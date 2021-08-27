Проигравшие в войне должны молчать

Почему Япония не отказывается от притязаний на российские земли?

Кабинет министров Японии направил правительству Российской Федерации протест из-за учебных стрельб в районе курильского острова Итуруп, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского Кабинета министров Кацунобу Като.

Японский чиновник отметил: «Российская сторона 21 августа направила нам уведомление о том, что в районе побережья острова Итуруп в территориальных водах нашей страны (?! – А.К.) с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября пройдут учебные стрельбы. В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым и не соответствует позиции страны».

Напомним, что Токио после принятия в 2009 году японским парламентом закона, объявляющего российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи по-японски) японской территорией, называет их в дипломатической практике «своими». И требует от России признать на указанных островах и в омывающих их территориальных водах, а также в 200-мильных экономических зонах суверенитет Японии. Хотя Москва, естественно, отдавать российскую территорию другому государству не собирается, до последнего времени она вела переговоры на высшем уровне, в ходе которых пыталась найти с Токио некий «взаимоприемлемый компромисс» по так называемому территориальному вопросу. Это давало японской стороне основания считать «вопрос нерешенным» и навязывать российской стороне обсуждение государственной принадлежности всех южнокурильских островов, по площади составляющих половину территории Курильской гряды – около 5 тысяч кв. километров. Богатейшая же ресурсами исключительная экономическая зона России вокруг указанных островов составляет по площади 213 тысяч кв. километров. И вот эти-то острова и обширные экономические зоны, принадлежащие Российской Федерации, японское правительство, прикрываясь военным союзом с США, вознамерилось у России отобрать.

Аппетиты Токио возрастали по мере того, как в отличие от советского правительства, которое отвергало сам факт существования между двумя странами «территориального вопроса», М. Горбачев, а затем Б. Ельцин стали признавать его существование и фиксировать «наличие проблемы».

Впоследствии была избрана другая формула, когда переговоры велись как бы не о Курилах, а о подписании якобы необходимого через 76 лет после окончания войны мирного договора. И это притом, что в действительности все вопросы, составляющие содержание мирных договоров, включая прекращение состояния войны, были разрешены 65 лет назад в ратифицированной парламентами обоих государств Советско-японской совместной декларации 1956 года. В этой декларации зафиксирован и совместный подход к разрешению вопроса территориального размежевания, которое не стало возможным только из-за нежелания Токио воспользоваться доброй волей советского правительства, допускавшего передачу Японии после подписания мирного договора островов Малой Курильской гряды – Шикотана и Плоских.

Вместо реализации соответствующей статьи Совместной декларации 1956 года японское правительство заключило в 1960 году с США направленный против СССР военный союз, согласно которому американская армия получила возможность бессрочно размещать свои базы по всей территории Японских островов. Это побудило советское правительство обусловить выполнение своего обещания по поводу Малой Курильской гряды выводом из Японии всех иностранных, то есть американских, войск. Это условие до сих пор не выполнено, что дает право российской стороне рассматривать данное в 1956 году согласие советского правительства на передачу Японии островов Малой Курильской гряды потерявшим силу.

Хотя российское правительство пока избегает такой формулировки, поправки в Конституцию РФ запрещают передачу территорий нашей страны иностранному государству. Как разъяснял МИД РФ, внесенные в поправку исключения на изменение государственной границы через процедуры демаркации, делимитации и редемаркации к курильской тяжбе отношения не имеют.

В последнее время позиции Москвы по отношению к притязаниям Токио на российские земли ужесточились.

В японских СМИ бурную реакцию вызвали слова вице-премьера РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по поводу приоритетного развития Дальнего Востока и южных Курил. Интерес вызвали заявления вице-премьера о быстром введении в регионе особой экономической зоны и привлечения иностранных инвесторов. Особое внимание японские СМИ обратили на фразу Трутнева, в которой он говорит, что развитием этих планов российское правительство намерено остановить попытки Японии высказывать свои притязания на южные Курилы.

Как написало влиятельное в Японии информационное агентство Yahoo News Japan, заявления Трутнева «являются первой декларацией российского правительства относительно своих планов поставить точку в проблеме принадлежности северных островов за счет их масштабного экономического развития». «Российский вице-премьер еще раз со всей ясностью заявил: «Южные Курилы – это российская земля»… Россия стремится усилить свое давление на Японию в сторону расшатывания ее позиции по территориальной проблеме», – отмечает японское издание.

Не прошло мимо внимания Токио и рассекречивание ФСБ России документов, вскрывающих планы применения против населения СССР разработанного в японских секретных военных лабораториях бактериологического оружия, а также планы оккупации обширных территорий советского Дальнего Востока и Сибири.

Заметно окреп голос МИД РФ при комментировании японской пропаганды. Не желая, как это встречалось раньше, обходить «острые углы» российско-японских отношений, российская дипломатия, можно сказать, переходит в контрнаступление. И делает это убедительно. В связи с мероприятиями в Японии, посвященными объявлению императором Хирохито 15 августа 1945 года о прекращении военных действий, довольно жесткое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Было заявлено, что Москва обратила внимание на проведенные в Токио 15 августа официальные мероприятия по случаю так называемого Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире. Россия с сожалением констатирует, что в очередной раз в выступлениях руководства Японии не нашлось слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны, агрессивные действия в отношении соседних стран.

«С возмущением отмечаем, что в Японии продолжают высказываться беспочвенные обвинения в адрес СССР и России в якобы противоправном характере вступления нашей страны в войну «в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете» и «нелегитимной оккупации» южных Курил. В связи с этим хотели бы напомнить, что объективную и единственно верную оценку событий и итогов Второй мировой войны можно найти в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов»,

– заявила директор департамента информации и печати МИД РФ.

Именно такая принципиальная позиция заставляет японцев осознать вредность для отношений двух стран-соседей искусственного нагнетания напряженности вокруг несуществующей «территориальной проблемы».

И хотя среди японских комментаторов немало реваншистов, которые призывают обзавестись ракетно-ядерным оружием и «отбить северные острова силой», немало тех, кто понимает, что конфронтацию с Россией следует прекратить и принять итоги Второй мировой войны. Эти комментаторы пишут:

mid:

«К сожалению, Россия владеет северными территориями уже дольше, чем ими владела Япония (в эпоху Мэйдзи). Там уже родилось несколько поколений русских. Надо бы как-то осложнить их жизнь на островах, но у Японии по этому поводу нет ни идей, ни возможностей».

m_e:

«Пока мы остаемся вассалами Америки, Россия ни за что не ослабит линию противостояния с нами. Нельзя верить сладким обещаниям русских. Мы остаемся врагами!»

sai:

«Пора прекращать эти глупые мечты и разговоры правых о возврате нам островов. Россия возвращать их ни капельки не хочет, а наши правители и депутаты бороться за их возвращение ни капельки не могут!»

ahp:

«А чего мы так кичимся! У нас уже нет ни экономики, ни технологий! Да не нужны мы больше России! И это уже очевидно для всех!»

jee

«Только и умеем, что ныть: «Россия страшная, Китай и Южная Корея ужасные! Дорогая Америка, спаси!» И вот рыдаем, молимся покровителю детей буддийскому божеству Дзидзо! Как дети!»

uee:

«Мы, проигравшие в войне, должны молчать! Победителей не судят!».

si:

«Япония потерпела в войне поражение и ничего говорить она не может! Северные территории принадлежат России! И в этом нет никаких сомнений!»