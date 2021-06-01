Проигрыш копеечного иска может обернуться Apple гигантскими потерями

Жительница Бразилии при помощи своего адвоката выиграла суд у Apple. Иск был копеечным, но сам факт победы над IT-гигантом создал прецедент, который может обернуться для компании гигантскими потерями.

Бразильское издание TudoCellular написала о случае Марианны Моралес Оливейры. Эта жительница города Сантус штата Сан-Паулу приобрела новый iPhone 12 и была немало удивлена "недокомплектом". В коробке не было зарядного адаптера.

Женщина обратилась в суд. Адвокат Рафаэль Куарежма рассказал, что владелице смартфона известнейшей марки пришлось приобретать адаптер дополнительно. Свою речь в суде адвокат выстроил на заявлении Apple об экологии.

В компании считают, что отсутствие зарядников в коробках с iPhone – это забота об окружающей среде. Адвокат возразил: если бы действительно IT-гиганта заботили проблемы климата, то адаптеры она бы перестала выпускать вообще, а не торговала бы ими отдельно от телефонов. Да и экологию на планете портят не одни лишь зарядные устройства, добавил Куарежма.

В результате Марианна Моралес Оливейра суд выиграла. Apple обязали в течение 10 дней предоставить женщине зарядное устройство. Если компания не успеет, будет платить штраф: по 200 реалов ежесуточно (эквивалентно 2,8 тысячи рублей).

Издание отмечает, что такое решение суда – это прецедент. Теперь любой из миллионов владельцев iPhone, купивших аппарат без зарядного адаптера, вполне может обратиться в суд. Кстати, в Бразилии подобное уже происходило, но иск подавало не частное лицо, а Управление по защите прав потребителей Сан-Паулу. Тогда компания Apple была оштрафована на 10,5 миллиона реалов (примерно 147 миллионов рублей).