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Проигрыш России в Нагорном Карабахе объяснил украинский военный

30 ноября 2020, 11:50  •  178 • Политика
Фото: AP Photo/Emrah Gurel/ТАСС
Окончание боевых действий в регионе в Незалежной оценивают лишь как тактический успех Москвы, значимость которого сильно преувеличена
Россия стратегически проиграла кампанию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его мнению, Москва получила лишь возможность добавить к имеющейся базе в армянском Гюмри новую военную базу в Карабахе. Но упустила она гораздо больше.
По словам Жданова, размещение миротворческих войск в регионе ничего не даст России, поскольку за ними там будут "наблюдать" турецкие войска. Да и укрепиться там РФ не сможет, поскольку ей не дали завезти в Карабах танки, артиллерию, системы ПВО, указав в соглашении разрешение на размещение "только 90 БТР и специальной техники".
При этом Россия должна обеспечивать безопасность движения по местным дорогам, что означает дополнительные "финансовые затраты" для РФ, оценил трехсторонний договор украинский специалист. Но главное, по его мнению, что Кремль проиграл Анкаре.
"Турция впервые со времен Второй мировой войны вошла на Южный Кавказ. Более того, она дошла до Астрахани – до границы Азербайджана и России. Фактически Турция получила выход к Каспийскому морю",
– приводит слова Жданова украинское издание "Главред". Теперь, по мнению эксперта Незалежной, Анкара и Баку смогут общими усилиями давить на Тегеран, то есть Россия нанесла своими действиями ущерб и Ирану. Что касается Армении, то там сейчас считают Москву предателем, поэтому армянское общество настроено в отношении России "крайне категорично". Так что РФ "крупно облажалась" в Карабахе, делает вывод украинский эксперт.
Ранее российский военный аналитик предупредил, что на Кавказе сейчас наступило "временное затишье", и пояснил, с чем еще придется столкнуться местным жителям и миротворцам.

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