономического влияния и, соответственно, усилению конкуренции и противостояния с США. Поэтому американская администрация и пытается использовать все возможные инструменты давления, только бы не дать Китаю более стремительными темпами развивать свою экономику.



Естественно, для ослабления позиций КНР на мировом рынке США будут принуждать и своих политических союзников вводить ограничения и пошлины на китайские товары. Однако здесь Вашингтону придется столкнуться с тем, что далеко не все страны, даже с самыми лояльными американцам правительствами, могут себе позволить ограничить приток дешевых китайских товаров.



Многие африканские, азиатские и даже европейские государства столь серьезно зависимы от китайского импорта, что сокращение его количества способно привести к самым плачевным экономическим и социальным последствиям. Но поймут ли это в Вашингтоне или будут и дальше давить на союзников, требуя подключаться к торговой войне против Поднебесной?



Америка погрязла в долгах



Но даже подключение всех американских союзников к торговой войне не гарантирует Вашингтону, что он действительно сможет ее выиграть. Слишком сильную экономику смог создать Китай и слишком очевидными преимуществами перед США он обладает сегодня.







В качестве главной причины развития событий по такому неблагоприятному для США сценарию Стиглиц называет высокий уровень долгов. Внутренние инвестиции в США значимо выше, чем сбережения, а это означает лишь одно – американское государство продолжает набирать долги. Бюджетный дефицит в США – триллион долларов. Но если Вашингтон создаст условия для спада инвестирования, то экономический рост прекратится.



Именно США являются крупнейшим в современном мире должником, причем в долговую яму американская экономика погружается все более стремительными темпами. Но чтобы рефинансировать имеющиеся долги, Соединенным Штатам необходимо сохранять сильные позиции доллара на мировом рынке, а вот с этим становится все сложнее и сложнее. Не секрет, что многие страны мечтают о прекращении долларовых расчетов, а некоторые уже делают к этой цели первые шаги. Например, Россия договорилась с Китаем о расчетах в национальных валютах.



Но если спрос на доллар как на универсальную мировую валюту будет падать, то для США это будет означать появление дополнительных проблем. «Печатный станок» более не сможет обеспечивать доминирование американской экономики и страна столкнется с серьезнейшим кризисом. У Китая таких проблем нет, поэтому и выиграть торговую войну ему проще, какими бы рычагами давления не обладало американское руководство.



Впрочем, Вашингтон вполне может подключить к решению экономических проблем политические и даже военные инструменты, провоцируя войны, конфликты, революции, массовые волнения с целью ослабления потенциально опасных для американской экономики государств. В числе первоочередных целей – Китай, некоторая дестабилизация обстановки в котором могла бы помочь США на определенное время затормозить его экономическое развитие и сохранить отрыв между двумя государствами в экономическом плане.



К каким политическим инструментам могут прибегнуть США?

Поскольку экономические меры показывают невысокую эффективность, Вашингтон с большой долей вероятности продолжит политику неэкономического давления на Китай. Какие мы здесь видим наиболее значимые проблемы китайской политики и направления возможной активности США и их союзников?





Во-первых, это проблема соблюдения прав человека в Гонконге, на которую сейчас будет делать акцент Запад. Понятно, что гонконгские выступления срежиссированы в США и Великобритании, да и сами протестующие, размахивая британскими и американскими флагами, это практически не скрывают. Чем жестче будет действовать в Гонконге китайская власть, тем больше вероятности, что американцы прикроются гонконгской проблемой и придумают какие-то политические санкции с экономическим содержанием. «Анти-Грета». Новое знамя правого движения



Многие заметили сходство технологий, используемых в Гонконге, с теми, что были апробированы Западом во время Евромайдана на Украине. Наличие очень большого количества совпадений не позволяет сомневаться в американском следе в гонконгских беспорядках, и поддержка народных выступлений в этом торговом городе осуществляется не ради некоей любви американского государства к демократическим свободам, а исключительно для ослабления Китая.



Вторая проблема – национальные регионы. Традиционно Америка не устает напоминать Китаю о Тибете и тибетской независимости и о Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. В США с радостью смакуют внутренние политические проблемы Китая, не уставая напоминать о существовании как минимум двух крупных и всемирно известных национальных движений – тибетского и уйгурского, которые выступают как минимум за реальную автономию двух национальных регионов КНР, а как максимум – за их отделение от Китая и превращение в независимые национальные государства – уйгуро-мусульманское и тибетское.



Но если Тибет все же мирный регион, а сторонники тибетской независимости к силовым действиям практически не склонны, то в Синьцзяне ситуация иная. Мусульмане-уйгуры куда активнее тибетцев, некоторые из них поддерживают радикальные группировки, есть и люди, прошедшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане. Не случайно американская пресса сейчас часто публикует материалы о лагерях, в которых содержатся уйгурские активисты в Китае, о нарушениях прав человека в Восточном Туркестане.



В-третьих, США не преминут воспользоваться и ситуацией на китайских границах. Сейчас США активно противодействуют Китаю в Южно-Китайском море, развивают военно-политическое сотрудничество не только со старыми союзниками вроде Филиппин и Таиланда, но и с новыми, вроде Вьетнама. В Японии и Южной Корее американцы не только не собираются сворачивать свои военные базы, но и задумываются о развертывании там новых систем противоракетной обороны.



Отдельная тема – отношения с Северной Кореей, которые обязательно всплывут в контексте нарастающего противостояния с Китаем. На южном направлении США будут оказывать всестороннюю помощь Индии, рассматриваемой как региональный противовес Поднебесной, а также могут потребовать от Пакистана определиться: или сотрудничество с Пекином, или американская военная и финансовая помощь.



Таким образом, США в любом случае будут использовать в качестве «большой дубинки» против Китая как экономические меры в виде торговых пошлин, ограничений, санкций, запретов на предоставление кредитов, так и политические и даже военные инструменты. Не случайно ведь Трамп столь большое внимание сейчас уделяет не столько участию США в военных конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке, сколько наращиванию оборонного потенциала, который может быть задействован именно в противостоянии с Китаем и Россией.



Американское военное командование также не скрывает, что рассматривает Китай в качестве главной военной угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где сейчас сохраняется довольно высокая напряженность в Южно-Китайском море. Именно для действий против Китая американцы и наращивают свое военно-морское присутствие в Тихом океане, а также развивают сотрудничество с теми странами, которые недовольны политикой Пекина и исторически имеют непростые отношения с китайской державой (например, это тот же Вьетнам).



Торговая война с Китаем стала главной идеей американского президента Дональда Трампа. К противостоянию с Поднебесной Трамп пытается привлечь все возможные силы и средства, включая и международные структуры. Но успешной ли будет его политика «большой дубинки»?Американский президент Дональд Трамп подверг жесткой критике действия Всемирного банка, который принял решение кредитовать Китай – ежегодно, до 2025 года, Пекин сможет брать под весьма низкие проценты до 1,5 млрд. долларов в год. Китай – богатая и стремительно развивающаяся страна, поэтому для такого кредитора, как Всемирный банк, он представляет существенный интерес.Другое дело, что администрация США весьма недовольна решением международной финансовой структуры. Дональд Трамп, начавший американо-китайскую торговую войну, пытается направить против Китая и транснациональные финансовые структуры. Тем более что в отношении Всемирного банка у американцев есть железный аргумент: США являются владельцем наибольшей доли в уставном капитале банка, составляющей 16,36%. Поэтому Белый дом считает, что он вправе определять международную финансовую политику ВБ.Но даже 16,36% в уставном капитале – это не весь уставной капитал, не его половина и даже не четверть, поэтому вводить какие-либо запреты на кредитование третьих стран США не могут, а Всемирному банку кредитовать развивающийся Китай выгодно.Вряд ли Дональд Трамп не понимает, что у его страны отсутствуют реальные рычаги, которые могли бы воспрепятствовать кредитованию Китая со стороны Всемирного банка. Но обозначить свою негативную оценку предоставления кредита американский президент поспешил – больше с демонстрационными, имиджевыми целями, чем из соображений реально навредить Поднебесной.Впрочем, если говорить об относительно долгосрочной перспективе, то здесь позиция Трампа представляется более серьезной, поскольку США могут под угрозой изъятия своей доли из уставного капитала заставить Всемирный банк в будущем не давать денег Китаю. Только вот пойдет ли такое махание «финансовой дубинкой» на благо самим Соединенным Штатам? То, что торговая война приобрела затяжной характер, это понятно, но вряд ли Вашингтон выйдет из нее победителем, особенно если действовать подобным наскоком.Какими бы экономическими рычагами не обладали сегодня Соединенные Штаты, но сокрушить китайскую экономику они уже не в состоянии. Но Дональд Трамп, человек авантюрный и склонный идти ва-банк, возможно и не задумывается о долгосрочной перспективе. Ему важно здесь и сейчас навредить китайцам, нанести удары по наиболее прибыльным отраслям китайской торговли. Но выйдет ли у него это, сказать пока сложно.Не стоит забывать и о том, что Китай обладает сейчас очень мощной экономикой. Без ежегодного кредита в 1,5 миллиарда долларов, что не столь большие деньги, КНР вполне обойдется, как и вообще может прекрасно существовать без какой-либо финансовой поддержки со стороны международных финансовых институтов.У Китая развитая промышленность, его товары пользуются спросом практически на всех мировых рынках, в первую очередь на таких перспективных, как рынки развивающихся стран Африки, Азии, Южной и Центральной Америки, Восточной Европы.Только в рамках бюджета Пекин в 2018 году расходовал $3,267 трлн. долларов. Без полутора миллиардов от Всемирного банка он вполне проживет. Но Трамп считает, что любые финансовые преференции Китаю способствуют увеличению его экономического влияния и, соответственно, усилению конкуренции и противостояния с США. Поэтому американская администрация и пытается использовать все возможные инструменты давления, только бы не дать Китаю более стремительными темпами развивать свою экономику.Естественно, для ослабления позиций КНР на мировом рынке США будут принуждать и своих политических союзников вводить ограничения и пошлины на китайские товары. Однако здесь Вашингтону придется столкнуться с тем, что далеко не все страны, даже с самыми лояльными американцам правительствами, могут себе позволить ограничить приток дешевых китайских товаров.Многие африканские, азиатские и даже европейские государства столь серьезно зависимы от китайского импорта, что сокращение его количества способно привести к самым плачевным экономическим и социальным последствиям. Но поймут ли это в Вашингтоне или будут и дальше давить на союзников, требуя подключаться к торговой войне против Поднебесной?Но даже подключение всех американских союзников к торговой войне не гарантирует Вашингтону, что он действительно сможет ее выиграть. Слишком сильную экономику смог создать Китай и слишком очевидными преимуществами перед США он обладает сегодня.Джозеф Стиглиц – американский экономист с мировым именем, лауреат Нобелевской премии по экономике. Не так давно он опубликовал статью, в которой высказывает мысль: Америка может проиграть торговую войну с Китаем.В качестве главной причины развития событий по такому неблагоприятному для США сценарию Стиглиц называет высокий уровень долгов. Внутренние инвестиции в США значимо выше, чем сбережения, а это означает лишь одно – американское государство продолжает набирать долги. Бюджетный дефицит в США – триллион долларов. Но если Вашингтон создаст условия для спада инвестирования, то экономический рост прекратится.Именно США являются крупнейшим в современном мире должником, причем в долговую яму американская экономика погружается все более стремительными темпами. Но чтобы рефинансировать имеющиеся долги, Соединенным Штатам необходимо сохранять сильные позиции доллара на мировом рынке, а вот с этим становится все сложнее и сложнее. Не секрет, что многие страны мечтают о прекращении долларовых расчетов, а некоторые уже делают к этой цели первые шаги. Например, Россия договорилась с Китаем о расчетах в национальных валютах.Но если спрос на доллар как на универсальную мировую валюту будет падать, то для США это будет означать появление дополнительных проблем. «Печатный станок» более не сможет обеспечивать доминирование американской экономики и страна столкнется с серьезнейшим кризисом. У Китая таких проблем нет, поэтому и выиграть торговую войну ему проще, какими бы рычагами давления не обладало американское руководство.Впрочем, Вашингтон вполне может подключить к решению экономических проблем политические и даже военные инструменты, провоцируя войны, конфликты, революции, массовые волнения с целью ослабления потенциально опасных для американской экономики государств. В числе первоочередных целей – Китай, некоторая дестабилизация обстановки в котором могла бы помочь США на определенное время затормозить его экономическое развитие и сохранить отрыв между двумя государствами в экономическом плане.Поскольку экономические меры показывают невысокую эффективность, Вашингтон с большой долей вероятности продолжит политику неэкономического давления на Китай. Какие мы здесь видим наиболее значимые проблемы китайской политики и направления возможной активности США и их союзников?Во-первых, это проблема соблюдения прав человека в Гонконге, на которую сейчас будет делать акцент Запад. Понятно, что гонконгские выступления срежиссированы в США и Великобритании, да и сами протестующие, размахивая британскими и американскими флагами, это практически не скрывают. Чем жестче будет действовать в Гонконге китайская власть, тем больше вероятности, что американцы прикроются гонконгской проблемой и придумают какие-то политические санкции с экономическим содержанием.Многие заметили сходство технологий, используемых в Гонконге, с теми, что были апробированы Западом во время Евромайдана на Украине. Наличие очень большого количества совпадений не позволяет сомневаться в американском следе в гонконгских беспорядках, и поддержка народных выступлений в этом торговом городе осуществляется не ради некоей любви американского государства к демократическим свободам, а исключительно для ослабления Китая.Вторая проблема – национальные регионы. Традиционно Америка не устает напоминать Китаю о Тибете и тибетской независимости и о Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. В США с радостью смакуют внутренние политические проблемы Китая, не уставая напоминать о существовании как минимум двух крупных и всемирно известных национальных движений – тибетского и уйгурского, которые выступают как минимум за реальную автономию двух национальных регионов КНР, а как максимум – за их отделение от Китая и превращение в независимые национальные государства – уйгуро-мусульманское и тибетское.Но если Тибет все же мирный регион, а сторонники тибетской независимости к силовым действиям практически не склонны, то в Синьцзяне ситуация иная. Мусульмане-уйгуры куда активнее тибетцев, некоторые из них поддерживают радикальные группировки, есть и люди, прошедшие войны в Сирии, Ираке и Афганистане. Не случайно американская пресса сейчас часто публикует материалы о лагерях, в которых содержатся уйгурские активисты в Китае, о нарушениях прав человека в Восточном Туркестане.В-третьих, США не преминут воспользоваться и ситуацией на китайских границах. Сейчас США активно противодействуют Китаю в Южно-Китайском море, развивают военно-политическое сотрудничество не только со старыми союзниками вроде Филиппин и Таиланда, но и с новыми, вроде Вьетнама. В Японии и Южной Корее американцы не только не собираются сворачивать свои военные базы, но и задумываются о развертывании там новых систем противоракетной обороны.Отдельная тема – отношения с Северной Кореей, которые обязательно всплывут в контексте нарастающего противостояния с Китаем. На южном направлении США будут оказывать всестороннюю помощь Индии, рассматриваемой как региональный противовес Поднебесной, а также могут потребовать от Пакистана определиться: или сотрудничество с Пекином, или американская военная и финансовая помощь.Таким образом, США в любом случае будут использовать в качестве «большой дубинки» против Китая как экономические меры в виде торговых пошлин, ограничений, санкций, запретов на предоставление кредитов, так и политические и даже военные инструменты. Не случайно ведь Трамп столь большое внимание сейчас уделяет не столько участию США в военных конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке, сколько наращиванию оборонного потенциала, который может быть задействован именно в противостоянии с Китаем и Россией.Американское военное командование также не скрывает, что рассматривает Китай в качестве главной военной угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где сейчас сохраняется довольно высокая напряженность в Южно-Китайском море. Именно для действий против Китая американцы и наращивают свое военно-морское присутствие в Тихом океане, а также развивают сотрудничество с теми странами, которые недовольны политикой Пекина и исторически имеют непростые отношения с китайской державой (например, это тот же Вьетнам). Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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