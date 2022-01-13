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Проиграют все: Немецкий эксперт предупредил о последствиях отключения России от Swift

13 января 2022, 23:30  •  204 • Политика
Без разрядки с Россией всем грозят экономические потери, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche. Эксперт предупредил о последствиях отключения русских от системы Swift.
Россия значительно интегрирована в мировую экономику, поэтому отключение русских от международной межбанковской системы Swift грозит потерями для всех. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики и бизнес-эксперт по России в ЕС Оливер Хермес.
Он указал, что отключение России от Swift, которым постоянно угрожают власти США и ЕС, создаст некоторые неприятности Москве. Однако от этого пострадают также и все остальные. Вдобавок, такой шаг вынудит Россию сильнее привязать себя к Китаю.
Никакого выигрыша мы от этого не получим,
- подчеркнул Оливер Хермес в интервью Wirtschaftswoche.
Также он указал, что недавние события наглядно показали, что Европа в ближайшее время не сможем обойтись без природного газа. То есть ЕС по-прежнему зависит от поставок "голубого топлива" из России.

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