Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?

Вакцина англо-шведской компании AstraZeneca, на которую делали ставку многие страны, включая США и Украину, не оправдала возложенных на неё надежд. Препарат оказался эффективен всего на 70%. К тому же у всех на слуху скандалы, связанные с побочными эффектами, из-за которых приходилось приостанавливать разработку, и даже со смертью одного из испытуемых.

Похоже, что компания окончательно признала своё поражение, поскольку обратилась к России с предложением объединить свою вакцину со "Спутником V". Европейские учёные полагают, что комбинация двух препаратов, созданных на основе разных аденовирусов, может повысить иммунитет на длительный период.

Раннее одобрение Россией вакцины "Спутник V" вызвало споры. Сейчас AstraZeneca рассматривает возможность сотрудничества со страной и смешивания препарата со своим собственным, - пишет немецкий Der Spiegel.

При этом издание не рискнуло вновь критиковать российский препарат. Примечательно, что на фоне успехов российских учёных из Центра Гамалеи начали переобуваться и отечественные журналисты. Так, например, один из журналистов "Эха Москвы", который неоднократно критиковал "Спутник V", одним из первых побежал прививаться, когда началась вакцинация.

Отметим, что в настоящее время американцы разрабатывают ещё две вакцины. Над одной трудится компания Moderna, над другой - Pfizer.

Примечательно, что Запад не переставал критиковать российскую вакцину "Спутник V" с момента её регистрации в августе. Журналисты и политики утверждали, что русские якобы пренебрегли правилами безопасности, чтобы первыми выйти на рынок вакцин. А официальные представители США и Украины прямо заявляли, что ни за что не станут приобретать "Спутник V", а вместо этого дождутся "надёжной" американской и европейской вакцины. Насколько западные препараты являются "надёжными", можно судить по уже названной AstraZeneca и по американской Pfizer. К примеру, прививка вакциной Pfizer вызвала у одного из американских медиков сильную аллергическую реакцию, в результате чего мужчину госпитализировали.